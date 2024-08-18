На фронте за сутки - 98 столкновений, основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении, - Генштаб

Силы обороны дают достойный отпор захватчикам на всех направлениях. Основные усилия наших войск направлены на срыв выполнения оккупантами задач наступления и снижение боевого потенциала врага. Противник несет значительные потери в личном составе и технике.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 22.00 17.08.2024, передает Цензор.НЕТ.

"За текущие сутки произошло 98 боевых столкновений. По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло три ракетных удара с применением трех ракет, 64 авиаудара, сбросив при этом 58 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 463 дрона-камикадзе и осуществили 2668 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия.

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Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы шесть раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцов. В Волчанске еще продолжается бой.

По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более шестидесяти оккупантов, уничтожили танк, боевую бронированную машину, две артиллерийские системы, 28 БпЛА, четыре единицы автомобильной и две единицы специальной техники, также были повреждены три артиллерийские системы, три автомобиля и шесть единиц спецтехники оккупанта.

Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Берестовое и Стельмаховка подразделения Сил обороны отбили семь наступательных действий. Ситуация напряженная, продолжается три боестолкновения.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за день российские войска 17 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении враг семь раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Спорного, Выемки и Переездного. Все атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении украинские воины отбивали шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Часова Яра и Ивановского. Четыре атаки отбиты, продолжается два боестолкновения. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации 14 раз атаковали наши позиции вблизи Пивничного, Торецка и Зализного - девять боестолкновений завершились. Боевые действия продолжаются еще в пяти локациях.

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Основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении, здесь, в течение дня, агрессор 35 раз атаковал в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Желанного и Заветного. 20 атак украинские защитники уже отбили, еще 15 боестолкновений продолжаются. Сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 270 военнослужащих убитыми и ранеными; танк и шесть автомобилей - уничтоженными. Также, украинские защитники нанесли существенные повреждения четырем артиллерийским системам, РСЗО, танку и 12 автомобилям противника.

На Кураховском направлении на это время суток наши защитники отбили четыре вражеских попытки атаковать наши позиции. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки. Два боестолкновения пока продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Времевском направлении сегодня агрессор один раз пытался штурмовать передний край обороны в направлении Угледара. Украинские воины остановили атаку врага.

Боевые действия на юге

На Приднепровском направлении одно штурмовое действие врага успеха не имело. Потерь позиций не допущено.

Сегодня за эффективную боевую работу следует отметить воинов 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в сводке Генштаба.