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Новости Помощь Украине
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Лондон передал Украине свыше 200 автомобилей, отправленных на утилизацию из-за экотребований

Лондон

Более 200 автомобилей, которые не соответствуют установленным властями Лондона требованиям о вредных выбросах, уже передали в Украину, еще более сотни готовятся к отправке.

Об этом в пятницу сообщило лондонское коммунальное предприятие Transport for London (TfL), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Схема утилизации ULEZ, запущенная в Лондоне в январе 2023 года, предоставляет водителям гранты на приобретение экологичного транспортного средства, если они сдают на металлолом собственный транспорт.

Если же водители отказываются от замены своего авто, они должны ежедневно платить сбор в 12,5 фунта стерлингов.

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В марте водители, которые пользуются схемой ULEZ, получили возможность заплатить за отправку своего автомобиля в Украину вместо того, чтобы отправить его на металлолом.

Автомобили передают в Украину исключительно для поддержки усилий по оказанию гуманитарной и медицинской помощи. По информации TfL, такой возможностью воспользовались более 330 автовладельцев.

Учитывая сворачивание схемы компенсаций в рамках ULEZ мэр Лондона Садик Хан объявил, что планирует предоставить дополнительное финансирование, "чтобы транспортные средства продолжали поступать в страну после закрытия утилизационной программы".

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Напомним, решение о передаче Украине автомобилей, которые британцы сдают в рамках программы ULEZ, сопровождалось спорами.

Автор: 

авто (4202) Лондон (360) помощь (7773) ВСУ (6558)


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Топ комментарии
+14
Норм такі колимаги - якраз вчасно - бо тут якісь суки палять
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16.08.2024 20:10
+5
скоро, на всех дорогах чиновники на подарунках
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16.08.2024 20:28
+4
ПРОСЛІДКУВАТИ Б , ХТО НА ЇХ ЇЗДИТИ БУДЕ... БО З ТЦК ЇЗДЯТЬ НА ФАЙНИХ АВТІВКАХ, АЛЕ НЕ НА СВОЇХ...
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16.08.2024 20:28
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Правила форума Совет форумчан
Норм такі колимаги - якраз вчасно - бо тут якісь суки палять
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16.08.2024 20:10 Ответить
скоро, на всех дорогах чиновники на подарунках
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16.08.2024 20:28 Ответить
ПРОСЛІДКУВАТИ Б , ХТО НА ЇХ ЇЗДИТИ БУДЕ... БО З ТЦК ЇЗДЯТЬ НА ФАЙНИХ АВТІВКАХ, АЛЕ НЕ НА СВОЇХ...
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16.08.2024 20:28 Ответить
По рулю буде видно хто "вишиватиме" на них.
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16.08.2024 20:37 Ответить
Дякуємо , дарованому коню в зуби не заглядають .
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16.08.2024 20:41 Ответить
Слава Греті Туборг - нарешті якась користь.
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16.08.2024 22:14 Ответить
"Telegraph: мер Лондона відмовився передати Україні автомобілі, призначені для утилізаціїРаніше Кличко запропонував Хану надати українським військовим автомобілі, які все одно призначені до знищення

https://mind.ua/en/news/20267014-telegraph-london-mayor-refuses-to-hand-over-cars-intended-for-disposal-to-ukraine This material is also available in English

16 ГРУДНЯ 2023, 20:04"

Тобто трохи "Colt" не по адресі дякує, Віталію Кличко дякувати "Colt" треба напевно, бо саме Віталій Кличко звертався з такою пропозицією, і мер Лондона, нарешті прислухався до даної пропозиції.
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17.08.2024 02:56 Ответить
А скільки в Німеччині гарних автівок утілізують? Мільйони.
Теж би могли б віддати на ЗСУ. Волонтери б перевезли навіть. Не треба жодних фондів. Тільки рішення бундестагу
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16.08.2024 23:21 Ответить
 
 