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Новости Война
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Министр обороны Латвии Спрудс о Курской области: Война вернулась к себе домой

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс, комментируя события в Курской области, заявил, что развязанная РФ война против Украины "в определенной степени вернулась к себе домой".

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

Операцию ВСУ в Курской области латвийский министр рассматривает как абсолютно легитимные действия в войне самозащиты, борьбе за свободу и целостность Украины.

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Он напомнил позицию Латвии о том, что Украина имеет право наносить удары по российской территории.

"Сейчас мы видим, что война в определенной степени вернулась к себе домой. Войну начал Путин и Россия", - подчеркнул он.

По словам Спрудса, события в Курской области напоминают России об "элементе самоуничтожения".

"Я говорил это в начале, что на самом деле Путин беременный самоуничтожением, и рано или поздно это вернется обратно. И теперь, как точно сказал президент Зеленский, война вернулась туда, откуда началась", - отметил он.

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Министр добавил, что речь идет и об "очень, очень важном сигнале" о том, что Россия не может выиграть эту войну.

"Рано или поздно, конечно при поддержке союзников, Украина выиграет эту войну, и я в этом абсолютно уверен. И это займет столько времени, сколько потребуется. Но Украина должна выиграть эту войну", - резюмировал Спрудс.

Автор: 

Латвия (1331) Курск (1085)


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16.08.2024 21:10 Ответить
Слишком много скреп-
Держали одну извилину...

20 лет...

Скобяной пистолет...

Каждый год выстреливал...

Русских больше нет...
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16.08.2024 21:21 Ответить
"Війна повернулася до себе додому"
влучний вислів
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16.08.2024 21:27 Ответить
"Курськ" не фортовий для "трупіна" .Підводний човен , котрий затонув ,теж був "КУРСЬК"
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16.08.2024 21:57 Ответить
Стмволічно, так? то було на початку пуйлокар'єри!)) мабуть зараз - справа йде до кінця
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16.08.2024 21:59 Ответить
Ми ще в окупованому тоді Херсоні молились, хай повернеться вся війна до них!!! І ще будемо молитися, візуалізовувати, донатити , допомагати!!
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16.08.2024 21:58 Ответить
Балалайня накриється валізкою.
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16.08.2024 22:58 Ответить
"Рано чи пізно, звісно за підтримки союзників, Україна виграє цю війну, і я в цьому абсолютно впевнений. І це займе стільки часу, скільки буде потрібно. Але Україна повинна виграти цю війну", - резюмував Спрудс.

Ну це зрозуміло, аби тільки пуйло в Латвію не полізло. Герої.....

14 червня-6 серпня 1940 року.
14-18 червня Радянський Союз окупував країни Балтії (Естонію, Латвію та Литву). 14-15 липня він влаштував у кожному з них комуністичний переворот, а потім, 3-6 серпня, приєднав їх як радянські республіки.
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16.08.2024 23:20 Ответить
 
 