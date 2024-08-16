Олимпийская чемпионка Кравацкая объявила сбор в 290 тыс. грн в поддержку детей с оккупированных территорий

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка 2024 года Елена Кравацкая открыла сбор средств для детей-сирот и детей с инвалидностью с оккупированных территорий, подопечных ассоциации "Відкриті серця".

Об этом Кравацкая сообщила в своем Instagram, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, цель сбора - 290 000 гривен, уже собрано 85 000 гривен.

"Друзья, сбор для деток-сирот все еще продолжается, у нас еще есть 5 дней, чтобы максимально приобщить к этому каждого. Посмотрите, в каких условиях они живут, мне, как маме, очень сложно смотреть на это и понимать, что у них нет самого главного - родителей, которых они потеряли", - написала она.

Она обратилась к своим подписчикам и призвала каждого максимально приобщиться к сбору.

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Поддержать сбор можно по следующим реквизитам:

МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/53NfQ9TJzz

Карта Монобанка: 5375 4112 2134 5593.

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