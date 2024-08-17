В Хорватии ищут трех украинцев, подозреваемых в поджоге десятков судов
Полиция хорватского региона Истрия разыскивает трех украинцев, которых подозревают в устройстве пожара в порту Медулин и уничтожении 35 судов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Подозреваемые - 28-летний и двое 25-летних граждан Украины.
"В ходе расследования уголовного производства установлено, что трое граждан Украины по предварительному сговору 14 мая прибыли в Хорватию из Польши и припарковали автомобиль в районе Медулина, откуда направились в направлении порта Медулин.
Около 3:40 ночи, пока двое других злоумышленников были на страже, один из 25-летних парней проскользнул через огражденную часть пирса и направился к причалу", - говорится в сообщении полиции.
Далее подозреваемый бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и вызвал пожар, который перекинулся на 34 пришвартованных судна, 22 из которых сгорели полностью, а другие были повреждены огнем.
Владельцам яхт, катеров и лодок нанесен материальный ущерб на сумму около двух миллионов евро.
В полиции отмечают, что злоумышленники пока не находятся на территории Хорватии. Уголовное дело против них направлено в соответствующую государственную прокуратуру.
Следующий шаг - международный ордер на арест.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як вони встановили, що це саме українці ?
чи знову "невістка всралась" ?
росісяни гуляють..
То яхт Медведчука, Абрамовича та інших там не було?!!
Не приходила у мозок така мисля? Бо вся приморська Хорватія запакована кацапами. Дубровнік, Спліт... Чи ніхто з коментаторів ніколи не був у Хорватії?