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Банки США начали блокировать счета россиянам за попытки совершить платеж из России

сша

Американские банки стали блокировать счета россиян при попытке воспользоваться их услугами с территории России, в частности, невозможно осуществить перевод или платеж.

Об этом пишет The Moscow Times.

По словам юристов, количество таких случаев резко возросло примерно с конца прошлого года.

В частности, банки могут блокировать счета по российскому IP-адресу на основании исполнительного приказа 14071 и разъяснений OFAC от марта 2022 года, которые устанавливают запрет на предоставление юридических и финансовых услуг лицам, находящимся в России.

По мнению экспертов, это связано с тем, что американское санкционное законодательство базируется на понятии "лица в России", то есть привязка идет не к гражданству, а в большей степени к месту нахождения. Никто из клиентов решение банков не оспаривал.

Блокировка счетов по IP-адресу - это проявление тенденции тяготения банков к чрезмерному соблюдению требований к санкциям (overcompliance), считает старший партнер Pen & Paper Антон Именнов.

"В основном мы видим ситуации overcompliance со стороны крупных американских банков, таких как Wells Fargo", - добавил он.

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По его словам, OFAC действительно советует компаниям, которые предоставляют услуги по денежным переводам и обслуживанию счета в интернете, блокировать счета клиентам, которые пытаются осуществить платежи с подсанкционной территории. Но эта рекомендация касается территорий, в отношении которых введены всеобъемлющие территориальные санкции: Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сирии, а также оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской облстей. Россия к таким территориям пока не входит.

Американские банки пока не имеют запрета на использование их мобильных приложений с территории России, но они могут отслеживать IP-адреса клиентов для установления их резидентства.

Как сообщалось, в конце июля стало известно, что китайские банки начали возвращать в Россию около 80% переводов в юанях. Кроме того, небольшие региональные банки Китая также начали отказываться принимать платежи из России.

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банки (1935) россия (95402) США (26489)


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16.08.2024 15:27 Ответить
 
 