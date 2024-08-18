Наступление Украины на Курскую область РФ является актом террора, поддержанным Вашингтоном и Западом, - МИД КНДР

В Северной Корее заявили, что будут расценивать вторжение Украины на территорию Курской области РФ как "недопустимый акт террора, поддержанный Вашингтоном и Западом".

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

В КНДР отметили, что Пхеньян всегда будет стоять на стороне России, которая стремится защитить свой суверенитет.

Как заявили государственные СМИ КНДР, ссылаясь на министерство иностранных дел Северной Кореи, стремление Украины вторгнуться в Россию является результатом "антироссийской конфронтационной политики Соединенных Штатов, которая подталкивает ситуацию на грань Третьей мировой войны".

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В Северной Корее также заявили, что США якобы передали президенту Украины Владимиру Зеленскому "астрономическое" количество летального оружия.

"Мы решительно осуждаем вооруженное нападение на российскую территорию со стороны марионеточного режима Зеленского под контролем и при поддержке США и Запада как непростительный акт агрессии и террора", - говорится в заявлении МИД Северной Кореи.

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