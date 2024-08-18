Минсоцполитики планирует отвязать прожиточный минимум от соцвыплат: "Иностранцы не понимают наших 100 500 различных выплат"
Украинская власть планирует отвязать прожиточный минимум от всех социальных выплат, кроме тех, которые связаны с бедностью.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Прожиточный минимум привязан к составляющим, как человек может выжить, и нам важно все это отвязать, оставив прожиточный только для урегулирования вопросов бедности, а все остальные расходы, которые мы можем осуществлять (то ли должностные оклады, то ли штрафы) привязать к каким-то другим единицам, чтобы мы могли этот прожиточный гибко двигать", - сказала она.
Министр отметила, что из-за войны средства на социальную политику Украина получает от иностранных доноров, и каждый раз должна четко объяснять, на что именно их тратят и как решат конкретную проблему.
"Сейчас мы подготовили проект и закон, и постановления о базовой социальной помощи. [...] Иностранцы не понимают наших 100500 различных выплат. Мы только для людей с инвалидностью имеем 100 различных видов пособий, они, видимо, не очень помогают. [...] Очевидно, нам нужно делать социальную сферу более простой и понятной", - считает Жолнович.
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Мінпоцполітики...
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Раскройте тему. Где в пенсионном законодательстве Украины учитывается трудовой стаж, а не стаж отчислений в пенсионный фонд?
Что подтверждает справка 5-ОК.
Давайте лучше о Козыре и шашлыках, можно про очі, які бачили. Не лезьте туда где не понимаете.
Цю пухлину тільки ампутувати
А для виконавців ще й приємніше.
За все хороше, що вони насудили - роззирніться довкола.
Особливо по безробіттю та ВПО (переселенцям) - такої ганьби неможливо собі уявити - там крадуть у верхах тотально і безсоромно.
Що вся це бидлота буде казати і робити коли побратими прийдуть з фронту
Ти можеш принести документи про працевлаштування?
пенсіонерів ,майте совість .
зе-банді та усяким депутатам
Все школы - платные и частные, вся медецина - платная и частная. Налоги по минималке - государству на оборону и на культуру. Все. Памятниками и танками государство занимается, в бизнес вообще не сует свой нос.
Задрали курвы социалисты, твари, курвы, когда они уже успокоются. Сраный совок до сих пор в головах. Всю европу засрали, сша почти выпилили, латинской америке жопа полная, комуняки в азии под 2 миллиарда.
И у украинцев поголовно насрато в голове, бо совок еще не выветрился.