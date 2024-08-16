Ходжес об операции в Курской области: "Украинцы явно имеют больше военного потенциала, чем мы думали и оценивали"

Успешная наступательная операция ВСУ в Курской области демонстрирует, что западные союзники недооценивали военный потенциал Украины.

Такое мнение в комментарии CBC News высказал бывший командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинцы явно имеют больше военного потенциала, чем мы думали и оценивали", - сказал Ходжес.

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По его убеждению, об этом свидетельствует способность Украины сформировать наступательные силы и прорваться на территорию России. "Поэтому я бы никогда не недооценивал того, на что Украина способна и что она может сделать", - отметил эксперт.