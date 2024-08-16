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Восемь стран ЕС пожаловались Еврокомиссии на Венгрию из-за упрощения въезда для россиян и белорусов

ЄС

Министры восьми стран Европейского Союза написали письмо в Еврокомиссию, в котором сообщили об обеспокоенности решением Венгрии о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси.

Соответствующее письмо обнародовал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Письмо адресовано еврокомиссару по вопросам внутренних дел Ильве Йоханссон. В нем министры пишут, что Россия продолжает агрессивную войну против Украины и активизировала гибридные действия против стран ЕС и Шенгенской зоны. К таким действиям относятся саботаж, акты насилия и провокации на границах.

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"Мы все вместе пришли к выводу на недавнем саммите НАТО, что эти действия представляют угрозу нашей безопасности. Поэтому мы с беспокойством следим за новостями о решении Венгрии расширить свою систему национальных карточек для граждан России и Беларуси", - пишут министры.

Они отметили, что это решение представляет серьезный риск для безопасности всех государств - членов ЕС.

"Ответ Венгрии, ваш анализ и следующие шаги будут иметь чрезвычайное значение для обеспечения нашей безопасности", - заявили представители стран.

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Письмо подписали руководители МИД, министры внутренних дел и юстиции Латвии, Эстонии, Швеции, Литвы, Норвегии, Финляндии, Исландии и Дании.

Автор: 

Венгрия (1935) Еврокомиссия (1445) Шенген (185)


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Топ комментарии
+9
угорщина це один з метастазів ракової пухлини під назвою "рашистській рєйх" у Европі...
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16.08.2024 19:10
+9
Родіна зовйот!
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16.08.2024 19:28
+5
Що ви хотіли від родичів каацапів,угорців?
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16.08.2024 19:10
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Оце вікінги-козаки - кворум увесь
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16.08.2024 19:07 Ответить
Що ви хотіли від родичів каацапів,угорців?
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16.08.2024 19:10 Ответить
угорщина це один з метастазів ракової пухлини під назвою "рашистській рєйх" у Европі...
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16.08.2024 19:10 Ответить
Так шо, ******* скоро лапті сплетуть?
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16.08.2024 19:23 Ответить
Родіна зовйот!
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16.08.2024 19:28 Ответить
Давно пора Венгрию выгнать из Евросоюза с позором и санкциями!
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16.08.2024 19:23 Ответить
То зробіть жорсткішу перевірку на кордоні між ЄС та мадярами
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16.08.2024 19:28 Ответить
І зпвертати до дому треба не русню а венгрів.
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16.08.2024 19:40 Ответить
Маю медичне питання: коли до лікаря приходить людина і скаржеться на інфікування паразитом. Що робить лікар?
А коли на одного паразита скаржаться кілька країн-донорів?
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16.08.2024 19:33 Ответить
Обратите внимание---все кто граничит с венграми не подписались. Поляки, болгары, румыны, чехи итд.
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16.08.2024 19:44 Ответить
Якраз ті народи які ти назвав не граничать з угорщиною . Вчи географію телепень .
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16.08.2024 20:58 Ответить
Румуни трохи, а взагалі таки да, може методичку неякісну ботам видали.
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16.08.2024 21:14 Ответить
Да, школку закончил давно, в 1970г и на тройки. Правда. Но по жизни пришлось повидать, постоять в сотнях городов на 4 еонтинентах, кроме Антрактиды. И кругосветок было несколько. И не с нашими. Дубоделу же ясно что речь о ближних странах шла, с понтом соседи. И конечно бздошность, хотя в в ЕС и НАТО строго с разночтением принятых решений. Это и имел в виду. Ущучил?
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17.08.2024 20:43 Ответить
 
 