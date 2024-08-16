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Россия угрожает итальянским журналистам, снявшим репортаж в Судже

Марія Захарова

Министерство иностранных дел России в пятницу, 16 августа, вызвало посла Италии Чечилию Пиччони и пожаловалось ей на телеканал Rai, съемочная группа которого сняла репортаж в Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ведомство Марии Захаровой сетует, что команда Rai, которая работала на Курщине, "грубо нарушила российское законодательство и элементарные правила журналистской этики".

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Там пригрозили журналистам уголовной ответственностью на территории России, добавив, что "компетентными ведомствами предпринимаются необходимые шаги по установлению обстоятельств совершенного сотрудниками Rai преступления".

Ранее на этой неделе репортеры Rai Стефания Баттистини и Симоне Траини показали репортаж о наступлении ВСУ в Курской области - вероятно, став первыми иностранными журналистами, получившими туда допуск.

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После этого российские Telegram-каналы сообщили, что российские силовики хотят возбудить против журналистов уголовное дело о "незаконном пересечении государственной границы".

Итальянские профсоюзы журналистов Usigrai и Fnsi уже назвали неприемлемым утверждение о возможном уголовном преследовании работников Rai, напомнив ведомству Марии Захаровой, что "журналистика не является преступлением".

Автор: 

журналистика (3289) Италия (1640) МИД РФ (1665) Курск (1085)


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Топ комментарии
+38
Цікаво а чому Хамас - це терористи, а РФ ні?. РФ - найбільша терористична організація світу
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16.08.2024 23:35
+29
Не зовсім розумію претензії Машки брудної ляжки.

У Курській області ж все нормально і нічого такого не діється.
За повідмомленнями МОРФ ЗСУ були витіснені у перші ж дні. 😁

А це означає, що італійці перетнули кордон РФ череп КПП, як треба. Чомусь там не було кацапських погранців... Ну то вже питання до ФСБ.
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16.08.2024 23:42
+17
Пускай ***** покажет какую границу иностранные журналисты перешли, если ***** само заявило что у рашки нет границ. А если и были то в 2014 их уже не стало а в 2022 рашисты разровняли даже то что осталось.
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17.08.2024 00:01
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Цікаво а чому Хамас - це терористи, а РФ ні?. РФ - найбільша терористична організація світу
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16.08.2024 23:35 Ответить
Тому що у Хамаса немає ядерної зброї, а у рашки є.
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17.08.2024 00:30 Ответить
Усі ці терористичні організаціїі і країни, навіть сомалійські пірати і режим Китаю, створені за допомогою радянського союзу.
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17.08.2024 06:22 Ответить
Факт!
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17.08.2024 09:28 Ответить
Доречі, Национал-социалистическая немецкая рабочая партия Гітлера і перемога Гітлера на виборах у Німеччині також не обійшлося без допомоги москальських комуняк.
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17.08.2024 06:27 Ответить
Не зовсім розумію претензії Машки брудної ляжки.

У Курській області ж все нормально і нічого такого не діється.
За повідмомленнями МОРФ ЗСУ були витіснені у перші ж дні. 😁

А це означає, що італійці перетнули кордон РФ череп КПП, як треба. Чомусь там не було кацапських погранців... Ну то вже питання до ФСБ.
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16.08.2024 23:42 Ответить
А зливний бачок-скабєєва зі своїм напівп*даром їздять у Австрію на лижах кататись...
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16.08.2024 23:53 Ответить
Це добра новина, що посварилися. Взагалі то РАІ воно ліве за традицією і завжди навіть після феодолізаці Росії дивилася на неї як на батьківщину і продовжувача справ Леніна і Троцького. Бо навіть в Путінські часи, в Москві було підгодовано з руки багато італійців, як лівих так і правих, а тут на тобі.
До речі Зюганова з кпрф саме і тримають як таку приманку для діалогу з лівацькими рухами в світі, і виявилося що профспілки журналістів послали диктатора подалі в типовій тисячолітній італійській традиції : профспілки місто-барон диктатор.
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17.08.2024 00:01 Ответить
Пускай ***** покажет какую границу иностранные журналисты перешли, если ***** само заявило что у рашки нет границ. А если и были то в 2014 их уже не стало а в 2022 рашисты разровняли даже то что осталось.
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17.08.2024 00:01 Ответить
журналістика не є злочином так на рашці тільки і виключно пропаганда
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17.08.2024 00:02 Ответить
так у рашки ж, як відомо, немає кордонів - проходной двор
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17.08.2024 00:08 Ответить
Манькі просто треба похмелитися.
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17.08.2024 00:09 Ответить
Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!

(Е. Ильф, Е. Петров, "Золотой теленок")
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17.08.2024 00:18 Ответить
Да вы шо, им наверно очень страшно
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17.08.2024 00:45 Ответить
З чого вона зробила висновок, що журналісти "проникли на територію росії" незаконно?
Те, що на пункту пропуску не було погранців - це проблема росії, а не Італії!
А де ваш кордон?
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17.08.2024 01:05 Ответить
Путін сказав що у Росії нема кордонів Так що вони нічого не порушували ! А "ковбасить" їх з-за того що італійські журналісти зняли НЕЗРУЙНОВАНУ ЗСУ Суджу І в черговий раз підтвердили що терористи - НЕ МИ!!!
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17.08.2024 02:33 Ответить
Інформаційна війна для ліліпутіна - ВАЖЛИВІША за "гарячу"... а журналісти в ній - танки... а репортажі - снаряди.
І в черговий раз підтвердили що терористи - ВОНИ - ліліпутінські кацапи!!!
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17.08.2024 12:46 Ответить
Справа не в кордоні та не у візі на в'їзд. Справа в акредитації журналістів для роботи у Кацапії. І не просто в Кацапії, а в зоні, де проходять бойові дії (у Курській області введено режим КТО) Так от, для незалежної західної преси отримати акредитацію для роботи в таких зонах Кацапії просто НЕМОЖЛИВО. Звідси і виття на болотах, бо така робота будь-яких не прокремлівських журналістів зводить нанівець роботу всієї кацапської пропаганди.
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17.08.2024 07:55 Ответить
з точки зору закону захарова права і їх можуть притягнути. Якщо б ми провели референдум, за КУРНР - тоді ні))
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17.08.2024 01:08 Ответить
Вони самі не дотримуються жодних міжнародних норм і законів.
Так що, - хай "ідуть лєсом", підораси ******!

Як можна грати з дикунами згідно з партикулярними правилами?
Будь-які ігри такого плану завжди закінчувалися печально для цивілізованих народів.
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17.08.2024 01:49 Ответить
це ви заходу скажіть, який тримає наші руки зв'язаними. ООН бігом побігла права курчан перевіряти, на 3ій день, а де ці падли були на наших окупованих територіях, оленівці, тюрмах...
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17.08.2024 01:51 Ответить
В Італії на півночі біля Мілану дуже багато олюблювачів лизати путінські сраки. На фейсбуку є повно груп які продали шкуру москалям. Деякі ублюдки кричать Путін введи війська в Італію...
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17.08.2024 13:02 Ответить
 
 