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Интенсивность минирования оккупантами Черного моря упала практически до нуля, - ВМС Украины

морська міна

Интенсивность минирования Черного моря российскими оккупантами уменьшилась практически до нулевого уровня.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"Интенсивность минирования упала практически до нуля. Был уничтожен самолет Су-24, который делал попытки дистанционного минирования. Выходить в море и устанавливать мины россияне тоже сейчас не решаются", - сказал Плетенчук.

Сейчас угрозу представляют так называемые блуждающие мины. Украинские военные занимаются мониторингом и обезвреживанием таких мин.

"После шторма некоторые объекты могут перемещаться, могут мины всплывать, если они отрываются от соответствующего якоря, и тогда они представляют больше угрозы. Ежедневно мы обследуем те пути, которыми судно ходит в море", - отметил представитель ВМС.

Читайте также: Российские оккупанты не оставляют планов высадить свой десант на побережье Черного моря, - Плетенчук

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ВМС (1464) минирование (1445) Черное море (1476) мина (273)


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Бздять свої навіть ржаві корита в море відправляти.
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16.08.2024 18:46 Ответить
сьогодні ЗСУ знищили у курській області міст-близько 700 рашистів опинилоись в оточенні...
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16.08.2024 18:54 Ответить
Осталось еще два.
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16.08.2024 19:22 Ответить
Редкий орк доплывет до середины Черного моря.
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16.08.2024 19:21 Ответить
навіщо їм вже мінувати, якщо вони вже опанували випуск своїх морських надводних дронів. чим писати х-ню, краще б вдались до засобів протидії цій зброї.
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16.08.2024 22:58 Ответить
 
 