Успех Украины в Курской области показывает провал Кремля, - глава оборонного комитета Бундестага Фабер

Операция ВСУ в Курской области показала военное перенапряжение Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер написал в своем Х (Twitter).

"Москва сейчас перенапряжена в военном плане. Теперь мы можем заложить основы для длительного мира в Европе с военной поддержкой Украины", - написал Фабер.

Напомним, ранее он заявлял, что Операция в Курской области заложила хорошую основу для переговоров с преемником Путина.

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