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Стефанчук анонсировал рассмотрение в Раде вопроса легализации трофейного оружия: Давайте сделаем все по закону

Спікер парламенту Руслан Стефанчук

Верховная Рада Украины вскоре рассмотрит вопрос о механизме легализации трофейного оружия, которое было добыто в ходе боевых действий.

Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Народный депутат подчеркнул, что речь идет не о свободном обороте гражданского оружия на территории страны, а именно о трофейном.

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"Бесспорно, вопрос трофейного оружия мы также планируем выносить на этот первый военный пакет, который будет в Верховной Раде", - заявил он.

Говоря о возможных видах вооружения, которых это может касаться, Стефанчук отметил, что "в отдельных тайниках до сих пор есть оружие Второй мировой войны", что может свидетельствовать о рациональности граждан, которые "знают, где и что хранить".

"Но до сих пор у нас не было механизма легализовать это. Сейчас мы заводим абсолютно легальный законный механизм - как оружие, полученное в боях, может быть легализовано", - сказал нардеп.

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Также Стефанчук добавил, что этот законопроект согласован с министерством внутренних дел, которое несет ответственность за учет оружия, и выразил мнение, что "это станет очень хорошим механизмом".

"Давайте перестанем обманывать друг друга... Давайте сделаем все по закону, чтобы люди были спокойны, что у них есть это право, и понимали, как оно может быть реализовано", - заявил спикер Рады.

Автор: 

ВР (29230) оружие (10202) легализация (162) Стефанчук Руслан (651) трофеи (180)


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Топ комментарии
+25
По закону ця свиня повинна вже висіти на мотузці.
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18.08.2024 01:57
+17
По закону ця лялька ОПи має сидіти .
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18.08.2024 05:27
+15
Ага, вам повірити - себе обманути. Так її і ринуться всі легалізувати.
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18.08.2024 03:20
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По закону ця свиня повинна вже висіти на мотузці.
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18.08.2024 01:57 Ответить
Не дуже віриться що ті хто здобули трофейну зброю в бою,захочуть залишитись без неї.
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18.08.2024 05:36 Ответить
Помните гинеколога которому цыганка, за деньги, предлагала мохнатку показать?
Этот автомат так за войну надоест, шо тягать ещё и трофейный. А рыть схрон и делать нычки. Зачем? У ветерана и так одна нычка под Иловайском, две под Дебальцево. В Бахмуте уже не рыл.
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18.08.2024 09:43 Ответить
Давайте зробимо все по закону, щоб люди були спокійні
==============

А як же, усі спокійні будуть. Уже зараз починається, що з найменшого приводу гранати кидають у глибокому тилу.

А те, що у нас робиться точно за законом, то виходить завжди через жопу. Он закон про нагородну зброю - в результаті її отримували всі кому не лінь (зрозуміло, хто при грошах і при знайомствах). Зараз же почнуть собі «трофейні кулемети» оформляти, насамперед, хто лінія фронту - це максимум у кафе на узбережжі Одеси був...
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18.08.2024 02:03 Ответить
Ага, вам повірити - себе обманути. Так її і ринуться всі легалізувати.
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18.08.2024 03:20 Ответить
Всі не катят. Речь идёт только о легализации трофейного оружия, которое было добыто в ходе боевых действий. Источник:
У тракториста Миколи шпалер может быть только намарадёреный, т,е украденный у ЗСУ. Всё военное имущество на территории Украины принадлежит ЗСУ.
Казацкое "что в дою взято, то свято" осталось в 19-ом веке.
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18.08.2024 09:49 Ответить
По закону ця лялька ОПи має сидіти .
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18.08.2024 05:27 Ответить
Хтось у кріслі спікера ВР занервував?
Чого б це? У вашої партєйки всеосяжна підтримка
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18.08.2024 05:47 Ответить
А по якому закону...?
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18.08.2024 07:16 Ответить
Закона, как всегда нет, но:
по нормам международного гуманитарного права военные трофеи принадлежат государству, а не отдельным военнослужащим. Однако военнослужащие, задекларировав оружие, согласно упомянутому выше законопроекту, имеют право использовать это оружие по его назначению - для защиты себя, окружающих, государства от посягательств со стороны врага.
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18.08.2024 10:01 Ответить
Закону про зброю, ніякого, а, тим більш, адекватного, досі немає від слова "взагалі"
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18.08.2024 10:21 Ответить
Дивлячись на сьогоднішню владу, розумієш, що зброї багато не буває🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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18.08.2024 07:21 Ответить
Хіба немає важливіших питань.?
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18.08.2024 07:24 Ответить
Схоже нам 50 річним кізда, зелені вилупки у якості ресурсу всіх утилізують, щоб у подальшому пенсії не платити
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18.08.2024 07:27 Ответить
Пішов нах, свинтус!
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18.08.2024 07:27 Ответить
У мене в лісі, а я якраз живу під лісом, танк стоїть, у циган купила, то що треба і його легалізувати? Вже раз повірили, шашлички з Українців робите. Розумні люди перед нападом, городи оливковою олією поливали.
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18.08.2024 07:48 Ответить
Розумні люди перед нападом, в феврале огороды копали, и что то от литола очищали. "пиджаки" в вашем случае "спідниці" олією поливали. І тільки "самі розумні" єстети використовували оливкову.
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18.08.2024 09:54 Ответить
Зброя в Україні по-закону??!!! Не смішіть!!! До війни обіг зброї був без контрольний, а під час війни, то вже взагалі!!! Дозвільна ситсема лише косить бабки за реєстрацію, перереєстрацію. Вони процюють з тими, хто прийшов до них реєструвати зброю. А у кого вона давно прихована лежить, про тих менти і гадки не мають, поки з неї когось не завалять!
Для того, щоб було все, як тут написали "по-закону", треба щоб був сам закон, а саме "Закон України про придбання, володіння, зберігання, транспортування, застосування зброї, ***********, в тому числі і трофейної". Ось тоді все буде по-закону. Але в Україні і по-закону.
Нєєє...)!!!
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18.08.2024 07:53 Ответить
Ага вже біжу хвалитися що маю трофейну зброю .
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18.08.2024 09:06 Ответить
Ти с.ка зелена по закону маєте в тюрмі сидіти наволоч за ту корупцію яку ви мерзоти розвели
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18.08.2024 09:07 Ответить
зараз усі зелені покидьки озброються трофейною зброєю.
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18.08.2024 09:15 Ответить
Більше. нічим займатися
ЗСУ ВІДБИВШИ ЗБРОЮ УЖЕ ЇЇ УЗАКОНИЛИ
,,запросіть іще дозвіл про користування трофейною зброєю у ООН,,
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18.08.2024 09:21 Ответить
Хрюханчук хоче,щоб військові сплачували дань,якомусь зеленому кнуру,щоб той не пережкоджав кобзонити моск@лів їхньою ж зброєю.
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18.08.2024 09:27 Ответить
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18.08.2024 11:16 Ответить
Яка ненавидна пика🤮,Хряк -одним словом.
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18.08.2024 13:07 Ответить
 
 