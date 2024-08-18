РФ держит подлодки в Черном море, чтобы поставить галочку о присутствии, - Плетенчук
Россия держит свои подводные лодки в Черном море для формального сохранения военной активности в регионе.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Плетенчука, РФ выводит свои подводные лодки в Черное море, чтобы поставить "галочку" о присутствии. В то же время агрессор избегает использования надводных судов в Черном море.
А вот Азовское море, по словам спикера, вражеские корабли покинули полностью. Это объясняется мелководностью моря. Максимальная глубина Азовского моря составляет всего 15 метров, что делает невозможным эффективное использование подводных лодок даже в надводном положении.
"Там подводной лодкой не разгонишься - потому что там глубина максимальная 15 метров, то ей даже в надводном положении будет тесно", - сказал спикер ВМС.
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