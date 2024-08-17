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В Хорватии ищут трех украинцев, подозреваемых в поджоге десятков судов

Пожежа на судні

Полиция хорватского региона Истрия разыскивает трех украинцев, которых подозревают в устройстве пожара в порту Медулин и уничтожении 35 судов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Подозреваемые - 28-летний и двое 25-летних граждан Украины.

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"В ходе расследования уголовного производства установлено, что трое граждан Украины по предварительному сговору 14 мая прибыли в Хорватию из Польши и припарковали автомобиль в районе Медулина, откуда направились в направлении порта Медулин.

Около 3:40 ночи, пока двое других злоумышленников были на страже, один из 25-летних парней проскользнул через огражденную часть пирса и направился к причалу", - говорится в сообщении полиции.

Далее подозреваемый бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и вызвал пожар, который перекинулся на 34 пришвартованных судна, 22 из которых сгорели полностью, а другие были повреждены огнем.

Владельцам яхт, катеров и лодок нанесен материальный ущерб на сумму около двух миллионов евро.

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В полиции отмечают, что злоумышленники пока не находятся на территории Хорватии. Уголовное дело против них направлено в соответствующую государственную прокуратуру.

Следующий шаг - международный ордер на арест.

Автор: 

поджог (1068) розыск (840) украинцы (3861) Хорватия (266)


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Топ комментарии
+23
Іванов, пєтров, боширов.
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17.08.2024 18:47
+21
Цікаво, а хто власники спаленого? Може хлопці герої, якщо попалили кацапам та нашій бидлоті яхти?
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17.08.2024 18:57
+18
Іванов, Пєтров, Сідоров ?
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17.08.2024 18:43
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Іванов, Пєтров, Сідоров ?
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17.08.2024 18:43 Ответить
Іванов, пєтров, боширов.
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17.08.2024 18:47 Ответить
У Хорватії шукають трьох українців

як вони встановили, що це саме українці ?

чи знову "невістка всралась" ?
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17.08.2024 19:20 Ответить
WP статтю написав ...
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17.08.2024 19:37 Ответить
Якщо "вели" з Польщі...
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17.08.2024 21:30 Ответить
Може швидше русню шукають?
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17.08.2024 18:44 Ответить
Тобто, наперед знали хто їде і навіщо, вели з Польщі, хотіли "взяти на гарячому", але коли стало "гаряче", то "загубили"
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17.08.2024 18:52 Ответить
Цікаво, а хто власники спаленого? Може хлопці герої, якщо попалили кацапам та нашій бидлоті яхти?
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17.08.2024 18:57 Ответить
Десятки суден - то може звичайні лодки на веслах..
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17.08.2024 19:12 Ответить
Я був в Медуліні, там нема "звичайних лодок"
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17.08.2024 19:16 Ответить
Так то ж чудово! 100+ незвичайних погоріло))

росісяни гуляють..
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17.08.2024 19:21 Ответить
Ото ж я і пишу, що цікаво - хто власники погорілих суден!
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17.08.2024 20:08 Ответить
прості рибарі з істрії. З крамом на 2 лями))
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18.08.2024 01:40 Ответить
Власникі - "прастиє савєцкіє і буржуйскіє люді".
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17.08.2024 21:38 Ответить
Наше МЗС повинно зробити заяву, що ми маємо право знищувати кацапський флот у всіх морях і океанах. До речі незручність полягає в офіційному воєнному стані при фактичній війні за це недотримання Конституції люлєй треба дати нашій ВР вже давно.
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18.08.2024 13:14 Ответить
Це схоже на якусь кацапську провокацію. Яхти в "марінах" стоять дуже щільно. Щільніше ніж авто на парковаах. Треба бути повними довбнями влаштовувати там підпал. Тим більш володарі яхт люди не бідні і вхожі до влади. А Хорватія беззаперачно за Україну
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17.08.2024 19:20 Ответить
Не була, фото бачила..щільно - то слабо сказано..
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17.08.2024 19:22 Ответить
"збиток - 2 мільйона євро".
То яхт Медведчука, Абрамовича та інших там не було?!!
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17.08.2024 19:27 Ответить
По 60 кіло євреїв в середньому - це човники для прогулянок. Для ніщєбродов.
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17.08.2024 21:44 Ответить
Напевно незабаром всіх "вояк" закордонних батальонів будуть сцяними віниками гнати з Європи. І для європейців не важливо з якої області України воно прилізло чи пролізло.
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17.08.2024 19:29 Ответить
Ну якщо до цього часу арабів не погнали що грабують і насилують їх жінок то наших тим більше які досить квалифікована та дешева робоча сила
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17.08.2024 20:47 Ответить
Уверен на 99,9 % что это провокация запутинцев
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17.08.2024 20:16 Ответить
А ВИЯВИТЬСЯ ЩО ПАЛИЛИ РАШИСТСЬКІ АГЕНТИ... ТУТ ВСЕ ЗРОЗУМІЛО. ЯКЩО ВІДРАЗУ ТЯФКАЮТЬ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ СЛІД,ТО ТУТОРКИ ПРАЦЮВАЛИ
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17.08.2024 20:39 Ответить
А судна були кацапські? Якщо так то їх треба нагородити
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17.08.2024 20:47 Ответить
А може це були корита кацапських олігархів?
Не приходила у мозок така мисля? Бо вся приморська Хорватія запакована кацапами. Дубровнік, Спліт... Чи ніхто з коментаторів ніколи не був у Хорватії?
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17.08.2024 21:01 Ответить
Точно олигархов. Всего 34 судна на ущерб в 2 ляма евро
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17.08.2024 21:32 Ответить
Чорногорія так, запакована кацапами. Хорватія не зовсім. Там хто завгодно.
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17.08.2024 21:36 Ответить
у маринах\стоянках стоять човни різних людей різних статків, і там десятиметрова "жанью" автомеханіка за 25 тисяч ойро може стояти поряд з п'ятнадцятиметровою "бенето" айтішніка за 200 тисяч ойро. Тому то були просто довбойоби незалежно від їхньої етнічної приналежності.
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17.08.2024 21:42 Ответить
Якщо ті ночви москальські , то палили їх таджики і втекли в напрямку Жмеринки .
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17.08.2024 22:27 Ответить
 
 