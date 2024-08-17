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Британия больше месяца ожидает от США согласия на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по РФ, - The Times

ракета storm shadow

В Великобритании заявили, что направили США запрос относительно разрешения Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow для ударов по территории РФ более месяца назад, но ответа еще нет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет The Times.

"Поскольку на Западе усиливается давление с требованием смягчить правила по применению оружия большой дальности, Британия ожидает одобрения США, прежде чем дать украинцам зеленый свет", - говорится в публикации.

Как сообщил изданию источник в правительстве Великобритании, запрос Лондона в Вашингтон на эту тему поступил более месяца назад, "а официальные лица все еще ждут (ответа на запрос. - Ред.)".

Второй источник в британском правительстве подтвердил, что "обсуждение применения Storm Shadow с союзниками все еще продолжается", третий источник в министерстве обороны назвал это "рутинным процессом в США".

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"Понятно, что, хотя Великобритания хочет предоставить Украине свободу делать с оружием дальнего радиуса действия все, что она хочет, для этого нужен консенсус со стороны союзников, включая США, Францию и третью нераскрытую страну НАТО", - цитирует чиновника The Times.

Также напоминается, что представительница Пентагона Сабрина Сингх признала на брифинге в четверг, что США "обеспокоены эскалацией", когда речь заходит об использовании Украиной для ударов оружия дальнего радиуса действия. Она также предположила, что такое оружие не нужно, чтобы помочь Украине освободить свою территорию.

Кроме того, в материале отмечается, что временный поверенный в делах США в Великобритании Мэтью Палмер в интервью радио Times, которое выйдет в эфир в воскресенье, дистанцировался от мысли о том, что США имеют право голоса в этом вопросе, заявив, что условия, на которых британское оружие может быть использовано, является вопросом соглашения между Великобританией и Украиной.

Также читайте: Великобритания не разрешила Украине применять ракеты Storm Shadow для ударов по Курской области, - СМИ

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может свободно использовать британское оружие на территории России, за исключением Storm Shadow.

Также отмечалось, что во время наступления в Курской области Украина, вероятно, использовала британские танки Challenger.

Автор: 

Великобритания (4934) ракеты (3558) США (26489)


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Топ комментарии
+9
Ви Британія,чи США?Для чого вам дозвіл?
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17.08.2024 12:32
+9
А розвідувальні беспілотники для чого, орківські залітають в глиб території України у нас що інженери гірші
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17.08.2024 12:40
+8
насамперед дозволу бити по рашистському рєйху очікує Україна-а колись крутий американський ковбой перетворився на когось серливого що постійно дрище на власні ковбойські чоботи...
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17.08.2024 12:56
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Правила форума Совет форумчан
американці не передають нам розвід-дані по території кацапії, на відміну від Криму - тому навіть якщо дадуть дозвіл на товсті ракети, то лупити дорогими ракетами десь туди в молоко все одно немає сенсу
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17.08.2024 12:31 Ответить
А розвідувальні беспілотники для чого, орківські залітають в глиб території України у нас що інженери гірші
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17.08.2024 12:40 Ответить
Ага. Так пару десятків достойних цілей і без даних розвідки союзників нам відомі. Більше декількох десятків ракет вони й так не дадуть. ППО мордора зіб'є половину, тому цілей ще й зостанеться. Ні ваше пояснення дуже слабеньке, непереконливе.
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17.08.2024 12:43 Ответить
Звичайно що США ПЕРЕДАЮТЬ Україні ВСІ дані про війська кацапів в Криму.
Над Кримом постійно "висять" раптори - про що пишуть кацапські блогери - кацапи навіть декілька разів намагалися ці раптори сбивати літаками.
https://bloknot-krasnodar.ru/news/u-kryma-i-krasnodarskogo-kraya-zasekli-krupneyshiy Утром 13 сентября 2023 года в акватории Чёрного моря вблизи Крыма и нескольких сотнях километрах от Краснодарского засекли крупнейший беспилотный самолёт-разведчик США Global Hawk с позывным Forte 10. БПЛА НАТО попал на радары сразу же после утренних ударов ВСУ крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе и атаке по кораблям ВМФ России в Чёрном море.

https://crimea-news.com/society/2024/01/14/1279169.html 14.01.2024, 02:10 Общество Керчь Над водами Черного моря снова активничает американский высотный стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE16. Этот же дрон был обнаружен и опознан в воздушном пространстве над Крымом 10 августа 2023-го, за сутки до того, как ВСУ попытались нанести удар по Крымскому мосту зенитной ракетой С-200.
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17.08.2024 13:00 Ответить
Поки не загребуть такого діяча, то зброї не буде.(до речі - уявимо себе на місці виборця Трампа - як він ОЦЕ би сприйняв? Слава Сварогу шо до них таке не доходить, але особисто нас - це "порвало" - тупо гребе бабло і ніг, ой, різних темношкірих робить мільйонерами, ми докуя багаті - можемо нахерачити баблом бідненьких Західних країн, поможіть **** на дрони і снаряди, дебіли бл., ой, тобто союзнички, у нас вже Ємрак на велоровері їздить від *** безгрошів.я??)
жесть, ну от це просто пі......... суки, православні(навіть не майте сумнівів)

Також НАЗК розпочало перевірку способу життя мера Тернополя та звернулося до американського ФБР, оскільки донька Надала живе в Маямі.

У вересні 2022 року з'ясувалося, що 26-річна донька міського голови Тернополя Сергія Надала обзавелася розкішним будинком за майже 1,9 мільйона доларів у місті Маямі, що в Сполучених Штатах Америки. Автор відповідного розслідування місцевого видання Politerno https://zn.ua/ukr/author/Andrii-Shchesniak Андрій Щесняк знайшов додаткові підтвердження цього, а також отримав інформацію, що вже в 2023 році тернопільський мер міг подарувати дочці Анастасії апартаменти в центрі Маямі за 380 тисяч доларів. Редактор розповів про це в тексті "https://zn.ua/ukr/anticorruption/majamskij-majetok-donki-mera-ternopolja-nabu-ta-sap-vidkrili-provadzhennja.html Маямський маєток доньки мера Тернополя. НАБУ та САП відкрили провадження ".

У журналістському розслідуванні, заснованому на інформації місцевих юристів та даних виписок з реєстрів США, проводилася лінія від перших орендованих апартаментів Анастасії Надал у Маямі, куди вона приїхала на стажування зі Швейцарії, до придбаного на ім'я її майбутнього чоловіка таунхаузу за майже 250 тисяч доларів. Після весілля дівчина стала співвласницею цього будинку.

"Молодий чоловік, в якого під час роботи в готелі The St. Regis Bal Harbour Resort закохалася Анастасія Надал, не мав ресурсів для придбання такої нерухомості", - додав Щесняк, розповівши про стримане життя інших членів родини чоловіка.

Окремо журналіст звернув увагу на одруження Надал і Родрігеса. Близьких чоловіка привезли з американської Флориди на українську Львівщину в січні 2020 року, щоб з елітними гостями тернопільського мера Сергія Надала відгуляти весілля в престижному Edem Resort Medical&SPA.
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17.08.2024 12:32 Ответить
Цікаво. Правда всі ті ціни це середній рівень щодо квартири і вище середнього рівня життя щодо будинку в США. Я підозрюю, що в цього демократично обраного мера мега патріотичного українського міста Тернополя в Україні статків в доларовому еквіваленті не менше, ніж для доньки в США. Не накопали ще. Тут легше сховати, а в США складніше
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17.08.2024 12:50 Ответить
угу, легше, легше
а чого тоді крадуть як не в себе?
це ж я думаю шо легко сховати, хоч пишуть шо кожен там типу євро фіксується. це для бидла таке - у вас крадуть, але будуть знайдені. Ну в лазаренка знайшли? а тут же ж побільше-побогачє схем?
і як і Ленін походу хочуть знищити державу, шоб не шукали(поділитись) як і большевіки. інакше ніяк не виглядає це
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17.08.2024 12:58 Ответить
Ви Британія,чи США?Для чого вам дозвіл?
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17.08.2024 12:32 Ответить
Британці завжди узгоджували свою політику з амерами... там фінансова еліта одна і там сама
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17.08.2024 12:45 Ответить
"Одна нерозкрита країна НАТО це Німеччина? Таємницю чиновника розкрито.

"Зрозуміло, що, хоча Велика Британія хоче надати Україні свободу робити зі зброєю дальнього радіусу дії все, що вона хоче, для цього потрібен консенсус із боку союзників, включно зі США, Францією і третьою нерозкритою країною НАТО", - цитує чиновника The Times.
Джерело:
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25.08.2024 01:21 Ответить
мабуть там є американські компоненти також.
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17.08.2024 12:52 Ответить
Вся ця клоунада розрахована на кацапського обивателя.
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17.08.2024 12:36 Ответить
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17.08.2024 13:18 Ответить
Що ти мелиш дурачок....
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17.08.2024 14:30 Ответить
то не дурачок, він заробляти вміє... на кожному пості про Трампа в твердій валюті...
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17.08.2024 15:00 Ответить
ти би хоч тут не палився, кацапчик, називаючи демократів дєрьмократами
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17.08.2024 15:04 Ответить
це ти не розумієш, імбецил ти кацапський. українською пишеться "розумієш", а не як ти накалякало "розумієшЬ". тож загубись звідси, чмокалка ти кацапська..
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17.08.2024 17:15 Ответить
насамперед дозволу бити по рашистському рєйху очікує Україна-а колись крутий американський ковбой перетворився на когось серливого що постійно дрище на власні ковбойські чоботи...
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17.08.2024 12:56 Ответить
А що не дає можливості робити ті ж самі Нептуни, Громи і Сапсани? Об'єктивні причини, чи тупе бажання розкрадати гроші на всьому на світі, але не вкладатись в зброю?
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17.08.2024 12:57 Ответить
"третя нерозкрита країна НАТО" то мабуть Шольцланд
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17.08.2024 12:58 Ответить
З однієї сторони США надають нам зброю, з іншої - захищають місця базування кацапської авіації (яка вбиває цивільних та військових українців). Але раніше було ще гірше - колись і удари по території Криму були заборонені...
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17.08.2024 12:58 Ответить
ви ще Вітю Орбана для консенсусу запитайте !
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17.08.2024 13:01 Ответить
бідон думу думає.
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17.08.2024 13:10 Ответить
лицемірство деРмократій
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17.08.2024 13:15 Ответить
Оце історичний казус - бувша метрополія просить дозволу у бувшої колонії.

Дасть Бог, років через 100 і Роіся буде питати в України дозволів щодо застосування її зброї в інших країнах.
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17.08.2024 13:15 Ответить
Ніхто з них не вліз в украінську шкуру
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17.08.2024 13:38 Ответить
навіть не знаю що сказати, цирк якийсь.
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17.08.2024 13:40 Ответить
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17.08.2024 14:08 Ответить
це лишній раз дає всі підстави стверджувати,що між США, та "тероруSSією" існують підкилимні домовленості , щодо війни в Україні і практична допомога США "тероруSSії", в окупації певних українських територій , через затриимку війскової допомоги Україні , заборона на використання певних видів західного озброєння, для нанесення ударів по "тероруSSії",блокування вступ України в НАТО ,разом з Німеччиною ,на вимогу "трупіна"
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17.08.2024 14:23 Ответить
А що, так також можна було? Ну німці і тупі. Дали би ті Тауруси, написали би листа до Бога і тихесенько очікували повернення Ісуса Христа з неба на землю.
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17.08.2024 14:36 Ответить
Взагалі-то це США підпорядковуються Королівській Короні Великої Британії якщо вдуматись.
Тому питати дозволу в підлеглих не обов'язково - досить проінформувати постфактум.
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17.08.2024 16:45 Ответить
роззброїли вони нас чудово разом. І тепер разом не дають захищатися. Покидьки
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17.08.2024 17:24 Ответить
 
 