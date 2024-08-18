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Минсоцполитики планирует отвязать прожиточный минимум от соцвыплат: "Иностранцы не понимают наших 100 500 различных выплат"

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович

Украинская власть планирует отвязать прожиточный минимум от всех социальных выплат, кроме тех, которые связаны с бедностью.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Прожиточный минимум привязан к составляющим, как человек может выжить, и нам важно все это отвязать, оставив прожиточный только для урегулирования вопросов бедности, а все остальные расходы, которые мы можем осуществлять (то ли должностные оклады, то ли штрафы) привязать к каким-то другим единицам, чтобы мы могли этот прожиточный гибко двигать", - сказала она.

Читайте: Кабмин планирует заменить прожиточный минимум специальной социальной выплатой, - министер соцполитики Жолнович

Министр отметила, что из-за войны средства на социальную политику Украина получает от иностранных доноров, и каждый раз должна четко объяснять, на что именно их тратят и как решат конкретную проблему.

"Сейчас мы подготовили проект и закон, и постановления о базовой социальной помощи. [...] Иностранцы не понимают наших 100500 различных выплат. Мы только для людей с инвалидностью имеем 100 различных видов пособий, они, видимо, не очень помогают. [...] Очевидно, нам нужно делать социальную сферу более простой и понятной", - считает Жолнович.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расходы на "социалку" в бюджете-2024 увеличили на 25 млрд. Это вторая статья расходов после обороны, - Жолнович

Автор: 

прожиточный минимум (181) соцвыплаты (505) Жолнович Оксана (25)


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Топ комментарии
+18
Дуже просто. Депутатам, суддям, прокурорам - що на пенсії зробіть розмір пенсій, як у простих смертних. Питання відпадуть. Бо різниця від 2 361 грн до 23 610 для простих смертних й від 100 тис грн для небожителів разюча.
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18.08.2024 02:11
+14
Коли вони це "відірвуть" - то зроблять "монетизацію" Тобто визначать конкретну суму яку держава буде виплачувать людині І тоді сума виплат не буде залежать ні від чого Інфляція ростиме - а суми виплат не ростимуть і ріст інфляції не буде нічим компенсуваться І навіть в судовому порядку це оскаржить не можна буде - бо не буде від чогось "відштовхуваться" або до чогось "прив"язаться"
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18.08.2024 04:31
+13
Мінсоцполітики

Мінпоцполітики...
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18.08.2024 01:15
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Мінсоцполітики

Мінпоцполітики...
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18.08.2024 01:15 Ответить
Цікаво, платити будуть меньше чи більше? Всім кому зараз платять, або їх забагато? А міжнародні донори фкурсі?)
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18.08.2024 01:38 Ответить
Так це не просто витівка місцевих чиновників. Міжнародні пратнери самі за це й виступають. У Європі немає такої статті в пенсійному забезпеченні, як стаж роботи!! Є лише сплачені податки за трудову діяльність! Просто тут не все в повідомленні написано. Взагалі планується не враховувати трудовий стаж, так як різні люди працюють по-різному, але податки відраховують не однакові. Тому очікуємо перерахування пенсій не згідно трудового стажу, а згідно податкових відрахувань. Бо стаж може бути - 40 років, а зарплатня -5000, 7000 грн. І за що тоді пенсія в 3400 - 5500 грн.? Відрахувань було не достатньо. Тому, або пенсіонер йде допрацьовувати, або погоджується на нову призначену пенсію.
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18.08.2024 08:46 Ответить
Уменьшение пенсий после пересчета невозможно. Соответствующая норма, исключающая этот факт, прописана в законе.

Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-mogut-li-umenshit-pensii-posle-perescheta

Раскройте тему. Где в пенсионном законодательстве Украины учитывается трудовой стаж, а не стаж отчислений в пенсионный фонд?
Что подтверждает справка 5-ОК.
Давайте лучше о Козыре и шашлыках, можно про очі, які бачили. Не лезьте туда где не понимаете.
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18.08.2024 10:25 Ответить
Дуже просто. Депутатам, суддям, прокурорам - що на пенсії зробіть розмір пенсій, як у простих смертних. Питання відпадуть. Бо різниця від 2 361 грн до 23 610 для простих смертних й від 100 тис грн для небожителів разюча.
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18.08.2024 02:11 Ответить
Ви впрошуєте лиса не їсти курей...
Цю пухлину тільки ампутувати
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18.08.2024 04:02 Ответить
Дешевше для бюджету тих суддів перестріляти.
А для виконавців ще й приємніше.
За все хороше, що вони насудили - роззирніться довкола.
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18.08.2024 05:23 Ответить
Просто за кордоном в шоці від нашої корупції в виплатах.
Особливо по безробіттю та ВПО (переселенцям) - такої ганьби неможливо собі уявити - там крадуть у верхах тотально і безсоромно.
Що вся це бидлота буде казати і робити коли побратими прийдуть з фронту
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18.08.2024 03:59 Ответить
Коли вони це "відірвуть" - то зроблять "монетизацію" Тобто визначать конкретну суму яку держава буде виплачувать людині І тоді сума виплат не буде залежать ні від чого Інфляція ростиме - а суми виплат не ростимуть і ріст інфляції не буде нічим компенсуваться І навіть в судовому порядку це оскаржить не можна буде - бо не буде від чогось "відштовхуваться" або до чогось "прив"язаться"
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18.08.2024 04:31 Ответить
Все що вони роблять, тільки для того щоб менше платити людям, або зовсім не платити. Ця дурня теж вряд чи буде іншим.
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18.08.2024 04:57 Ответить
Ага , вони хай акциз на морозиво ще введуть,на дитяче харчування Доречі готуйтеся за інтернет платити більше та зв'язок бо розумієте в Україні він самий дешевий у Європі
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18.08.2024 06:57 Ответить
Так суки прожитковий мінімум їм муляє, а прожитковий максимум ні?
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18.08.2024 07:12 Ответить
Людина яка працює, чи все життя пропрацювала впринципі не повинна бути бідною, ким би вона не працювала, потрібен перегляд системи оплати праці людина яка працює бідна тому, що деякіі роботодавці експлуатують її за дарма, відповідно самі за рахунок дешевої рабсили багаті, це повинна врегулювати держава
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18.08.2024 07:48 Ответить
Людина яка працює, не повинна бути дурна і лохом, тому вона і будна. Ті, хто офіційно не працював, але мали досить солідні доходи, в тому числі за кордоном, не погано собі відклали на старість і живуть. А ті лохи, які виконували забаганки своїх керівників, отримували мізерні зарплатні і з цим мовчки погоджувались - отримали те, на що підпиались, в тому числі не один раз, а саме - в своїх тодішніх контрактах. Візьміть і почитайте ті контракти, особливо все те, що написано дрібненьким шрифтом. А всім цим писакам, на зразок лікарів, вчителів, ментів, юристів, чиновникв - взагалі пенсії повинні бути накопичувальні. Неічого хлібати з державного бюджету. Хабарі сягають мільйонів і вони бідні!? Не повірю ніколи і не защо!!!
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18.08.2024 08:23 Ответить
А все вірно. В Україні пенсіонер, не значить не працюючий. Кожен пенсіонер повине сам на себе заробляти, при чому офіційно. Треба внести попраку до закону "Про пенсійне забезпечення", щоб Пенсійні фонди всіх пенсіонерів до 70 років зобов'язали працевлаштуватись офіційно і принести відповідні документи про працевлаштування. При чому, це вже обговорювалось в ОП. Я просто цитую витяги зі статті про цю подію.
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18.08.2024 08:18 Ответить
А мені цікаво, а ти сама працюєш чи береш хабарі, щоб на пенсії до 70 років не працювати?
Ти можеш принести документи про працевлаштування?
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18.08.2024 10:07 Ответить
Не пишіть дурниць . Це ,що пропонуєте ,то геноцид
пенсіонерів ,майте совість .
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18.08.2024 13:38 Ответить
Поки все не зруйнують не заспокоються. Головне щоб іноземцям було зрозуміло, а на українців насрати, реформатори, що не день то якась мерзость для людей.
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18.08.2024 08:48 Ответить
Просто у доноров четко работает система соцобеспечения, и им не понятна украинская, в которой сам черт ногу сломает, и где деньги могут, как вода в песок уходить, Деньги иностранцев, потому их мнение и будет главным, она совершенно права, и капризничать у вас здесь не получится.
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18.08.2024 10:42 Ответить
Ті, які колись роздерибанили державні підприємства, повинні платити гідну зарплату, а не збагачуватись за рахунок малих виплат, тоді і ніякої бідності не буде
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18.08.2024 08:58 Ответить
Тобі ваучер давали за твоє підприємство. Де він?
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18.08.2024 10:13 Ответить
Черговий пошук щоб робити аби не робити! Ціни ростуть, а пенсії...
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18.08.2024 09:29 Ответить
"Іноземці не розуміють наших 100500 різних виплат
зе-банді та усяким депутатам
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18.08.2024 09:46 Ответить
Стопіццот )))) Пані міністерка дженерейшен падонкі )
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18.08.2024 09:47 Ответить
А як вони будуть рахувати мах.песію?
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18.08.2024 09:57 Ответить
Ксюша, та дбивай вже цих пенсіонерів! Вештаються пін ногами, нормальним людям на Мальдівах тільки жить заважають
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18.08.2024 10:12 Ответить
В задницу тот "прожитковий мінімум". Кто не работает - тот не ест и дохнет от голода. В задницу все пенсии. Пенсия - 0. Не скопил денег? Не умеешь инвестировать? Нету детей что бы помогали? Подыхай. В задницу все пособия по инвалидности, вместо этого поголовное страхование, не платил за страховку? Подыхай. Пособие по безработицы - 0. Супсидии - 0.
Все школы - платные и частные, вся медецина - платная и частная. Налоги по минималке - государству на оборону и на культуру. Все. Памятниками и танками государство занимается, в бизнес вообще не сует свой нос.

Задрали курвы социалисты, твари, курвы, когда они уже успокоются. Сраный совок до сих пор в головах. Всю европу засрали, сша почти выпилили, латинской америке жопа полная, комуняки в азии под 2 миллиарда.

И у украинцев поголовно насрато в голове, бо совок еще не выветрился.
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18.08.2024 12:19 Ответить
Мені цікаво, а як бути з інвалідами з дитинства? Евтаназія? Тобто сам ти проскочив цей етап, я так розумію? Голова бо-бо?
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19.08.2024 00:25 Ответить
Це не справа Держави, для цього є благодійні фонди, де люди можуть пожертвувати кошти на інвалідів. І перш за все це відповідальність батьків. Це ти мені розкажи до чого тут Держава ??? До чого тут податки ВСІХ ? Допомога по інвалідності виключно благодійна та волонтерська справа.
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19.08.2024 12:12 Ответить
Пропоную кожного з них за шию при в'язати до верхніх частин вуличних ліхтарів. І відпустити. Нехай розгойдуються на радість народу
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19.08.2024 00:22 Ответить
 
 