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Беларусь была вынуждена перебросить на границу с Украиной почти треть своей армии, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Беларусь перебросила почти треть своей армии к границе с Украиной из-за якобы пребывания там более 120 тысяч украинских военнослужащих.

Об этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия 1", цитирует Белта, передает Цензор.НЕТ.

"Видя их (Украины - ред.) агрессивную политику, мы ввели туда и разместили в определенных точках - так, как это в случае войны, обороны было бы, - наших военных вдоль всей границы. Более того, там работают спецслужбы, спецподразделения - "Альфа", "Алмаз" и другие - наиболее подготовленные, они свою работу делают", - отметил он.

Белорусский диктатор считает, украинские войска в значительном количестве размещены на границе с Беларусью, потому что думают, что "Путин снова будет наступать с территории Беларуси".

Читайте: Если войска НАТО введут в Украину – это будет третья мировая война, - Лукашенко

"В ответ я вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было", - отметил Лукашенко.

Самопровозглашенный лидер Беларуси добавил, что "смерти подобно, чтобы мы свои войска с границы с Украиной убрали, война идет".

Он пожаловался, что украинские беспилотники постоянно нарушают белорусскую границу на востоке страны, "если летят в Питер, туда дальше".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция Украины на Курщине – попытка толкнуть РФ на применение ядерного оружия, - Лукашенко

Ранее самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко призвал прекратить войну в Украине и сесть за стол переговоров.

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5260) Лукашенко Александр (3611)


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Топ комментарии
+19
Біла руська гарячка...
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18.08.2024 13:28
+14
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18.08.2024 13:35
+13
А чьо такоє? На Білорусь хтось напав? 😲
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18.08.2024 13:27
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А чьо такоє? На Білорусь хтось напав? 😲
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18.08.2024 13:27 Ответить
- Але саша - «Alles für росия»
- В сміслє пашол накуй?
- НАААЙЙЙ!!!НАААЙЙЙ!!!НАААЙЙЙ!!!НАААЙЙЙ!!!НАААЙЙЙ!!!НАААЙЙЙ!!!
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18.08.2024 14:00 Ответить
Як на територію ні, а як на населення так. Напало на них сцікливе та покірне холуйство перед сміттям людства с тавром "росіянін".
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18.08.2024 14:15 Ответить
Біла руська гарячка...
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18.08.2024 13:28 Ответить
пюрера попердолило.
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18.08.2024 13:55 Ответить
Та він сам - гума для пердулєння, використана.
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18.08.2024 14:09 Ответить
Білорусь була змушена перекинути

Змушена?
Це тобі просто закортіло (як і еуропейцям) почати імітувати на своїй території бурхливу і дуже-дуже войовничу діяльність.
І безпечно, і має виглядати грізно.
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18.08.2024 13:29 Ответить
Каларадскі жук
Робіць грозны пук...
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18.08.2024 13:54 Ответить
Вислужується перед старшим
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18.08.2024 13:30 Ответить
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18.08.2024 13:35 Ответить
Скоко-скоко ? Перекинули м'яса ? Ще один диктатор, якому подобається ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ людей своєї країни. Заради .... "дощу після спеки" ?
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18.08.2024 13:36 Ответить
Не уточнив: КИМ була ЗМУШЕНА? Путіним?
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18.08.2024 13:41 Ответить
120 тисяч. А чого так мало?
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18.08.2024 13:43 Ответить
Патаму ша 3 гармія у свете.@@@@@@
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18.08.2024 13:50 Ответить
Повзи нах... довбаний тарган.
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18.08.2024 13:45 Ответить
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18.08.2024 13:50 Ответить
Це три танки і два бульбана.
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18.08.2024 14:08 Ответить
Ой як лячно Армія БССР 48 тис. Третина армії 16 тис. Що вона може проти 120 тис угрупування ЗСУ. Тарган просто хворий на всю лису голову
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18.08.2024 14:10 Ответить
як ви, так можете говорити про бітумного кореша препіЗе!дента, мовчу вже про те, що найЗеличніший йому вагнерівців допоміг врятувати та цим навчив як літак із опозиціонером зупинити.
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18.08.2024 14:15 Ответить
Ні хто не забутий. Нічого не забуто
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18.08.2024 16:48 Ответить
Це просто параноїдальний розлад особистості. Бульбафюрер чомусь вирішив що через цей факт його до стінки не поставлять.🥴
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18.08.2024 14:38 Ответить
Ще ''ядрьонної бімбою'' полякай (якщо *уйло дозволить). Хтось ще за напад з бульбашії має відповісти!
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18.08.2024 14:15 Ответить
Лука вже побачив як путін захистив росію, і тепер несе з переляку різну біліберду.
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18.08.2024 14:31 Ответить
а ці 120 тисяч (та нехай навіть 60 тисяч) бійців ЗСУ як би згодились на ЛБЗ...

Так що бульбофюрер, по факту - типовий союзник *****.
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18.08.2024 14:39 Ответить
Эпический дебил. Понимает что Украина опасается повторного предательства белорусов но очко ему рвет от страха расплаты за первое предательство Белоруссии.

Да я знаю что эту страну надо бы называть Белорусь но увы она опять превратилась в подстилку России и опять стала совковской кремлевской вотчиной - Белоруссией
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18.08.2024 14:53 Ответить
Так он же байстрюк - ********.
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18.08.2024 16:46 Ответить
Тупа їбаніна вусата мабуть розуміє що їй щє недовго залишилось
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18.08.2024 14:53 Ответить
Тупін ,у тебе від "лапші" Луки вуха не повідпадали?
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18.08.2024 15:02 Ответить
Бульбосвинособаки набагато потворніші свинособак...Здохни,********..
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18.08.2024 15:02 Ответить
До речі,іранські шахеди саме в білораші перефарбовують у чорний колір.
Так що білоруси хороші,лука поганий не проходить.
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18.08.2024 16:51 Ответить
Майже третину своєї армії - це що усіх двох землекопів? А хто картоплю копати буде?
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18.08.2024 15:41 Ответить
Як тобі *уйло накаже, то ти і 150 % перекинеш
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18.08.2024 16:20 Ответить
Треть от чего? О_о? Мне послышалось слово армия?))) драник, видимо агонирует вместе с хлом))). Военные белорусы не будут воевать, т.к. им банально не дадут оружие, т.к драник знает куда они его направят. Поэтому просто несёт ложь.
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18.08.2024 17:22 Ответить
Ну такое, будут не будут, никто не знает. Пришлют чиченов с кацапстана, и те погонят ********** вперед, как они гонят Ванек на Донбассе. Другое дело, что эти 15 тысяч , из которых 75% - срочники, ничего сделать не смогут.
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19.08.2024 02:34 Ответить
Цей дурник справді вважає, що його армія має якесь значення для українців? Чи він думає, що в разі чого ці білоруси стануть його захищати?
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18.08.2024 19:45 Ответить
 
 