На оккупированных территориях Украины вступление в военную организацию ДОСААФ станет обязательным уже с 14 лет, - Центр нацсопротивления
Россияне снизили возраст вступления в так называемый ДОСААФ. Отныне прохождение обучения в "Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту России" станет обязательным уже с 14 лет.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, до этого возраст приема в российскую террористическую организацию составлял 18 лет.
"ДОСААФ занимается подготовкой мирного населения к участию в войне. Таким образом Кремль пытается подготовить гражданских к мобилизации. Ведь, учитывая поломанный сценарий вторжения России в Украину, со дня на день Путин объявит новую волну мобилизации.
Стоит напомнить, что в этом году оккупанты привлекли тысячи украинских детей на всех оккупированных территориях к участию в трансформированной военно-патриотической игре "Зарница". Это еще один способ Кремля привлекать детей к войне против своей Родины", - говорится в сообщении.
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