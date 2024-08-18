Стефанчук: Людей будет достаточно. Кого лишать госнаград, будет определять спецкомиссия

В Украине будет создана комиссия, которая будет устанавливать тех, кого надо лишить государственных наград.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что людей, которые являются предателями и которых лишат государственных наград, будет достаточно. Это будет важный акт справедливости для украинского народа. Сама же процедура будет происходить исключительно на основании судебного решения.

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"Это еще один законопроект, вокруг которого есть очень много мифов и вопросов. И поэтому мне кажется очень важно, что он подан в полном соответствии с тем, что все эти вещи возможны в случае судебных приговоров в отношении тех или иных лиц. Это будет четкая и понятная процедура... Надо установить состав преступления, нужно судебное решение, и на основании него лицо лишается звания или награды", - сказал спикер Верховной Рады.

В частности, во время интервью Стефанчук вспомнил кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука и экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника, которые до сих пор имеют государственные награды.