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Стефанчук: Людей будет достаточно. Кого лишать госнаград, будет определять спецкомиссия

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук

В Украине будет создана комиссия, которая будет устанавливать тех, кого надо лишить государственных наград.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что людей, которые являются предателями и которых лишат государственных наград, будет достаточно. Это будет важный акт справедливости для украинского народа. Сама же процедура будет происходить исключительно на основании судебного решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР рекомендует принять закон о лишении государственных наград за поддержку РФ

"Это еще один законопроект, вокруг которого есть очень много мифов и вопросов. И поэтому мне кажется очень важно, что он подан в полном соответствии с тем, что все эти вещи возможны в случае судебных приговоров в отношении тех или иных лиц. Это будет четкая и понятная процедура... Надо установить состав преступления, нужно судебное решение, и на основании него лицо лишается звания или награды", - сказал спикер Верховной Рады.

В частности, во время интервью Стефанчук вспомнил кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука и экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника, которые до сих пор имеют государственные награды.

Автор: 

награда (1796) Стефанчук Руслан (651)


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Топ комментарии
+7
Почати з мосейчучки, лисого, притуленого та пікалова, а того хто підписував злочинний наказ -взагалі розстріляти, щоб іншим неповадно було!
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18.08.2024 00:34
+6
Блд...а можна почати з розстрілів зелених свиней?
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18.08.2024 00:16
+5
І Стефанчука перевірити. На його винагороди й докторські ступені.
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18.08.2024 00:00
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Майже всіх чинуш і депутатів аж з 1991 р.
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17.08.2024 23:53 Ответить
Які завзяті ці слуги, коли можна від когось гроші відірвати. Більш ні на що не здатні.
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17.08.2024 23:59 Ответить
При всій моїй зневазі до зеленої шобли,-закон назрів давно.А починати потрібно з мордатих квартальних орденоносців і "сцикунів у вуха" з 1+1.
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18.08.2024 00:59 Ответить
Готуйтеся, зелено-сині покидьки; народ України нагородить вас кожного персональним каштаном.
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17.08.2024 23:59 Ответить
Ліхтарем. Не чіпайте каштани!
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18.08.2024 00:01 Ответить
Каштаном? В дупу чи як?
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18.08.2024 00:17 Ответить
Во во...але в дупу поцілунком
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18.08.2024 00:46 Ответить
Догори дриґом. Дерева шкодити не будемо.
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18.08.2024 12:15 Ответить
І Стефанчука перевірити. На його винагороди й докторські ступені.
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18.08.2024 00:00 Ответить
А судді хто?
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18.08.2024 00:06 Ответить
18 квітня 2019 року кандидат у Президенти Зеленський в ток-шоу «Право на владу» назвав Стефанчука однією з ключових фігур своєї команди, ідеологом партії «Слуга народу»

Стефанчук - спеціаліст по блазням?
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18.08.2024 00:14 Ответить
Та він ж дохтур юридичних наук, проффффесор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України..

Ппц, куди не плюнь - в юриста провладного попадеш..
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18.08.2024 00:23 Ответить
Так де уристів краще готують? В Проскурові, чи в Кривому Розі?
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18.08.2024 00:54 Ответить
Хз, в сортах зеленого гівна не розбираюсь.
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18.08.2024 01:09 Ответить
А можна створити комісію про позбавлення стефанчука зайвих 80 кг.?
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18.08.2024 00:07 Ответить
Я не проти скинутись - й на шоу "зважені та щасливі" відправити його.
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18.08.2024 00:25 Ответить
Сподіваюсь всіх шлюх та клоунів яким ******* нароздавали нагород позбавлять їх при зміні влади
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18.08.2024 00:14 Ответить
Блд...а можна почати з розстрілів зелених свиней?
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18.08.2024 00:16 Ответить
Всіх, абсолютно всіх до 24.02.2022 року!!! Бо ті нагороди були від московитої влади!!! Всі ці Кучми, Ющенки, Тимошенки, Марчуки і т.д. вже всіх зі своїми пільгами, званнями і нагородами дістали!!! Все це треба забрати на**р!!! І зі званями - так само! По розводилось заслужених, академіків, співаків, не пройти не проїхати. Приписували вже собі таке, що й на голову не налазило. І до речі, після екзикуції позбавлення нагород, звань - на фронт відпокутувати провину перед Батьківщиною.
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18.08.2024 00:26 Ответить
Почати з мосейчучки, лисого, притуленого та пікалова, а того хто підписував злочинний наказ -взагалі розстріляти, щоб іншим неповадно було!
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18.08.2024 00:34 Ответить
Я не здивуюсь, якщо у арестоича є орден від зермаків...
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18.08.2024 00:40 Ответить
"В Україні буде створена комісія, яка буде встановлювати тих, кого треба позбавити державних нагород" - конкурентів?
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18.08.2024 00:57 Ответить
 
 