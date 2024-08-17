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Итальянских журналистов, снявших репортаж в Судже, возвращают домой после угроз России

Суджа

Двое итальянских журналистов, которые разозлили Москву телевизионным репортажем из подконтрольной Украине части Курской области России, вернутся в Италию.

Об этом сообщила в субботу государственная телерадиокомпания RAI, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В пятницу Министерство иностранных дел России вызвало посла Италии из-за того, что оно назвало "незаконным пересечением границы" съемочной группой RAI.

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"Компания решила заставить журналистку Стефанию Баттистини и оператора Симоне Трайни временно вернуться в Италию, исключительно в целях обеспечения личной безопасности", - заявили в RAI.

Telegram-канал Baza, близкий к российским правоохранительным органам, сообщил, что Министерство внутренних дел РФ планирует открыть уголовные дела против двух журналистов.

Ранее на этой неделе репортеры Rai Стефания Баттистини и Симоне Траини показали репортаж о наступлении ВСУ в Курской области - вероятно, став первыми иностранными журналистами, получившими туда допуск.

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Оба репортера должны вылететь обратно в северный итальянский город Милан в воскресенье.

Министерство иностранных дел Италии заявило, что его посол Чечилия Пиччиони объяснила российским властям, что RAI и его новостные команды действовали независимо и автономно.

"Журналистика не является преступлением. Возможность того, что московские власти отдадут Стефанию Баттистини и Симоне Траини под суд, неприемлема. Журналистская деятельность не осуществляется с предварительного разрешения", - говорится в совместном заявлении профсоюза RAI Usigrai и итальянского национального профсоюза прессы FNSI.

Автор: 

журналистика (3289) Италия (1640) Курск (1085)


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Топ комментарии
+13
Тю, так у кацапів законно лише те, що їм подобається. Все решта - незаконно і вапше, русофобія.
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17.08.2024 19:15
+11
Так це ж "дзеркалка" з перебуванням італійських журналістів на Донбасі! Так тоді все (з точки зору Росії) - "законно"? А зараз? Єдина різниця - МИ зуміли забезпечить безпеку журналістів - а кацапи - НІ!!!
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17.08.2024 19:10
+8
Та головне, щоб вчасно змились. Все розумію, але життя одне.

А всілякі морданос@кабєєві нехай всираються.
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17.08.2024 19:09
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Свобода слова....
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17.08.2024 19:04 Ответить
Та головне, щоб вчасно змились. Все розумію, але життя одне.

А всілякі морданос@кабєєві нехай всираються.
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17.08.2024 19:09 Ответить
по русски
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17.08.2024 19:31 Ответить
Так це ж "дзеркалка" з перебуванням італійських журналістів на Донбасі! Так тоді все (з точки зору Росії) - "законно"? А зараз? Єдина різниця - МИ зуміли забезпечить безпеку журналістів - а кацапи - НІ!!!
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17.08.2024 19:10 Ответить
Тю, так у кацапів законно лише те, що їм подобається. Все решта - незаконно і вапше, русофобія.
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17.08.2024 19:15 Ответить
Щось у кацапів дупи горять все більше і більше!
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17.08.2024 19:12 Ответить
Так нехай Симонянша та Скабєіха в Суджу приїзджають! Ласкаво просимо!
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17.08.2024 19:14 Ответить
швабра в дупі не заважає?
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17.08.2024 19:57 Ответить
Ну що ж...ніхто не забув долю Андреа Рокеллі...але італіяцям респект
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17.08.2024 19:14 Ответить
Путінська рф вже впала нижче плінтуса. Це постійний член Ради безпеки ООН.
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17.08.2024 19:17 Ответить
яка ООН-така і Рада
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17.08.2024 19:26 Ответить
Видно що новину зліпили з кацапської "Бази". Тіпа пабєда расєї, уголовниє дєла... а по факту - зняли репортаж поїхали додому.
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17.08.2024 19:38 Ответить
100%
Займемо Курськ , або Курчатов - знову приїдуть ... або ці ж , або хтось інший ...))
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17.08.2024 19:47 Ответить
Істерикою кацапідарів задоволений👍
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17.08.2024 22:40 Ответить
Кацапам не вигідно щоб світ дізнався про те що в Суджі ЗСУ діють в рамках міжнародних правил , нікого не вбивають не грабують і не гвалтують . Тому їм кортить заткнути рота іноземним журналістам .
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17.08.2024 22:43 Ответить
 
 