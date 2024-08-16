Успех Украины в Курской области показывает провал Кремля, - глава оборонного комитета Бундестага Фабер
Операция ВСУ в Курской области показала военное перенапряжение Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер написал в своем Х (Twitter).
"Москва сейчас перенапряжена в военном плане. Теперь мы можем заложить основы для длительного мира в Европе с военной поддержкой Украины", - написал Фабер.
Напомним, ранее он заявлял, что Операция в Курской области заложила хорошую основу для переговоров с преемником Путина.
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По факту операція в Курську удалась лише на 50%, захоплено мало.
11 серпня повинні були дійти до Курської атомної станції. Якщо вірити блогерам.
Проблема активного захисту від рос. дронів і КАБів не вирішена.
Росіяни загальмували наступ, навіть не зупиняючи свій наступ на Покровськ.
Моя думка, що це фальстарт. Треба було підготовити більші сили на курську операцію. Знову ура-патріотизм і недооцінка ворога як минулого року.