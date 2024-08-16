Минобороны Эстонии: ВСУ успешно скрыли подготовку к операции в Курской области. У россиян проблемы с командованием

Подполковник Маттиас Пуусепп, заместитель начальника штаба дивизии Сил обороны Эстонии, считает, что Вооруженные Силы Украины смогли успешно скрыть подготовку к операции в Курской области, что позволило им достичь эффекта неожиданности.

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По мнению Пуусеппа, россияне имеют проблемы с командованием в Курской области.

Также читайте: Успех Украины в Курской области показывает провал Кремля, - глава оборонного комитета Бундестага Фабер

"По этой причине они не смогли эффективно отреагировать на действия ВСУ, и совершенные действия имеют оборонительный характер, то есть они устанавливают оборонительные линии, перемещают подразделения", - пояснил он.

Представитель эстонских Сил обороны сообщил, что ВСУ смогли успешно скрыть свои планы, благодаря чему достигли эффекта неожиданности.

"По сообщениям российских социальных медиа, ВС РФ вскоре должны осуществить контрнаступление. Однако пока нет признаков, что у ВС РФ есть достаточное количество сил и районов, чтобы развернуть подобные значительные действия", - подчеркнул эстонский военный.

Также читайте: Украине не нужны территории РФ, операция на Курщине - оборонная, - посол в Литве Бешта

Пуусепп оценивает зону контроля украинских Вооруженных Сил в "более 500 квадратных километров территории Курской области", но добавляет, что активные действия разворачиваются на большей площади, а наступление ВСУ, хоть и медленнее, но продолжается.