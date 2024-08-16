РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10770 посетителей онлайн
Новости
6 470 32

На Закарпатье трое мужчин, пытаясь бежать в Румынию, напали на военнослужащего и отобрали оружие, - Госпогранслужба

Затримання українців у Румунії

На Закарпатье трое мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией, напали на военнослужащего и отобрали оружие. Одного мужчину задержали украинские пограничники, еще двух беглецов - румынские полицейские.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня группа нарушителей совершила нападение на одного из военнослужащих из состава пограничного наряда на Закарпатье.

Смотрите также: Полиция в Румынии задержала вооруженных украинцев, перешедших через границу: они якобы попросили "политического убежища". ВИДЕО

Трех нарушителей пытались остановить при попытке незаконного пересечения границы в Румынию. Мужчины, напав на военнослужащего, отобрали оружие и прибегли к бегству в направлении сопредельной страны", - сообщил Демченко.

Одного из нарушителей украинские пограничники вскоре задержали неподалеку: он пытался преодолеть инженерные заграждения, чтобы дальше пересечь границу. Задержанный оказался жителем Закарпатья.

Полиция Румынии недалеко от границы задержала гражданина Украины, который вскоре указал на отобранное оружие. Они покинули его на территории Румынии. Вскоре задержали еще одного беглеца.

Смотрите также: Тайно женился на любовнице, чтобы не узнали в селе и девушка: На границе разоблачили фиктивных супругов. ФОТО

Ранее, полиция румынского уезда Сату-Маре, что у границы с Венгрией и Украиной, в пятницу, 16 августа, сообщила о задержании двух граждан Украины. Они якобы попросили "политического убежища" у румынских властей.

Автор: 

Госпогранслужба (6389) граница (5260) Румыния (1088) Демченко Андрей (279)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
СТОП. А тепер давайте подумаємо

- чому Ізраїль воює з відкритими кордонами?

- чому Ізраїль без єдиного телемарафону що по факту узурпація ЗМІ?

- як так сталося що від "свободи гідності" в 2019 ми перекотились в рабовласницьку країну 2024?
показать весь комментарий
16.08.2024 23:34
+21
Тому що там живуть ізраїльтяни, а не 73% наволоч
показать весь комментарий
16.08.2024 23:37
+17
В Ізраїлі нація сформована. А в Україні нація на фронті, або в тилу працює на перемогу. А решта бидла не нація, а натовп, якому немає різниці під яким прапором бути, лише пожерти, пердіти на дивані, і щоб кордони відкрили.
показать весь комментарий
16.08.2024 23:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти дивись, веди себе штатно, своєчасно роби вкиди, бо на фермі можуть і солі всадити
показать весь комментарий
16.08.2024 23:41 Ответить
Які такі солі? Пан під солями? Бутірату наковтався? )))

показать весь комментарий
17.08.2024 00:43 Ответить
Ти Санчо- Пансою у верхнього троля підробляєш, чи ослом😁?
показать весь комментарий
17.08.2024 10:13 Ответить
бардак в ЗЄльоной Україні !!!

напад на військового під час війни !
за таке треба класти на місці все бандформування
показать весь комментарий
17.08.2024 00:11 Ответить
Тепер тих прикордонників, що стріляли тягають по судах.... Інші тепер думають - ну його нахер...
Військовий стан, блд...
показать весь комментарий
17.08.2024 07:56 Ответить
законність в Україні це палиця з двома кінцями...
показать весь комментарий
17.08.2024 13:19 Ответить
СТОП. А тепер давайте подумаємо

- чому Ізраїль воює з відкритими кордонами?

- чому Ізраїль без єдиного телемарафону що по факту узурпація ЗМІ?

- як так сталося що від "свободи гідності" в 2019 ми перекотились в рабовласницьку країну 2024?
показать весь комментарий
16.08.2024 23:34 Ответить
Тому що там живуть ізраїльтяни, а не 73% наволоч
показать весь комментарий
16.08.2024 23:37 Ответить
наволоч це той хто з НЕ українським ІР вішає ярлики на громадян України, ділить їх за різними ознаками і той час коли вони встали на захист країни
показать весь комментарий
17.08.2024 13:20 Ответить
Тому що ти не живеш в Ізраілі, а живеш із Манькою буфетницею, в дикому мухосрань..ку, кіровської губернії і через злидні вимушений у ведмедя підробляти
показать весь комментарий
16.08.2024 23:43 Ответить
В Ізраїлі нація сформована. А в Україні нація на фронті, або в тилу працює на перемогу. А решта бидла не нація, а натовп, якому немає різниці під яким прапором бути, лише пожерти, пердіти на дивані, і щоб кордони відкрили.
показать весь комментарий
16.08.2024 23:44 Ответить
мімо, мішка
показать весь комментарий
17.08.2024 00:10 Ответить
тому що не була виконана люстрація, суді, прокурори, чиновники .,. які були при януковичі так і посей день на тих же місцях
показать весь комментарий
17.08.2024 06:27 Ответить
ізраїль воює ? це хохма ? з авіацією танками і ракетами проти палиць і каміння.якби палестинці випустили в місяць по армії ізраїля мільйон снарядів то подивився б ти чи тікають за кордон ухилянти чи ні.
показать весь комментарий
17.08.2024 07:21 Ответить
Пробачте, а в яку сопредельну державу ви би тікали б з Ізраілю як ухилянт? Назовіть, будь ласка.
показать весь комментарий
17.08.2024 07:23 Ответить
Судя по всему в палестину)
показать весь комментарий
17.08.2024 08:43 Ответить
я дивлюсь в тебе вельми поверхневе розуміння ізраільскої ситуації
показать весь комментарий
17.08.2024 13:21 Ответить
до батальону "Бухарест" прибуло чергове підкріплення, цього разу навіть попередньо озброєне. румуни "своїх" не здають.
показать весь комментарий
16.08.2024 23:46 Ответить
- Стій, стріляти буду! Приготуйте гроші!
- А якщо в око?
- Та годі, дядьку, я пожартував, служба така. Ви не ображайтеся, хочете я вам гранату з автоматом дам:
показать весь комментарий
16.08.2024 23:51 Ответить
Хаха хаха ха-ха.. Получается на Закарпатье граница охраняется ничем не лучше чем у россии на курском направлении
показать весь комментарий
17.08.2024 00:23 Ответить
Гестапо за работой, спешите видеть. Всем премию за поимку людского ресурса🤣
показать весь комментарий
17.08.2024 01:24 Ответить
Цікаво,а чого це раптово опешну ботву в особі алексів,дастів,твердів на гілку кинули ? )І де тесленко с борисюком ?)Невже ОПешну б лядоту так лякають дрібні форми непокори кріпаків ?
показать весь комментарий
17.08.2024 01:43 Ответить
На*уй такі прикордоники в яких ухилянти відбирають зброю? Може їх містами помінять?
показать весь комментарий
17.08.2024 06:59 Ответить
люди від відчаю ще не на таке здатні щоб вирватись з зеленого констабору
показать весь комментарий
17.08.2024 07:59 Ответить
нащо їм кордони відкривати-як можна обіленити і всі знають скільки коштує білет на волю
показать весь комментарий
17.08.2024 08:01 Ответить
Тікають від влади Єрмака, Татарова, Тищенко і іншої хуцпи над Україною через їхню ляльку - Зеленського! Бо не хочуть воювати і вмирати за ЦЮ владу!
І це тільки початок...
показать весь комментарий
17.08.2024 09:02 Ответить
 
 