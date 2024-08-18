"Выследил российский дрон. Снова не было прикрытия с воздуха": "слуга народа" Безуглая об уничтожении россиянами МиГ-29 и HIMARS

Войска РФ с помощью дронов смогли выследить и к сожалению уничтожить украинские МиГ-29 и HIMARS.

Об этом нардеп, которая вышла из фракции "Слуги народа", Марьяна Безуглая сообщила на своей странице в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Если пропустили, будучи мыслями на Курщине, сообщение об уничтожении украинского МиГ-29 в Днепре: никто из Командования Воздушных Сил ВСУ не признал, что снова не было прикрытия с воздуха, и его выследил российский дрон. Когда самолет сел на дозаправку и пополнение боезапаса, самолет уничтожили.

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Также уничтожен HIMARS в Сумской области. Россияне вели машину дроном и корректировали без всяких для себя препятствий", - рассказала Безуглая.