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Новости
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Украина может использовать канадское оружие и технику на территории России

канада,техніка

Украина получила разрешение на свободное использование танков, бронемашин и другой техники, которая была передана Канадой, на территории Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой CBC News, об этом заявили в Министерстве национальной обороны Канады

Отмечается, что Канада передала Украине восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц М-777.

"Украинцы лучше всего знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их способность. Канада не имеет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования, которое мы передаем Украине", - отметила пресс-секретарь Министерства обороны Канады Андре-Анн Пулен.

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Издание отмечает, что пока неизвестно, использовали ли канадское вооружение украинские бригады, которые начали операцию на территории Курской области РФ. Однако кадры, снятые телеканалом CNN на украинской границе в четверг, показали, как патрульный автомобиль Senator канадского производства пересекает границу с Россией.

Пулен отметила, что канадская помощь всегда соответствует требованиям Договора о торговле оружием - международного соглашения, призванного уменьшить незаконные поставки оружия и нарушения прав человека.

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Канада (2075) оружие (10200) Украина (44919)


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Хоча б у Когось яйця є!,), Дякуємо Канада!,
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16.08.2024 08:10 Ответить
Всі інші теж дозволяють. Нема лише дозволу на застосування далекобійних ракет. Канада нам далекобійних ракет не постачала, тому дає дозвіл на всю канадську техніку.
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16.08.2024 08:26 Ответить
Дайте щось козакам, щоб до кремля долетіло!
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16.08.2024 08:10 Ответить
Канада АТАКАМСи не передавала Украіні?
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16.08.2024 08:19 Ответить
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16.08.2024 08:37 Ответить
А якщо стріляти від Курська - яка там виходить дальність ?
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16.08.2024 12:15 Ответить
 
 