На Закарпатье трое мужчин, пытаясь бежать в Румынию, напали на военнослужащего и отобрали оружие, - Госпогранслужба
На Закарпатье трое мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией, напали на военнослужащего и отобрали оружие. Одного мужчину задержали украинские пограничники, еще двух беглецов - румынские полицейские.
Об этом в комментарии Украинской правде сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня группа нарушителей совершила нападение на одного из военнослужащих из состава пограничного наряда на Закарпатье.
Трех нарушителей пытались остановить при попытке незаконного пересечения границы в Румынию. Мужчины, напав на военнослужащего, отобрали оружие и прибегли к бегству в направлении сопредельной страны", - сообщил Демченко.
Одного из нарушителей украинские пограничники вскоре задержали неподалеку: он пытался преодолеть инженерные заграждения, чтобы дальше пересечь границу. Задержанный оказался жителем Закарпатья.
Полиция Румынии недалеко от границы задержала гражданина Украины, который вскоре указал на отобранное оружие. Они покинули его на территории Румынии. Вскоре задержали еще одного беглеца.
Ранее, полиция румынского уезда Сату-Маре, что у границы с Венгрией и Украиной, в пятницу, 16 августа, сообщила о задержании двух граждан Украины. Они якобы попросили "политического убежища" у румынских властей.
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напад на військового під час війни !
за таке треба класти на місці все бандформування
Військовий стан, блд...
- чому Ізраїль воює з відкритими кордонами?
- чому Ізраїль без єдиного телемарафону що по факту узурпація ЗМІ?
- як так сталося що від "свободи гідності" в 2019 ми перекотились в рабовласницьку країну 2024?
- А якщо в око?
- Та годі, дядьку, я пожартував, служба така. Ви не ображайтеся, хочете я вам гранату з автоматом дам:
І це тільки початок...