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РФ держит подлодки в Черном море, чтобы поставить галочку о присутствии, - Плетенчук

РФ тримає підводні човни в Чорному морі, щоб поставити галочку про присутність, - Плетенчук

Россия держит свои подводные лодки в Черном море для формального сохранения военной активности в регионе.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Плетенчука, РФ выводит свои подводные лодки в Черное море, чтобы поставить "галочку" о присутствии. В то же время агрессор избегает использования надводных судов в Черном море.

А вот Азовское море, по словам спикера, вражеские корабли покинули полностью. Это объясняется мелководностью моря. Максимальная глубина Азовского моря составляет всего 15 метров, что делает невозможным эффективное использование подводных лодок даже в надводном положении.

"Там подводной лодкой не разгонишься - потому что там глубина максимальная 15 метров, то ей даже в надводном положении будет тесно", - сказал спикер ВМС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В настоящее время российская подлодка в Черном море выполняет функцию патрулирования, - Плетенчук

Автор: 

подводная лодка (194) Черноморский флот РФ (1559) Черное море (1476) Плетенчук Дмитрий (165)


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Бо скоро вже в кожній роті "речник" буде! При посаді, з окладом і військовим стажем, все як положено...
Розвелось блогерів і буданг!! Балаганний фронт, загін піар-спец-призначення
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17.08.2024 23:56 Ответить
Таке враження, що Плетенчук бореться за місце в основному складі кварталістів.
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18.08.2024 00:00 Ответить
 
 