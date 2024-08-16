На оккупированных территориях Украины вступление в военную организацию ДОСААФ станет обязательным уже с 14 лет, - Центр нацсопротивления

Россияне снизили возраст вступления в так называемый ДОСААФ. Отныне прохождение обучения в "Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту России" станет обязательным уже с 14 лет.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, до этого возраст приема в российскую террористическую организацию составлял 18 лет.

"ДОСААФ занимается подготовкой мирного населения к участию в войне. Таким образом Кремль пытается подготовить гражданских к мобилизации. Ведь, учитывая поломанный сценарий вторжения России в Украину, со дня на день Путин объявит новую волну мобилизации.

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Стоит напомнить, что в этом году оккупанты привлекли тысячи украинских детей на всех оккупированных территориях к участию в трансформированной военно-патриотической игре "Зарница". Это еще один способ Кремля привлекать детей к войне против своей Родины", - говорится в сообщении.

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