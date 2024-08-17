Британия больше месяца ожидает от США согласия на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по РФ, - The Times
В Великобритании заявили, что направили США запрос относительно разрешения Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow для ударов по территории РФ более месяца назад, но ответа еще нет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет The Times.
"Поскольку на Западе усиливается давление с требованием смягчить правила по применению оружия большой дальности, Британия ожидает одобрения США, прежде чем дать украинцам зеленый свет", - говорится в публикации.
Как сообщил изданию источник в правительстве Великобритании, запрос Лондона в Вашингтон на эту тему поступил более месяца назад, "а официальные лица все еще ждут (ответа на запрос. - Ред.)".
Второй источник в британском правительстве подтвердил, что "обсуждение применения Storm Shadow с союзниками все еще продолжается", третий источник в министерстве обороны назвал это "рутинным процессом в США".
"Понятно, что, хотя Великобритания хочет предоставить Украине свободу делать с оружием дальнего радиуса действия все, что она хочет, для этого нужен консенсус со стороны союзников, включая США, Францию и третью нераскрытую страну НАТО", - цитирует чиновника The Times.
Также напоминается, что представительница Пентагона Сабрина Сингх признала на брифинге в четверг, что США "обеспокоены эскалацией", когда речь заходит об использовании Украиной для ударов оружия дальнего радиуса действия. Она также предположила, что такое оружие не нужно, чтобы помочь Украине освободить свою территорию.
Кроме того, в материале отмечается, что временный поверенный в делах США в Великобритании Мэтью Палмер в интервью радио Times, которое выйдет в эфир в воскресенье, дистанцировался от мысли о том, что США имеют право голоса в этом вопросе, заявив, что условия, на которых британское оружие может быть использовано, является вопросом соглашения между Великобританией и Украиной.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина может свободно использовать британское оружие на территории России, за исключением Storm Shadow.
Также отмечалось, что во время наступления в Курской области Украина, вероятно, использовала британские танки Challenger.
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Над Кримом постійно "висять" раптори - про що пишуть кацапські блогери - кацапи навіть декілька разів намагалися ці раптори сбивати літаками.
https://bloknot-krasnodar.ru/news/u-kryma-i-krasnodarskogo-kraya-zasekli-krupneyshiy Утром 13 сентября 2023 года в акватории Чёрного моря вблизи Крыма и нескольких сотнях километрах от Краснодарского засекли крупнейший беспилотный самолёт-разведчик США Global Hawk с позывным Forte 10. БПЛА НАТО попал на радары сразу же после утренних ударов ВСУ крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе и атаке по кораблям ВМФ России в Чёрном море.
https://crimea-news.com/society/2024/01/14/1279169.html 14.01.2024, 02:10 Общество Керчь Над водами Черного моря снова активничает американский высотный стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE16. Этот же дрон был обнаружен и опознан в воздушном пространстве над Крымом 10 августа 2023-го, за сутки до того, как ВСУ попытались нанести удар по Крымскому мосту зенитной ракетой С-200.
жесть, ну от це просто пі......... суки, православні(навіть не майте сумнівів)
Також НАЗК розпочало перевірку способу життя мера Тернополя та звернулося до американського ФБР, оскільки донька Надала живе в Маямі.
У вересні 2022 року з'ясувалося, що 26-річна донька міського голови Тернополя Сергія Надала обзавелася розкішним будинком за майже 1,9 мільйона доларів у місті Маямі, що в Сполучених Штатах Америки. Автор відповідного розслідування місцевого видання Politerno https://zn.ua/ukr/author/Andrii-Shchesniak Андрій Щесняк знайшов додаткові підтвердження цього, а також отримав інформацію, що вже в 2023 році тернопільський мер міг подарувати дочці Анастасії апартаменти в центрі Маямі за 380 тисяч доларів. Редактор розповів про це в тексті "https://zn.ua/ukr/anticorruption/majamskij-majetok-donki-mera-ternopolja-nabu-ta-sap-vidkrili-provadzhennja.html Маямський маєток доньки мера Тернополя. НАБУ та САП відкрили провадження ".
У журналістському розслідуванні, заснованому на інформації місцевих юристів та даних виписок з реєстрів США, проводилася лінія від перших орендованих апартаментів Анастасії Надал у Маямі, куди вона приїхала на стажування зі Швейцарії, до придбаного на ім'я її майбутнього чоловіка таунхаузу за майже 250 тисяч доларів. Після весілля дівчина стала співвласницею цього будинку.
"Молодий чоловік, в якого під час роботи в готелі The St. Regis Bal Harbour Resort закохалася Анастасія Надал, не мав ресурсів для придбання такої нерухомості", - додав Щесняк, розповівши про стримане життя інших членів родини чоловіка.
Окремо журналіст звернув увагу на одруження Надал і Родрігеса. Близьких чоловіка привезли з американської Флориди на українську Львівщину в січні 2020 року, щоб з елітними гостями тернопільського мера Сергія Надала відгуляти весілля в престижному Edem Resort Medical&SPA.
а чого тоді крадуть як не в себе?
це ж я думаю шо легко сховати, хоч пишуть шо кожен там типу євро фіксується. це для бидла таке - у вас крадуть, але будуть знайдені. Ну в лазаренка знайшли? а тут же ж побільше-побогачє схем?
і як і Ленін походу хочуть знищити державу, шоб не шукали(поділитись) як і большевіки. інакше ніяк не виглядає це
"Зрозуміло, що, хоча Велика Британія хоче надати Україні свободу робити зі зброєю дальнього радіусу дії все, що вона хоче, для цього потрібен консенсус із боку союзників, включно зі США, Францією і третьою нерозкритою країною НАТО", - цитує чиновника The Times.
Джерело:
Дасть Бог, років через 100 і Роіся буде питати в України дозволів щодо застосування її зброї в інших країнах.
Тому питати дозволу в підлеглих не обов'язково - досить проінформувати постфактум.