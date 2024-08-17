Итальянских журналистов, снявших репортаж в Судже, возвращают домой после угроз России

Двое итальянских журналистов, которые разозлили Москву телевизионным репортажем из подконтрольной Украине части Курской области России, вернутся в Италию.

Об этом сообщила в субботу государственная телерадиокомпания RAI, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В пятницу Министерство иностранных дел России вызвало посла Италии из-за того, что оно назвало "незаконным пересечением границы" съемочной группой RAI.

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"Компания решила заставить журналистку Стефанию Баттистини и оператора Симоне Трайни временно вернуться в Италию, исключительно в целях обеспечения личной безопасности", - заявили в RAI.

Telegram-канал Baza, близкий к российским правоохранительным органам, сообщил, что Министерство внутренних дел РФ планирует открыть уголовные дела против двух журналистов.

Ранее на этой неделе репортеры Rai Стефания Баттистини и Симоне Траини показали репортаж о наступлении ВСУ в Курской области - вероятно, став первыми иностранными журналистами, получившими туда допуск.

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Оба репортера должны вылететь обратно в северный итальянский город Милан в воскресенье.

Министерство иностранных дел Италии заявило, что его посол Чечилия Пиччиони объяснила российским властям, что RAI и его новостные команды действовали независимо и автономно.

"Журналистика не является преступлением. Возможность того, что московские власти отдадут Стефанию Баттистини и Симоне Траини под суд, неприемлема. Журналистская деятельность не осуществляется с предварительного разрешения", - говорится в совместном заявлении профсоюза RAI Usigrai и итальянского национального профсоюза прессы FNSI.