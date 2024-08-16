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Ходжес об операции в Курской области: "Украинцы явно имеют больше военного потенциала, чем мы думали и оценивали"

Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес

Успешная наступательная операция ВСУ в Курской области демонстрирует, что западные союзники недооценивали военный потенциал Украины.

Такое мнение в комментарии CBC News высказал бывший командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинцы явно имеют больше военного потенциала, чем мы думали и оценивали", - сказал Ходжес.

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По его убеждению, об этом свидетельствует способность Украины сформировать наступательные силы и прорваться на территорию России. "Поэтому я бы никогда не недооценивал того, на что Украина способна и что она может сделать", - отметил эксперт.

Автор: 

Ходжес Бен (167) Курск (1085)


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Топ комментарии
+14
шоб ти так їздив на своїй бл-ладі по тому мосту !!!

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16.08.2024 20:06
+10
В Курській області рф, ймовірно, Сили оборони України завдали удару по мосту через річку Сейм біля села Глушкове. Близько 27 населених пунктів опинилися "відрізаними", а в оточення можуть потрапити до 700 військових рф.
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16.08.2024 19:30
+9
Отож .! Ето вам нє ето ! Нє мєлочь по карманам тиріть .

Дайте більше зброї і зараз , а не колись , через півроку - рік , а ще - дозвіл ЗСУ херачити ракетами по паРаші , і ви зовсім офігієте .
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16.08.2024 19:46
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В Курській області рф, ймовірно, Сили оборони України завдали удару по мосту через річку Сейм біля села Глушкове. Близько 27 населених пунктів опинилися "відрізаними", а в оточення можуть потрапити до 700 військових рф.
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16.08.2024 19:30 Ответить
там дири в мості...вже є фото..хтось з блогерів на ютюбі викладував, легкові автомобілі їздять.
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16.08.2024 19:46 Ответить
То вчорашнє відео . А сьогодні може вже завалили !?
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16.08.2024 19:48 Ответить
можливо...
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16.08.2024 19:55 Ответить
шоб ти так їздив на своїй бл-ладі по тому мосту !!!

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16.08.2024 20:06 Ответить
Це той міст про який йде мова ?
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16.08.2024 20:47 Ответить
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16.08.2024 22:05 Ответить
тільки село називається Глушково. Якби воно було би у Полтавській області, то тоді було би Глушкове.
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16.08.2024 19:48 Ответить
Тихого вечора. А пан з Полтавщини?
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16.08.2024 20:36 Ответить
Дякую, навзаєм. Ніт, пан з Троєщіни)
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16.08.2024 23:11 Ответить
Бодрить - твою мать!
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16.08.2024 19:45 Ответить
Отож .! Ето вам нє ето ! Нє мєлочь по карманам тиріть .

Дайте більше зброї і зараз , а не колись , через півроку - рік , а ще - дозвіл ЗСУ херачити ракетами по паРаші , і ви зовсім офігієте .
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16.08.2024 19:46 Ответить
Нєт! Ані на ето пойтіть нікак нємагУт!
Українська армія (та й Україна в цілому) і так "явно мають більше військового потенціалу, ніж ми (США) думали й оцінювали" Джерело: https://censor.net/ua/n3505137
а Ви - "дайте більше зброї"...
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16.08.2024 19:59 Ответить
помітив - я теж на пєнсії став більш рєзкім.
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16.08.2024 19:50 Ответить
Сирок кинув все, що було
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16.08.2024 20:20 Ответить
Це також, але я вважаю що більше за все це ви переоцінили кацапів, лякали злими рашстами свій народ щоб вибити більше грошей на оборону, створили та підтримували образ ведмідя, да так що самі в це увіровали і лише старина Маккейн називав все своїми іменами..
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16.08.2024 20:25 Ответить
Известный в узких кругах "политзаключенный" Гиркин, считает что операция ВСУ в Курской области отвлекающий маневр. Основной удар будет нанесен на юге, к Крыму. Скоро узнаем, так ли.
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16.08.2024 20:34 Ответить
Це новини зі швейного цеху кацапської зони . ?
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16.08.2024 20:51 Ответить
Треба вам було слухати Джохара Дудаева.



Найбільша помилка це знехтувати українцями. Порахувати українців слабкими. Образити українців. Ніколи не ображайте українців. Українці ніколи не бувають такі слабкі, як вам здається.

Не дай Всемогутній Аллах вигнати Українців або відібрати щось в українців. Українці завжди повертаються. Українці повернуться і повернуть своє. Але коли українці повертаються, вони не вміють розрахувати силу і застосувати її пропорційно. Вони знищать все на своєму шляху. Не ображайте українців. Інакше коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живуть на цій землі будуть заздрити мертвим".
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16.08.2024 21:12 Ответить
Офігенний потенціал великих патріотів бажаючих кордонів 91 року. АЛЕ на жаль бронею і не підлягаючих мобілізації
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17.08.2024 04:14 Ответить
 
 