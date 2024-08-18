РФ держит подлодки в Черном море, чтобы поставить галочку о присутствии, - Плетенчук

Россия держит свои подводные лодки в Черном море для формального сохранения военной активности в регионе.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Плетенчука, РФ выводит свои подводные лодки в Черное море, чтобы поставить "галочку" о присутствии. В то же время агрессор избегает использования надводных судов в Черном море.

А вот Азовское море, по словам спикера, вражеские корабли покинули полностью. Это объясняется мелководностью моря. Максимальная глубина Азовского моря составляет всего 15 метров, что делает невозможным эффективное использование подводных лодок даже в надводном положении.

"Там подводной лодкой не разгонишься - потому что там глубина максимальная 15 метров, то ей даже в надводном положении будет тесно", - сказал спикер ВМС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В настоящее время российская подлодка в Черном море выполняет функцию патрулирования, - Плетенчук