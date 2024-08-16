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Олимпийская чемпионка Кравацкая объявила сбор в 290 тыс. грн в поддержку детей с оккупированных территорий

олена,кравацька

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка 2024 года Елена Кравацкая открыла сбор средств для детей-сирот и детей с инвалидностью с оккупированных территорий, подопечных ассоциации "Відкриті серця".

Об этом Кравацкая сообщила в своем Instagram, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, цель сбора - 290 000 гривен, уже собрано 85 000 гривен.

"Друзья, сбор для деток-сирот все еще продолжается, у нас еще есть 5 дней, чтобы максимально приобщить к этому каждого. Посмотрите, в каких условиях они живут, мне, как маме, очень сложно смотреть на это и понимать, что у них нет самого главного - родителей, которых они потеряли", - написала она.

Она обратилась к своим подписчикам и призвала каждого максимально приобщиться к сбору.

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Поддержать сбор можно по следующим реквизитам:

МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/53NfQ9TJzz

Карта Монобанка: 5375 4112 2134 5593.

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Автор: 

дети (6479) помощь (7773) сбор (298)


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Ідея гарна але...
щось то недобре я бачу..а саме як і ким буде подаватися ця армія дітям на окупованих територіях ???
Тобто приїде інкасаторська машина з України, наприклад, в Мелітополь, і буде від будинку до будинку, по списку стукати в двері і давати або готівку, або молоко, або памперси ???
Якщо в самій Україні вагони з гуманітарки випаровуються і ніхто не знає куди, то окуповані території то взагалі чорна дира.
Кравацьку можуть просто використовувати.
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16.08.2024 17:50 Ответить
розмір суми призових для золотої медалі не змінився - 125 тисяч доларів
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16.08.2024 17:58 Ответить
Харлан 10 000000,Магучих 500 000, А Кровацкая збор обьявила
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16.08.2024 19:27 Ответить
 
 