Ходжес об операции в Курской области: "Украинцы явно имеют больше военного потенциала, чем мы думали и оценивали"
Успешная наступательная операция ВСУ в Курской области демонстрирует, что западные союзники недооценивали военный потенциал Украины.
Такое мнение в комментарии CBC News высказал бывший командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украинцы явно имеют больше военного потенциала, чем мы думали и оценивали", - сказал Ходжес.
По его убеждению, об этом свидетельствует способность Украины сформировать наступательные силы и прорваться на территорию России. "Поэтому я бы никогда не недооценивал того, на что Украина способна и что она может сделать", - отметил эксперт.
Топ комментарии
+14 Dust
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+10 Валерий Коломиец #502756
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+9 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий16.08.2024 19:46
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Дайте більше зброї і зараз , а не колись , через півроку - рік , а ще - дозвіл ЗСУ херачити ракетами по паРаші , і ви зовсім офігієте .
Українська армія (та й Україна в цілому) і так "явно мають більше військового потенціалу, ніж ми (США) думали й оцінювали" Джерело: https://censor.net/ua/n3505137
а Ви - "дайте більше зброї"...
Найбільша помилка це знехтувати українцями. Порахувати українців слабкими. Образити українців. Ніколи не ображайте українців. Українці ніколи не бувають такі слабкі, як вам здається.
Не дай Всемогутній Аллах вигнати Українців або відібрати щось в українців. Українці завжди повертаються. Українці повернуться і повернуть своє. Але коли українці повертаються, вони не вміють розрахувати силу і застосувати її пропорційно. Вони знищать все на своєму шляху. Не ображайте українців. Інакше коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живуть на цій землі будуть заздрити мертвим".