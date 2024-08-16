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Новости
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На оккупированных территориях Украины вступление в военную организацию ДОСААФ станет обязательным уже с 14 лет, - Центр нацсопротивления

ДОСААФ на ТОТ

Россияне снизили возраст вступления в так называемый ДОСААФ. Отныне прохождение обучения в "Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту России" станет обязательным уже с 14 лет.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, до этого возраст приема в российскую террористическую организацию составлял 18 лет.

"ДОСААФ занимается подготовкой мирного населения к участию в войне. Таким образом Кремль пытается подготовить гражданских к мобилизации. Ведь, учитывая поломанный сценарий вторжения России в Украину, со дня на день Путин объявит новую волну мобилизации.

Читайте: Россияне принудительно создают на ВОТ молодежные отряды помощи жителям Курской области

Стоит напомнить, что в этом году оккупанты привлекли тысячи украинских детей на всех оккупированных территориях к участию в трансформированной военно-патриотической игре "Зарница". Это еще один способ Кремля привлекать детей к войне против своей Родины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты отправили 11 школьников с Луганщины на военную подготовку в российский лагерь "Авангард"

Автор: 

дети (6479) оккупация (10125) Центр национального сопротивления (562)


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Швидко вони окучують
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16.08.2024 11:56 Ответить
І різні ''гамнесті'' не репетують про порушення прав людини!
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16.08.2024 12:20 Ответить
Гамнесті то "кого треба" гамнесті. Керується росіянами, оплачується росіянами, голос подає коли хазяїн скаже. В ту ж топку і "червоний хрест".
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16.08.2024 14:16 Ответить
Так рашисты и не скрывали что главная цель захвата Украины для них ето пушечное мясо для дальнейшей войны с НАТО и Китаем. Ето для тех кто верит что если Украина капитулирует то война закончится и все заживут мирно и счастливо
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16.08.2024 12:18 Ответить
Да, дєвочки, будєтє содєйствовать і армії, і аіації, і флоту.
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16.08.2024 12:20 Ответить
А що скаже зелень, Південь вже москалія чи ще ні?
Скажіть так прямо в лоб, не бійтеся, дуже боляче не буде, зате недовго.
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16.08.2024 14:47 Ответить
для ЗЄ Курск піарніше
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16.08.2024 15:30 Ответить
 
 