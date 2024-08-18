Минсоцполитики планирует отвязать прожиточный минимум от соцвыплат: "Иностранцы не понимают наших 100 500 различных выплат"

Украинская власть планирует отвязать прожиточный минимум от всех социальных выплат, кроме тех, которые связаны с бедностью.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Прожиточный минимум привязан к составляющим, как человек может выжить, и нам важно все это отвязать, оставив прожиточный только для урегулирования вопросов бедности, а все остальные расходы, которые мы можем осуществлять (то ли должностные оклады, то ли штрафы) привязать к каким-то другим единицам, чтобы мы могли этот прожиточный гибко двигать", - сказала она.

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Министр отметила, что из-за войны средства на социальную политику Украина получает от иностранных доноров, и каждый раз должна четко объяснять, на что именно их тратят и как решат конкретную проблему.

"Сейчас мы подготовили проект и закон, и постановления о базовой социальной помощи. [...] Иностранцы не понимают наших 100500 различных выплат. Мы только для людей с инвалидностью имеем 100 различных видов пособий, они, видимо, не очень помогают. [...] Очевидно, нам нужно делать социальную сферу более простой и понятной", - считает Жолнович.

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