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Новости Война
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Минобороны Эстонии: ВСУ успешно скрыли подготовку к операции в Курской области. У россиян проблемы с командованием

Підполковник Маттіас Пуусепп

Подполковник Маттиас Пуусепп, заместитель начальника штаба дивизии Сил обороны Эстонии, считает, что Вооруженные Силы Украины смогли успешно скрыть подготовку к операции в Курской области, что позволило им достичь эффекта неожиданности.

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По мнению Пуусеппа, россияне имеют проблемы с командованием в Курской области.

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"По этой причине они не смогли эффективно отреагировать на действия ВСУ, и совершенные действия имеют оборонительный характер, то есть они устанавливают оборонительные линии, перемещают подразделения", - пояснил он.

Представитель эстонских Сил обороны сообщил, что ВСУ смогли успешно скрыть свои планы, благодаря чему достигли эффекта неожиданности.

"По сообщениям российских социальных медиа, ВС РФ вскоре должны осуществить контрнаступление. Однако пока нет признаков, что у ВС РФ есть достаточное количество сил и районов, чтобы развернуть подобные значительные действия", - подчеркнул эстонский военный.

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Пуусепп оценивает зону контроля украинских Вооруженных Сил в "более 500 квадратных километров территории Курской области", но добавляет, что активные действия разворачиваются на большей площади, а наступление ВСУ, хоть и медленнее, но продолжается.

Автор: 

Эстония (1415) Курск (1085)


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Топ комментарии
+10
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16.08.2024 18:12
+8
це правда. бо і дєрьмак з лідором не знали про неї.
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16.08.2024 17:55
+7
Вже два мости "тю-тю".
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16.08.2024 18:04
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це правда. бо і дєрьмак з лідором не знали про неї.
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16.08.2024 17:55 Ответить
Що таке "ахмат-сила"? це "ахмат масса" помножена на "ахмат прискорення"
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16.08.2024 18:05 Ответить
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16.08.2024 18:07 Ответить
лахмат то реально прискорення лапті аладінова
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16.08.2024 18:11 Ответить
Не варто недооцінювати ворога.
В перші дні операції в КурНР на схід від Суджі українські мобільні війська на трасі в бік Курська в районі селища Мартиново зупинили своїми засадами і контратаками кадирівці з підрозділу "Аида".
Натомість кацапське войсько розсіялось.
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16.08.2024 18:37 Ответить
Стало мало хрипатого в новинах. І про завхоза майже не пишуть...
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16.08.2024 18:06 Ответить
@ "ЗСУ зруйнували міст через річку Сейм у Курській області. Обрушився один із прольотів (є ). Частина Глушковського району зараз відрізана - це Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно, Глушково і ще близько 27 населених пунктів.
Близько 700 рашистських військових потрапили в оператмвне оточення, серед яких виникла паніка.".
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16.08.2024 17:58 Ответить
Вже два мости "тю-тю".
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16.08.2024 18:04 Ответить
Щойно подивився - аххх яка ж довжелезна ця річка Сейм...
Аж дух захоплює...
Дід Дніпро та мамця Сейм.
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16.08.2024 18:37 Ответить
А раки там ммммм.. буваю на Сумщині раз на місяць приблизно, раки сеймовські є
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16.08.2024 18:40 Ответить
Помніт Суджа, помніт Тьоткіно і Сейм - тот цветущий и поющий яркий август...
Після Курської комендатури, якої не було з 1941 року пора рвати пукани на німецький хрест кацапської пропаганди далі.
Першим наказом Комендатури Суджи перейменувати центральну площу Суджи на площу національного героя Степана Андрійовича Бандери!!!!
Слава ЗСУ, Панове!
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16.08.2024 18:09 Ответить
У рашкованів проблеми з головою
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16.08.2024 17:59 Ответить
ЗСУ успішно приховали
від єрмака
підготовку до операції в Курській області
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16.08.2024 18:05 Ответить
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16.08.2024 18:09 Ответить
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16.08.2024 18:10 Ответить
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16.08.2024 18:12 Ответить
Ну ось і намальовується основний задум - лінія оборони по річці Сейм.
Зараз ще б Коренево звільнити і ловушка захлопнеться.
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16.08.2024 18:34 Ответить
а в 2022 ми знищили всі мости на півдні за наказом головнокомандуючого, так же ж..?
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16.08.2024 19:24 Ответить
Чекаємо коли естонці приховано вдарять в напрямку Петцарі і звільнять естонські землі окуповані ще совєтами.
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16.08.2024 21:32 Ответить
 
 