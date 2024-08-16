Официально опровергаем заявления российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать АЭС, - МИД
Министерство иностранных дел опровергает сообщения российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать АЭС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Мы наблюдаем очередной всплеск безумной российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать атомные электростанции. Официально опровергаем эти лживые сообщения. Украина не имеет ни намерения, ни возможности осуществлять любые подобные действия. Россия должна прекратить распространять опасную ложь.
Украина всегда была и остается преданным членом ДНЯО: у нас нет никаких "грязных бомб" и мы не планируем их приобретать. Когда Россия впервые распространила эту чушь в 2022 году, мы пригласили миссию МАГАТЭ, которая полностью опровергла эту ложь. С тех пор ничего не изменилось", - отметил спикер МИД Георгий Тихий.
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Когда ******* что-то про тебя булькает и ты сразу бежишь оправдываться, то на деле получается только два спорящих *******а. Нахрена было что-то отвечать...?
Як тільки кацапи всираються, одразу починаються розмови про брудні бомби. 😁
От тілтки все це вже стільки разів було, що сприймати всерйоз навіть параноїк не зможе.
А даремно...
Трепещите, кацапы ущербные, перед натиском не устоять.
ВПК наш военный, зловаредные , ох! покажет вам кузькину мать
не сблюдал их пыня все кашрут, теперь им сало тока сниццо.
Але, якщо Україну атакують ядерною зброєю, то застосують.
- Нехай кацапи не брешуть! Бомба - чиста, я її щодня мию!