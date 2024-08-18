"Выследил российский дрон. Снова не было прикрытия с воздуха": "слуга народа" Безуглая об уничтожении россиянами МиГ-29 и HIMARS
Войска РФ с помощью дронов смогли выследить и к сожалению уничтожить украинские МиГ-29 и HIMARS.
Об этом нардеп, которая вышла из фракции "Слуги народа", Марьяна Безуглая сообщила на своей странице в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Если пропустили, будучи мыслями на Курщине, сообщение об уничтожении украинского МиГ-29 в Днепре: никто из Командования Воздушных Сил ВСУ не признал, что снова не было прикрытия с воздуха, и его выследил российский дрон. Когда самолет сел на дозаправку и пополнение боезапаса, самолет уничтожили.
Также уничтожен HIMARS в Сумской области. Россияне вели машину дроном и корректировали без всяких для себя препятствий", - рассказала Безуглая.
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+40 Calvados
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+36 Andrew Moon
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+28 Алекс Алекс #583126
показать весь комментарий18.08.2024 00:26
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Ну й дуже добре, що ти нічого не знаєш про справи у ВСУ, а то б ти певно якось розляпала б своїм язиком про макет M270 MLRS на Сумщині москалям, і вони б тоді не витратили на цей фальшивий Хаймарс даремно свою ракету вартістю 5 млн. $
Спочатку вивчи украінську, а потім, рашисткий дурень, залишай коменти
орківські блогери їх теж не бачать, тому й вигадали, що M270 MLRS їх випустив перед ураженням, так що фантазуйте собі далі про детонцію