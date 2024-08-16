Нидерланды не изменят поддержку Украины на фоне сообщений СМИ о "Северных потоках", - премьер Схооф

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что не хочет комментировать взрывы на "Северных потоках" и сообщения о возможной роли Украины.

Во время еженедельной пресс-конференции он сказал, что поддержка Нидерландами Украины не уменьшается, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы стоим с Украиной. Наши усилия направлены на поддержку этой страны. Ждем результатов немецкого расследования", - сказал он.

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По его словам, "важно остановить нападение России на Украину в интересах безопасности Европы и Нидерландов. Это означает, что поддержка Украины осуществляется именно в этом контексте".

Со своей стороны министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп и министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс также сказали, что ждут результатов расследования.

Брекельманс также отметил, что Нидерланды должны продолжать поддерживать Украину, "потому что эта страна борется не только за свое выживание, но и нашу безопасность", - сказал Брекельманс.

Как сообщалось, лидер нидерландской ультраправой PVV (Партия свободы) Герт Вилдерс вместе с еще двумя однопартийцами обратился с вопросами к премьер-министру Нидерландов Дику Схоофу, министру иностранных дел Нидерландов Каспару Велдкампу и министру обороны Нидерландов Рубену Брекельмансу с просьбой объяснить, было ли известно о возможной роли Украины во взрывах на "Северных потоках".

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26 сентября 2022 года три из четырех ниток двух газопроводов Nord Stream для прокачки российского природного газа для Европы были разрушены на глубине около 80 метров на дне Балтийского моря. При этом пострадали ветки газопроводов Nord Stream 1, который работал много лет, и Nord Stream 2, который так и не был введен в эксплуатацию. Россия обвиняла в подрыве Украину и США.

При этом украинская власть отрицает свою причастность к подрыву. Об этом заявляли президент Владимир Зеленский и глава ГУР Кирилл Буданов. Отрицала свою причастность и польская сторона, которую обвиняли в пособничестве.

14 августа несколько немецких СМИ, в частности ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit, сообщили, что еще в начале июня генеральный прокурор Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого в подрыве - украинского инструктора по дайвингу Владимира.

Однако немецкий Spiegel сообщил, что украинец, которого Германия собиралась арестовать в Польше за участие в подрыве газопровода "Северный поток", покинул польскую территорию, поскольку, вероятно, был предупрежден об аресте.

В четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.