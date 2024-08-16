В ближайшее время обмена пленными в формате "всех на всех" с Россией не произойдет, несмотря на операцию украинских сил в Курской области РФ, - Лубинец

Операция ВСУ в Курской области России улучшает ситуацию с возвращением украинских граждан с территории РФ и с оккупированных территорий Украины. Однако быстрый обмен "всех на всех" вряд ли произойдет в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радіо Свобода (проект Свобода.Ранок) сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Постоянно украинская сторона выступает с инициативой проведения крупных обменов, в том числе неоднократно через посредников мы выступали с инициативой проведения обменов "всех на всех". Верю ли я, что в ближайшее время может произойти обмен "всех на всех"? Нет, не верю. Верю ли я, что украинская сторона делает все возможное, чтобы большие обмены происходили? Да, этим занимается большая команда Координационного штаба, я лично в ежедневном режиме", - сказал омбудсмен.

Он подтвердил, что операция ВСУ в Курской области России улучшает ситуацию с возвращением украинских граждан с территории Российской Федерации, а также с оккупированных территорий Украины. При этом украинская сторона хочет опираться на принцип справедливости и договориться с Российской Федерацией о принципах проведения обменных процессов.

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"Мне бы очень хотелось, чтобы мы с Россией договорились наконец о принципах проведения обменных процессов и возвращения гражданских лиц, используя эту ситуацию... Нам надо использовать принцип справедливости. Кто раньше попал в плен, тот раньше выходит. У нас есть списки военнопленных и гражданских заложников, которых россияне взяли в плен еще до начала полномасштабного вторжения - с 2014 года, у нас есть защитники Мариуполя, которые более двух лет находятся в плену. Среди них есть даже те, кто после верификации и подтверждения Международным комитетом Красного Креста был ранен в плену, что вообще нонсенс с точки зрения международного гуманитарного права", - заявил уполномоченный.

Напомним, 14 августа Лубинец сообщил, что омбудсмен РФ Татьяна Москалькова инициировала разговор относительно российских пленных из Курской области.