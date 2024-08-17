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Новости Санкции против России
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От продажи взысканных активов подсанкционных лиц в Госбюджет должно поступить почти 10 млрд грн, - Минюст

Мін’юст

До конца текущего года в государственный бюджет Украины от продажи взысканных Министерством юстиции активов подсанкционных лиц должно поступить около 10 млрд грн.

Об этом в фейсбуке сообщила заместитель министра юстиции Инна Богатых, передает Цензор.НЕТ.

"В общем, с 24.08.2022 Минюстом подано 57 исков и уже 48 исков удовлетворены решениями ВАКС/АП ВАКС, вступившими в законную силу.

Среди взысканных активов есть имущество российских олигархов, приближенных к президенту РФ - Ротенбергов, Дерипаски, Худайнатова, Гинера; коллаборационистов - Сальдо, Балицких, Абисова, Бобрышева, Гаркушу, Пащенко; бывших государственных деятелей - Януковича В., Табачника; лиц, осуществлявших материально-техническое обеспечение рф - Богуслаева, Кононека; пропагандистов РФ - Лебедева, Киселева и др.

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Активы подсанкционных лиц, взысканные в доход государства по решениям ВАКС:

  • Недвижимое имущество - 210 объектов
  • Движимое имущество - 900 единиц
  • Средства - экв. 830 млн грн.
  • Права требования на средства, и на компенсацию - экв. 41 млн грн.
  • Корпоративные права - 68 компаний.

Детальный реестр активов лиц, поддерживающих государство-агрессора, которые взысканы Минюстом в доход государства, размещен на сайте ФГИ.

Взысканные средства направляются в Государственный бюджет Украины, имущество - в ФГИ, который готовит активы к приватизации. Отдельные активы уже реализованы Фондом, а средства тоже направлены в Госбюджет. Другие - готовятся к приватизации.

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Согласно заявлениям Фонда, от продажи взысканных Минюстом активов подсанкционных лиц в Государственный бюджет Украины еще до конца 2024 года должно поступить около 10 млрд грн", - отметила Богатых.

Інна Богатих про дохід Держбюджету від продажу стягнутих активів підсанкційних осіб
Інна Богатих про дохід Держбюджету від продажу стягнутих активів підсанкційних осіб
Інна Богатих про дохід Держбюджету від продажу стягнутих активів підсанкційних осіб
Інна Богатих про дохід Держбюджету від продажу стягнутих активів підсанкційних осіб

Автор: 

конфискация (599) Минюст (1749)


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ще мають прийти-прийде 500000
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17.08.2024 22:12 Ответить
Ще потрібно запровадити податок на розкіш, надприбутки, пошукати в офшорах, ввести податок церквам та постачальникам послуг розваг різним артистам, гадалкам, блогерам, то дивись обійдемось і без підвищення податків
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17.08.2024 22:20 Ответить
Вже дорослий а в казки віриш... вівці для того і існують шоб їх стригти
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17.08.2024 22:33 Ответить
Знову в майбутньому часі...
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17.08.2024 22:35 Ответить
Ще не засвітившіся зашкварені Зельоні вже розподілили ці кошти. Майже без драки.
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17.08.2024 22:53 Ответить
Хорватія так і не дочекалася від ГПУ офіційних документів щодо арешту яхти Медведчука, ціна якої 8 млрд гривень
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17.08.2024 23:36 Ответить
 
 