Стефанчук: Людей будет достаточно. Кого лишать госнаград, будет определять спецкомиссия
В Украине будет создана комиссия, которая будет устанавливать тех, кого надо лишить государственных наград.
Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что людей, которые являются предателями и которых лишат государственных наград, будет достаточно. Это будет важный акт справедливости для украинского народа. Сама же процедура будет происходить исключительно на основании судебного решения.
"Это еще один законопроект, вокруг которого есть очень много мифов и вопросов. И поэтому мне кажется очень важно, что он подан в полном соответствии с тем, что все эти вещи возможны в случае судебных приговоров в отношении тех или иных лиц. Это будет четкая и понятная процедура... Надо установить состав преступления, нужно судебное решение, и на основании него лицо лишается звания или награды", - сказал спикер Верховной Рады.
В частности, во время интервью Стефанчук вспомнил кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука и экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника, которые до сих пор имеют государственные награды.
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