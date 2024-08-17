От продажи взысканных активов подсанкционных лиц в Госбюджет должно поступить почти 10 млрд грн, - Минюст

До конца текущего года в государственный бюджет Украины от продажи взысканных Министерством юстиции активов подсанкционных лиц должно поступить около 10 млрд грн.

Об этом в фейсбуке сообщила заместитель министра юстиции Инна Богатых, передает Цензор.НЕТ.

"В общем, с 24.08.2022 Минюстом подано 57 исков и уже 48 исков удовлетворены решениями ВАКС/АП ВАКС, вступившими в законную силу.

Среди взысканных активов есть имущество российских олигархов, приближенных к президенту РФ - Ротенбергов, Дерипаски, Худайнатова, Гинера; коллаборационистов - Сальдо, Балицких, Абисова, Бобрышева, Гаркушу, Пащенко; бывших государственных деятелей - Януковича В., Табачника; лиц, осуществлявших материально-техническое обеспечение рф - Богуслаева, Кононека; пропагандистов РФ - Лебедева, Киселева и др.

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Активы подсанкционных лиц, взысканные в доход государства по решениям ВАКС:

Недвижимое имущество - 210 объектов

Движимое имущество - 900 единиц

Средства - экв. 830 млн грн.

Права требования на средства, и на компенсацию - экв. 41 млн грн.

Корпоративные права - 68 компаний.

Детальный реестр активов лиц, поддерживающих государство-агрессора, которые взысканы Минюстом в доход государства, размещен на сайте ФГИ.

Взысканные средства направляются в Государственный бюджет Украины, имущество - в ФГИ, который готовит активы к приватизации. Отдельные активы уже реализованы Фондом, а средства тоже направлены в Госбюджет. Другие - готовятся к приватизации.

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Согласно заявлениям Фонда, от продажи взысканных Минюстом активов подсанкционных лиц в Государственный бюджет Украины еще до конца 2024 года должно поступить около 10 млрд грн", - отметила Богатых.







