Министр обороны Латвии Спрудс о Курской области: Война вернулась к себе домой

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс, комментируя события в Курской области, заявил, что развязанная РФ война против Украины "в определенной степени вернулась к себе домой".

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

Операцию ВСУ в Курской области латвийский министр рассматривает как абсолютно легитимные действия в войне самозащиты, борьбе за свободу и целостность Украины.

Читайте также: Латвия передаст Украине 500 беспилотников

Он напомнил позицию Латвии о том, что Украина имеет право наносить удары по российской территории.

"Сейчас мы видим, что война в определенной степени вернулась к себе домой. Войну начал Путин и Россия", - подчеркнул он.

По словам Спрудса, события в Курской области напоминают России об "элементе самоуничтожения".

"Я говорил это в начале, что на самом деле Путин беременный самоуничтожением, и рано или поздно это вернется обратно. И теперь, как точно сказал президент Зеленский, война вернулась туда, откуда началась", - отметил он.

Читайте также: Продвижение в Курской области РФ по некоторым направлениям составляет от 1 до 3 км, - Сырский. ВИДЕО

Министр добавил, что речь идет и об "очень, очень важном сигнале" о том, что Россия не может выиграть эту войну.

"Рано или поздно, конечно при поддержке союзников, Украина выиграет эту войну, и я в этом абсолютно уверен. И это займет столько времени, сколько потребуется. Но Украина должна выиграть эту войну", - резюмировал Спрудс.