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Новости Война
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Успех Украины в Курской области показывает провал Кремля, - глава оборонного комитета Бундестага Фабер

фабер

Операция ВСУ в Курской области показала военное перенапряжение Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер написал в своем Х (Twitter).

"Москва сейчас перенапряжена в военном плане. Теперь мы можем заложить основы для длительного мира в Европе с военной поддержкой Украины", - написал Фабер.

Напомним, ранее он заявлял, что Операция в Курской области заложила хорошую основу для переговоров с преемником Путина.

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Автор: 

Германия (6933) Бундестаг (223) Курск (1085)


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Підкиньте більше зброі - вони ше и обхезаються
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16.08.2024 14:01 Ответить
Знову переоцінка України, недооцінка Росії.

По факту операція в Курську удалась лише на 50%, захоплено мало.

11 серпня повинні були дійти до Курської атомної станції. Якщо вірити блогерам.

Проблема активного захисту від рос. дронів і КАБів не вирішена.

Росіяни загальмували наступ, навіть не зупиняючи свій наступ на Покровськ.

Моя думка, що це фальстарт. Треба було підготовити більші сили на курську операцію. Знову ура-патріотизм і недооцінка ворога як минулого року.
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16.08.2024 14:48 Ответить
І чим це заперечує, що Україні треба більше зброї?
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16.08.2024 14:58 Ответить
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16.08.2024 14:19 Ответить
Та ще показує провал будівництва фортіфікацій на Сході України. рашисти навіть прискорились. Фронт трішить - але у зеленского та йього шобли свято - вони в курській губернії. Аферисти у руля.
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16.08.2024 14:21 Ответить
 
 