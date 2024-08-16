Россия угрожает итальянским журналистам, снявшим репортаж в Судже
Министерство иностранных дел России в пятницу, 16 августа, вызвало посла Италии Чечилию Пиччони и пожаловалось ей на телеканал Rai, съемочная группа которого сняла репортаж в Курской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Ведомство Марии Захаровой сетует, что команда Rai, которая работала на Курщине, "грубо нарушила российское законодательство и элементарные правила журналистской этики".
Там пригрозили журналистам уголовной ответственностью на территории России, добавив, что "компетентными ведомствами предпринимаются необходимые шаги по установлению обстоятельств совершенного сотрудниками Rai преступления".
Ранее на этой неделе репортеры Rai Стефания Баттистини и Симоне Траини показали репортаж о наступлении ВСУ в Курской области - вероятно, став первыми иностранными журналистами, получившими туда допуск.
После этого российские Telegram-каналы сообщили, что российские силовики хотят возбудить против журналистов уголовное дело о "незаконном пересечении государственной границы".
Итальянские профсоюзы журналистов Usigrai и Fnsi уже назвали неприемлемым утверждение о возможном уголовном преследовании работников Rai, напомнив ведомству Марии Захаровой, что "журналистика не является преступлением".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У Курській області ж все нормально і нічого такого не діється.
За повідмомленнями МОРФ ЗСУ були витіснені у перші ж дні. 😁
А це означає, що італійці перетнули кордон РФ череп КПП, як треба. Чомусь там не було кацапських погранців... Ну то вже питання до ФСБ.
До речі Зюганова з кпрф саме і тримають як таку приманку для діалогу з лівацькими рухами в світі, і виявилося що профспілки журналістів послали диктатора подалі в типовій тисячолітній італійській традиції : профспілки місто-барон диктатор.
(Е. Ильф, Е. Петров, "Золотой теленок")
Те, що на пункту пропуску не було погранців - це проблема росії, а не Італії!
А де ваш кордон?
І в черговий раз підтвердили що терористи - ВОНИ - ліліпутінські кацапи!!!
Так що, - хай "ідуть лєсом", підораси ******!
Як можна грати з дикунами згідно з партикулярними правилами?
Будь-які ігри такого плану завжди закінчувалися печально для цивілізованих народів.