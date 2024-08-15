РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4712 посетителей онлайн
Новости
7 473 24

Зеленский внес в ВР законопроект о статусе военных, воюющих на территории РФ

Президент Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому, украинские военные, воюющие на территории государства-агрессора России, будут получать все выплаты и преференции.

Об этом говорится в карточке проекта закона "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей"(№ 11483) на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как отмечается в объяснительной записке, реализация закона не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета. Действие закона распространяется на военнослужащих, выполняющих воинский долг за пределами Украины, в том числе на территории государства-агрессора.

Также читайте: Зеленский просит Раду ратифицировать Римский статут Международного криминального суда

Автор: 

ВР (29229) Зеленский Владимир (20255)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Надо добавить в список Беларусь, Таракана хватит инсульт.
показать весь комментарий
15.08.2024 22:27
+6
А Верещук вже внесла законопроєкт, про статус ВПО з виплатами, для россіян с Курськой області чи ще ні?
показать весь комментарий
15.08.2024 22:40
+6
https://x.com/SlaveOfZe



https://x.com/SlaveOfZe

𝓓𝓸𝓷 𝓑𝓪𝓼𝓼



https://x.com/SlaveOfZe

@SlaveOfZe


Зеленський здає Донецьку область під соусом захоплення Курської. Це вже очевидно.
показать весь комментарий
15.08.2024 23:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це добре! Думайте як там хлопців забезпечити всим необхідним!
показать весь комментарий
15.08.2024 22:23 Ответить
Головне на статусі пропіаритись а про хлопців нехай хтось переживає
показать весь комментарий
15.08.2024 22:32 Ответить
Ця інформація повинна бути засекречена
показать весь комментарий
15.08.2024 22:23 Ответить
Все що знають зедєрьмаки -знає і люба кацапська свиня
показать весь комментарий
15.08.2024 22:56 Ответить
Навіщо. Вони ж не нелегали.
показать весь комментарий
15.08.2024 23:13 Ответить
У хлопця якийсь постійний зуд до внесення законопроектів.
показать весь комментарий
15.08.2024 22:23 Ответить
Доречі, ЗЄ пересидів свій президентський термін не на 3 місяці, а на 3 роки.

Ще з часів Вагнергейту.
показать весь комментарий
15.08.2024 22:26 Ответить
та якщо рахувати від того моменту, як воно выдмовилось аналізи здавати ... то він лжеВава ))
показать весь комментарий
15.08.2024 22:43 Ответить
Надо добавить в список Беларусь, Таракана хватит инсульт.
показать весь комментарий
15.08.2024 22:27 Ответить
Яка территорія Росії ? Під час війни між воюючими країнами немає кордонів,а тільки лінія фронту.
показать весь комментарий
15.08.2024 22:28 Ответить
Дуже поавілтне ішення. За 11 років війни наші воїни ЗСУ провели блискучу спецоперацію. Якби таких спецоперацій було більше і вони були років 9 тому, то давно все закінчилося б.
показать весь комментарий
15.08.2024 22:33 Ответить
Это все украинские территории.
показать весь комментарий
15.08.2024 22:35 Ответить
Щось не чисте,корнішончик хоче військовим "нагадити"
показать весь комментарий
15.08.2024 22:38 Ответить
А Верещук вже внесла законопроєкт, про статус ВПО з виплатами, для россіян с Курськой області чи ще ні?
показать весь комментарий
15.08.2024 22:40 Ответить
Пиарщик гигаВатный
показать весь комментарий
15.08.2024 22:43 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2024 22:45 Ответить
https://x.com/JaWernulsa



https://x.com/JaWernulsa

JaWernulsaHerWam



https://x.com/JaWernulsa

@JaWernulsa

·

https://x.com/JaWernulsa/status/1824121593271853074 3 ч

Кацапи вже майже біля Дніпропетровської обл. Покровський напрямок... За повідомленнями з місць, ворог окупував https://x.com/hashtag/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%97%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5?src=hashtag_click #Новотроїцьке .
показать весь комментарий
15.08.2024 22:52 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2024 22:53 Ответить
Та звісно що іпсо!!!
Але обмін НАШИХ потрібен! І обмін територій, особливо АЕС і Каховка
показать весь комментарий
16.08.2024 00:26 Ответить
https://x.com/SlaveOfZe



https://x.com/SlaveOfZe

𝓓𝓸𝓷 𝓑𝓪𝓼𝓼



https://x.com/SlaveOfZe

@SlaveOfZe


Зеленський здає Донецьку область під соусом захоплення Курської. Це вже очевидно.
показать весь комментарий
15.08.2024 23:00 Ответить
А тим, що зараз воюють на Донбасі, ЗЄ з задоволенням вручить ордени посмертно.
показать весь комментарий
15.08.2024 23:07 Ответить
Это еще хорошо, если их признают погибшими на войне... Многие считаются пропавшими без вести.
показать весь комментарий
15.08.2024 23:13 Ответить
Вніс то дурня коли його винесуть це питання
показать весь комментарий
15.08.2024 23:44 Ответить
Воїн інтернаціоналіст - нехай суки кремлівські ох..еют
показать весь комментарий
16.08.2024 02:49 Ответить
 
 