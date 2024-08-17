В Хорватии ищут трех украинцев, подозреваемых в поджоге десятков судов

Полиция хорватского региона Истрия разыскивает трех украинцев, которых подозревают в устройстве пожара в порту Медулин и уничтожении 35 судов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Подозреваемые - 28-летний и двое 25-летних граждан Украины.

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"В ходе расследования уголовного производства установлено, что трое граждан Украины по предварительному сговору 14 мая прибыли в Хорватию из Польши и припарковали автомобиль в районе Медулина, откуда направились в направлении порта Медулин.

Около 3:40 ночи, пока двое других злоумышленников были на страже, один из 25-летних парней проскользнул через огражденную часть пирса и направился к причалу", - говорится в сообщении полиции.

Далее подозреваемый бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и вызвал пожар, который перекинулся на 34 пришвартованных судна, 22 из которых сгорели полностью, а другие были повреждены огнем.

Владельцам яхт, катеров и лодок нанесен материальный ущерб на сумму около двух миллионов евро.

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В полиции отмечают, что злоумышленники пока не находятся на территории Хорватии. Уголовное дело против них направлено в соответствующую государственную прокуратуру.

Следующий шаг - международный ордер на арест.