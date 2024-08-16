Восемь стран ЕС пожаловались Еврокомиссии на Венгрию из-за упрощения въезда для россиян и белорусов

Министры восьми стран Европейского Союза написали письмо в Еврокомиссию, в котором сообщили об обеспокоенности решением Венгрии о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси.

Соответствующее письмо обнародовал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Письмо адресовано еврокомиссару по вопросам внутренних дел Ильве Йоханссон. В нем министры пишут, что Россия продолжает агрессивную войну против Украины и активизировала гибридные действия против стран ЕС и Шенгенской зоны. К таким действиям относятся саботаж, акты насилия и провокации на границах.

Читайте также: В Европарламенте собирают подписи под требованием приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне, - Politico

"Мы все вместе пришли к выводу на недавнем саммите НАТО, что эти действия представляют угрозу нашей безопасности. Поэтому мы с беспокойством следим за новостями о решении Венгрии расширить свою систему национальных карточек для граждан России и Беларуси", - пишут министры.

Они отметили, что это решение представляет серьезный риск для безопасности всех государств - членов ЕС.

"Ответ Венгрии, ваш анализ и следующие шаги будут иметь чрезвычайное значение для обеспечения нашей безопасности", - заявили представители стран.

Читайте также: Деятельность Венгрии нуждается в критической оценке, - премьер Финляндии Орпо

Письмо подписали руководители МИД, министры внутренних дел и юстиции Латвии, Эстонии, Швеции, Литвы, Норвегии, Финляндии, Исландии и Дании.