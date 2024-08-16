Минобороны Эстонии: ВСУ успешно скрыли подготовку к операции в Курской области. У россиян проблемы с командованием
Подполковник Маттиас Пуусепп, заместитель начальника штаба дивизии Сил обороны Эстонии, считает, что Вооруженные Силы Украины смогли успешно скрыть подготовку к операции в Курской области, что позволило им достичь эффекта неожиданности.
Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По мнению Пуусеппа, россияне имеют проблемы с командованием в Курской области.
"По этой причине они не смогли эффективно отреагировать на действия ВСУ, и совершенные действия имеют оборонительный характер, то есть они устанавливают оборонительные линии, перемещают подразделения", - пояснил он.
Представитель эстонских Сил обороны сообщил, что ВСУ смогли успешно скрыть свои планы, благодаря чему достигли эффекта неожиданности.
"По сообщениям российских социальных медиа, ВС РФ вскоре должны осуществить контрнаступление. Однако пока нет признаков, что у ВС РФ есть достаточное количество сил и районов, чтобы развернуть подобные значительные действия", - подчеркнул эстонский военный.
Пуусепп оценивает зону контроля украинских Вооруженных Сил в "более 500 квадратных километров территории Курской области", но добавляет, что активные действия разворачиваются на большей площади, а наступление ВСУ, хоть и медленнее, но продолжается.
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В перші дні операції в КурНР на схід від Суджі українські мобільні війська на трасі в бік Курська в районі селища Мартиново зупинили своїми засадами і контратаками кадирівці з підрозділу "Аида".
Натомість кацапське войсько розсіялось.
Близько 700 рашистських військових потрапили в оператмвне оточення, серед яких виникла паніка.".
Аж дух захоплює...
Дід Дніпро та мамця Сейм.
Після Курської комендатури, якої не було з 1941 року пора рвати пукани на німецький хрест кацапської пропаганди далі.
Першим наказом Комендатури Суджи перейменувати центральну площу Суджи на площу національного героя Степана Андрійовича Бандери!!!!
Слава ЗСУ, Панове!
від єрмака
підготовку до операції в Курській області
Зараз ще б Коренево звільнити і ловушка захлопнеться.