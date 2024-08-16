Украина может использовать канадское оружие и технику на территории России

Украина получила разрешение на свободное использование танков, бронемашин и другой техники, которая была передана Канадой, на территории Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой CBC News, об этом заявили в Министерстве национальной обороны Канады

Отмечается, что Канада передала Украине восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц М-777.

"Украинцы лучше всего знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их способность. Канада не имеет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования, которое мы передаем Украине", - отметила пресс-секретарь Министерства обороны Канады Андре-Анн Пулен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может использовать британское оружие на российской территории, кроме ракет Storm Shadow, - The Times

Издание отмечает, что пока неизвестно, использовали ли канадское вооружение украинские бригады, которые начали операцию на территории Курской области РФ. Однако кадры, снятые телеканалом CNN на украинской границе в четверг, показали, как патрульный автомобиль Senator канадского производства пересекает границу с Россией.

Пулен отметила, что канадская помощь всегда соответствует требованиям Договора о торговле оружием - международного соглашения, призванного уменьшить незаконные поставки оружия и нарушения прав человека.