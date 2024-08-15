Зеленский внес в ВР законопроект о статусе военных, воюющих на территории РФ
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому, украинские военные, воюющие на территории государства-агрессора России, будут получать все выплаты и преференции.
Об этом говорится в карточке проекта закона "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей"(№ 11483) на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Как отмечается в объяснительной записке, реализация закона не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета. Действие закона распространяется на военнослужащих, выполняющих воинский долг за пределами Украины, в том числе на территории государства-агрессора.
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Ще з часів Вагнергейту.
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JaWernulsaHerWam
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@JaWernulsa
·
https://x.com/JaWernulsa/status/1824121593271853074 3 ч
Кацапи вже майже біля Дніпропетровської обл. Покровський напрямок... За повідомленнями з місць, ворог окупував https://x.com/hashtag/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%97%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5?src=hashtag_click #Новотроїцьке .
Але обмін НАШИХ потрібен! І обмін територій, особливо АЕС і Каховка
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𝓓𝓸𝓷 𝓑𝓪𝓼𝓼
https://x.com/SlaveOfZe
@SlaveOfZe
Зеленський здає Донецьку область під соусом захоплення Курської. Це вже очевидно.