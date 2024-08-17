Массовой эвакуации из Курской области на ВОТ Запорожской области нет, - глава ОВА Федоров

Сейчас наблюдаются лишь единичные случаи переселения российскими властями жителей Курской области РФ на часть временно оккупированной Запорожской области. Однако массовой эвакуации нет.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал чиновник, о массовой эвакуации жителей Курской области РФ на временно оккупированную территорию Запорожской области речь пока не идет. Однако единичные случаи переселения все же есть.

"Есть первые "гастролеры" из Курской области, которых оккупанты привозят во временно оккупированную Кирилловку. Из сотен захваченных россиянами баз отдыха лишь несколько, например, "Жемчужина Таврии", приняли эвакуированных "отдыхающих" из Курской области", - рассказал Федоров.

Он отметил, что в Бердянске, Приморске и других городах Приазовья также нет массового потока эвакуированных из Курской области.

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По словам Федорова, эвакуация жителей части Курской области на временно оккупированные территории является очередным пропагандистским шагом оккупантов, чтобы показать якобы "заботу" о них и выпросить дополнительные средства из российского бюджета.

Ранее сообщалось, что российские власти намерены эвакуировать часть населения региона на оккупированные территории Запорожской области Украины на фоне операции ВСУ в Курской области. Беженцев из Курской области хотят поселить в санаториях и пансионатах на берегу Азовского моря.

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