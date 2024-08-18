Стефанчук анонсировал рассмотрение в Раде вопроса легализации трофейного оружия: Давайте сделаем все по закону

Верховная Рада Украины вскоре рассмотрит вопрос о механизме легализации трофейного оружия, которое было добыто в ходе боевых действий.

Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Народный депутат подчеркнул, что речь идет не о свободном обороте гражданского оружия на территории страны, а именно о трофейном.

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"Бесспорно, вопрос трофейного оружия мы также планируем выносить на этот первый военный пакет, который будет в Верховной Раде", - заявил он.

Говоря о возможных видах вооружения, которых это может касаться, Стефанчук отметил, что "в отдельных тайниках до сих пор есть оружие Второй мировой войны", что может свидетельствовать о рациональности граждан, которые "знают, где и что хранить".

"Но до сих пор у нас не было механизма легализовать это. Сейчас мы заводим абсолютно легальный законный механизм - как оружие, полученное в боях, может быть легализовано", - сказал нардеп.

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Также Стефанчук добавил, что этот законопроект согласован с министерством внутренних дел, которое несет ответственность за учет оружия, и выразил мнение, что "это станет очень хорошим механизмом".

"Давайте перестанем обманывать друг друга... Давайте сделаем все по закону, чтобы люди были спокойны, что у них есть это право, и понимали, как оно может быть реализовано", - заявил спикер Рады.