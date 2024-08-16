Министр обороны Латвии Спрудс о Курской области: Война вернулась к себе домой
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс, комментируя события в Курской области, заявил, что развязанная РФ война против Украины "в определенной степени вернулась к себе домой".
Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки", сообщает Цензор.НЕТ.
Операцию ВСУ в Курской области латвийский министр рассматривает как абсолютно легитимные действия в войне самозащиты, борьбе за свободу и целостность Украины.
Он напомнил позицию Латвии о том, что Украина имеет право наносить удары по российской территории.
"Сейчас мы видим, что война в определенной степени вернулась к себе домой. Войну начал Путин и Россия", - подчеркнул он.
По словам Спрудса, события в Курской области напоминают России об "элементе самоуничтожения".
"Я говорил это в начале, что на самом деле Путин беременный самоуничтожением, и рано или поздно это вернется обратно. И теперь, как точно сказал президент Зеленский, война вернулась туда, откуда началась", - отметил он.
Министр добавил, что речь идет и об "очень, очень важном сигнале" о том, что Россия не может выиграть эту войну.
"Рано или поздно, конечно при поддержке союзников, Украина выиграет эту войну, и я в этом абсолютно уверен. И это займет столько времени, сколько потребуется. Но Украина должна выиграть эту войну", - резюмировал Спрудс.
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влучний вислів
Ну це зрозуміло, аби тільки пуйло в Латвію не полізло. Герої.....
14 червня-6 серпня 1940 року.
14-18 червня Радянський Союз окупував країни Балтії (Естонію, Латвію та Литву). 14-15 липня він влаштував у кожному з них комуністичний переворот, а потім, 3-6 серпня, приєднав їх як радянські республіки.