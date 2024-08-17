Британия больше месяца ожидает от США согласия на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по РФ, - The Times

В Великобритании заявили, что направили США запрос относительно разрешения Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow для ударов по территории РФ более месяца назад, но ответа еще нет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет The Times.

"Поскольку на Западе усиливается давление с требованием смягчить правила по применению оружия большой дальности, Британия ожидает одобрения США, прежде чем дать украинцам зеленый свет", - говорится в публикации.

Как сообщил изданию источник в правительстве Великобритании, запрос Лондона в Вашингтон на эту тему поступил более месяца назад, "а официальные лица все еще ждут (ответа на запрос. - Ред.)".

Второй источник в британском правительстве подтвердил, что "обсуждение применения Storm Shadow с союзниками все еще продолжается", третий источник в министерстве обороны назвал это "рутинным процессом в США".

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"Понятно, что, хотя Великобритания хочет предоставить Украине свободу делать с оружием дальнего радиуса действия все, что она хочет, для этого нужен консенсус со стороны союзников, включая США, Францию и третью нераскрытую страну НАТО", - цитирует чиновника The Times.

Также напоминается, что представительница Пентагона Сабрина Сингх признала на брифинге в четверг, что США "обеспокоены эскалацией", когда речь заходит об использовании Украиной для ударов оружия дальнего радиуса действия. Она также предположила, что такое оружие не нужно, чтобы помочь Украине освободить свою территорию.

Кроме того, в материале отмечается, что временный поверенный в делах США в Великобритании Мэтью Палмер в интервью радио Times, которое выйдет в эфир в воскресенье, дистанцировался от мысли о том, что США имеют право голоса в этом вопросе, заявив, что условия, на которых британское оружие может быть использовано, является вопросом соглашения между Великобританией и Украиной.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина может свободно использовать британское оружие на территории России, за исключением Storm Shadow.

Также отмечалось, что во время наступления в Курской области Украина, вероятно, использовала британские танки Challenger.