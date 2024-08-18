Беларусь была вынуждена перебросить на границу с Украиной почти треть своей армии, - Лукашенко
Беларусь перебросила почти треть своей армии к границе с Украиной из-за якобы пребывания там более 120 тысяч украинских военнослужащих.
Об этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия 1", цитирует Белта, передает Цензор.НЕТ.
"Видя их (Украины - ред.) агрессивную политику, мы ввели туда и разместили в определенных точках - так, как это в случае войны, обороны было бы, - наших военных вдоль всей границы. Более того, там работают спецслужбы, спецподразделения - "Альфа", "Алмаз" и другие - наиболее подготовленные, они свою работу делают", - отметил он.
Белорусский диктатор считает, украинские войска в значительном количестве размещены на границе с Беларусью, потому что думают, что "Путин снова будет наступать с территории Беларуси".
"В ответ я вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было", - отметил Лукашенко.
Самопровозглашенный лидер Беларуси добавил, что "смерти подобно, чтобы мы свои войска с границы с Украиной убрали, война идет".
Он пожаловался, что украинские беспилотники постоянно нарушают белорусскую границу на востоке страны, "если летят в Питер, туда дальше".
Ранее самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко призвал прекратить войну в Украине и сесть за стол переговоров.
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- В сміслє пашол накуй?
- НАААЙЙЙ!!!НАААЙЙЙ!!!НАААЙЙЙ!!!НАААЙЙЙ!!!НАААЙЙЙ!!!НАААЙЙЙ!!!
Змушена?
Це тобі просто закортіло (як і еуропейцям) почати імітувати на своїй території бурхливу і дуже-дуже войовничу діяльність.
І безпечно, і має виглядати грізно.
Робіць грозны пук...
Так що бульбофюрер, по факту - типовий союзник *****.
Да я знаю что эту страну надо бы называть Белорусь но увы она опять превратилась в подстилку России и опять стала совковской кремлевской вотчиной - Белоруссией
Так що білоруси хороші,лука поганий не проходить.