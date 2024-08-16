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Новости Война
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Официально опровергаем заявления российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать АЭС, - МИД

мзс

Министерство иностранных дел опровергает сообщения российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать АЭС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Мы наблюдаем очередной всплеск безумной российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать атомные электростанции. Официально опровергаем эти лживые сообщения. Украина не имеет ни намерения, ни возможности осуществлять любые подобные действия. Россия должна прекратить распространять опасную ложь.

Украина всегда была и остается преданным членом ДНЯО: у нас нет никаких "грязных бомб" и мы не планируем их приобретать. Когда Россия впервые распространила эту чушь в 2022 году, мы пригласили миссию МАГАТЭ, которая полностью опровергла эту ложь. С тех пор ничего не изменилось", - отметил спикер МИД Георгий Тихий.

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Автор: 

АЭС (542) МИД (6938) пропаганда (3672) ядерное оружие (1329)


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Топ комментарии
+15
Тобто надсекретні плани вори знають. Про створення конкретних бомб вони знають. Усі таємниці, наміри і плани вони знають. А проїбати вторгнення - ето другоє, ви нєпанімаіті
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16.08.2024 23:44
+5
Можна легко помітити, що Україна починає "виготовляти брудні бомби" та "готувати ядерні провокації" одразу після чергового кацапського провалу на фронті. Якось так дивно співпадає постійно))
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16.08.2024 23:59
+5
Прибиральниця з заводу, що в Жовтих Водах, сказала:
- Нехай кацапи не брешуть! Бомба - чиста, я її щодня мию!
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17.08.2024 07:37
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Правила форума Совет форумчан
яка жаль ((((
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16.08.2024 23:38 Ответить
Тобто надсекретні плани вори знають. Про створення конкретних бомб вони знають. Усі таємниці, наміри і плани вони знають. А проїбати вторгнення - ето другоє, ви нєпанімаіті
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16.08.2024 23:44 Ответить
"МЗС Украины в спешке пытается скрыть и опровергнуть информацию про грязные ядерные бомбы и готовящийся ими удар по ядерным объектам" - следующие заголовки кацапских газет.

Когда ******* что-то про тебя булькает и ты сразу бежишь оправдываться, то на деле получается только два спорящих *******а. Нахрена было что-то отвечать...?
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16.08.2024 23:56 Ответить
Це відповідь не для кацапів, а для заходу.
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17.08.2024 00:21 Ответить
А спростувати те, що представники від дєрьмака їздили до Варфоломія по Томос для фсбешної т.з. церкви не хочете?
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16.08.2024 23:58 Ответить
Можна легко помітити, що Україна починає "виготовляти брудні бомби" та "готувати ядерні провокації" одразу після чергового кацапського провалу на фронті. Якось так дивно співпадає постійно))
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16.08.2024 23:59 Ответить
Тада.
Як тільки кацапи всираються, одразу починаються розмови про брудні бомби. 😁

От тілтки все це вже стільки разів було, що сприймати всерйоз навіть параноїк не зможе.
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17.08.2024 00:35 Ответить
По типу Израиля - у нас нет ядерного оружия, но если будет нужно, то мы его применим
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17.08.2024 00:48 Ответить
Мешканці Курська напружилися, ні?
А даремно...
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17.08.2024 01:04 Ответить
Бг-ггг... где грязные, там и чистые найдутся...ХЕХ...
Трепещите, кацапы ущербные, перед натиском не устоять.
ВПК наш военный, зловаредные , ох! покажет вам кузькину мать
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17.08.2024 01:44 Ответить
во глубине симбирских руд деянье дивное творится,
не сблюдал их пыня все кашрут, теперь им сало тока сниццо.
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17.08.2024 01:52 Ответить
Міністерство закордонних справ спростовує повідомлення російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати АЕС. Джерело:
Але, якщо Україну атакують ядерною зброєю, то застосують.
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17.08.2024 07:25 Ответить
Росія завжди звинувачує свого противника в тому що планує зробить сама Планували напасти на ту ж Чечню Грузію чи Україну - а звинувачувала в агресії їх Планувала захопить території сусідів - але звинувачувала в цьому їх Планувала створювать ЧВК - а звинувачувала в цьому сусідів Планувала використовувать іноземних найманців - а звинувачувала в цьому свого противника Шантажує весь світ ядерною небезпекою - а верещить що їй самій цим загрожують!
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17.08.2024 07:26 Ответить
они даже могут что то подобное взорвать , с целью провокации... и обвинить в этом Украину.
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17.08.2024 08:01 Ответить
Пора звикнути до цего, тому тупо не зваертаемо на тих кацапiв увагу... Ми й так вже пройшли (в Курську) всi червонi лiнii, шо кацапи пустили нежеть i бояться про них згадувати. Робимо мовчки свое дiло, та й трясця з тими кацапами.
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17.08.2024 09:31 Ответить
Прибиральниця з заводу, що в Жовтих Водах, сказала:
- Нехай кацапи не брешуть! Бомба - чиста, я її щодня мию!
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17.08.2024 07:37 Ответить
Жизнь жителей украины неявляется приоритетной.
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17.08.2024 13:04 Ответить
Есть один метод, редко его применяют. Но тут есть деталька. А сразу промолчать после вкида вброса---а потом заявить что мол такой вариант есть у нас и раньше был и мы готовы и хоть сейчас киданём! Но с учётом не совсем острой ситуации пока подумаем. Но вот грязную бомбу и много иметь уже надо. Это и есть деталька. И в который раз напоминаю эти слова. Одной киевлянки---,,У Израиля нет ЯО, но если сильно надо будет---мы его применим!,, . Голда Меир.
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17.08.2024 20:31 Ответить
 
 