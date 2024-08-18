Стефанчук анонсировал рассмотрение в Раде вопроса легализации трофейного оружия: Давайте сделаем все по закону
Верховная Рада Украины вскоре рассмотрит вопрос о механизме легализации трофейного оружия, которое было добыто в ходе боевых действий.
Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Народный депутат подчеркнул, что речь идет не о свободном обороте гражданского оружия на территории страны, а именно о трофейном.
"Бесспорно, вопрос трофейного оружия мы также планируем выносить на этот первый военный пакет, который будет в Верховной Раде", - заявил он.
Говоря о возможных видах вооружения, которых это может касаться, Стефанчук отметил, что "в отдельных тайниках до сих пор есть оружие Второй мировой войны", что может свидетельствовать о рациональности граждан, которые "знают, где и что хранить".
"Но до сих пор у нас не было механизма легализовать это. Сейчас мы заводим абсолютно легальный законный механизм - как оружие, полученное в боях, может быть легализовано", - сказал нардеп.
Также Стефанчук добавил, что этот законопроект согласован с министерством внутренних дел, которое несет ответственность за учет оружия, и выразил мнение, что "это станет очень хорошим механизмом".
"Давайте перестанем обманывать друг друга... Давайте сделаем все по закону, чтобы люди были спокойны, что у них есть это право, и понимали, как оно может быть реализовано", - заявил спикер Рады.
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Этот автомат так за войну надоест, шо тягать ещё и трофейный. А рыть схрон и делать нычки. Зачем? У ветерана и так одна нычка под Иловайском, две под Дебальцево. В Бахмуте уже не рыл.
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А як же, усі спокійні будуть. Уже зараз починається, що з найменшого приводу гранати кидають у глибокому тилу.
А те, що у нас робиться точно за законом, то виходить завжди через жопу. Он закон про нагородну зброю - в результаті її отримували всі кому не лінь (зрозуміло, хто при грошах і при знайомствах). Зараз же почнуть собі «трофейні кулемети» оформляти, насамперед, хто лінія фронту - це максимум у кафе на узбережжі Одеси був...
У тракториста Миколи шпалер может быть только намарадёреный, т,е украденный у ЗСУ. Всё военное имущество на территории Украины принадлежит ЗСУ.
Казацкое "что в дою взято, то свято" осталось в 19-ом веке.
Чого б це? У вашої партєйки всеосяжна підтримка
по нормам международного гуманитарного права военные трофеи принадлежат государству, а не отдельным военнослужащим. Однако военнослужащие, задекларировав оружие, согласно упомянутому выше законопроекту, имеют право использовать это оружие по его назначению - для защиты себя, окружающих, государства от посягательств со стороны врага.
Для того, щоб було все, як тут написали "по-закону", треба щоб був сам закон, а саме "Закон України про придбання, володіння, зберігання, транспортування, застосування зброї, ***********, в тому числі і трофейної". Ось тоді все буде по-закону. Але в Україні і по-закону.
Нєєє...)!!!
ЗСУ ВІДБИВШИ ЗБРОЮ УЖЕ ЇЇ УЗАКОНИЛИ
,,запросіть іще дозвіл про користування трофейною зброєю у ООН,,