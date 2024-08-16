Интенсивность минирования оккупантами Черного моря упала практически до нуля, - ВМС Украины
Интенсивность минирования Черного моря российскими оккупантами уменьшилась практически до нулевого уровня.
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
"Интенсивность минирования упала практически до нуля. Был уничтожен самолет Су-24, который делал попытки дистанционного минирования. Выходить в море и устанавливать мины россияне тоже сейчас не решаются", - сказал Плетенчук.
Сейчас угрозу представляют так называемые блуждающие мины. Украинские военные занимаются мониторингом и обезвреживанием таких мин.
"После шторма некоторые объекты могут перемещаться, могут мины всплывать, если они отрываются от соответствующего якоря, и тогда они представляют больше угрозы. Ежедневно мы обследуем те пути, которыми судно ходит в море", - отметил представитель ВМС.
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