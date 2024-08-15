Зеленский внес в ВР законопроект о статусе военных, воюющих на территории РФ

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому, украинские военные, воюющие на территории государства-агрессора России, будут получать все выплаты и преференции.

Об этом говорится в карточке проекта закона "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей"(№ 11483) на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как отмечается в объяснительной записке, реализация закона не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета. Действие закона распространяется на военнослужащих, выполняющих воинский долг за пределами Украины, в том числе на территории государства-агрессора.

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