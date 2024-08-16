Россия угрожает итальянским журналистам, снявшим репортаж в Судже

Министерство иностранных дел России в пятницу, 16 августа, вызвало посла Италии Чечилию Пиччони и пожаловалось ей на телеканал Rai, съемочная группа которого сняла репортаж в Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ведомство Марии Захаровой сетует, что команда Rai, которая работала на Курщине, "грубо нарушила российское законодательство и элементарные правила журналистской этики".

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Там пригрозили журналистам уголовной ответственностью на территории России, добавив, что "компетентными ведомствами предпринимаются необходимые шаги по установлению обстоятельств совершенного сотрудниками Rai преступления".

Ранее на этой неделе репортеры Rai Стефания Баттистини и Симоне Траини показали репортаж о наступлении ВСУ в Курской области - вероятно, став первыми иностранными журналистами, получившими туда допуск.

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После этого российские Telegram-каналы сообщили, что российские силовики хотят возбудить против журналистов уголовное дело о "незаконном пересечении государственной границы".

Итальянские профсоюзы журналистов Usigrai и Fnsi уже назвали неприемлемым утверждение о возможном уголовном преследовании работников Rai, напомнив ведомству Марии Захаровой, что "журналистика не является преступлением".