Интенсивность минирования оккупантами Черного моря упала практически до нуля, - ВМС Украины

Интенсивность минирования Черного моря российскими оккупантами уменьшилась практически до нулевого уровня.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"Интенсивность минирования упала практически до нуля. Был уничтожен самолет Су-24, который делал попытки дистанционного минирования. Выходить в море и устанавливать мины россияне тоже сейчас не решаются", - сказал Плетенчук.

Сейчас угрозу представляют так называемые блуждающие мины. Украинские военные занимаются мониторингом и обезвреживанием таких мин.

"После шторма некоторые объекты могут перемещаться, могут мины всплывать, если они отрываются от соответствующего якоря, и тогда они представляют больше угрозы. Ежедневно мы обследуем те пути, которыми судно ходит в море", - отметил представитель ВМС.

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