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Наступление Украины на Курскую область РФ является актом террора, поддержанным Вашингтоном и Западом, - МИД КНДР

Північна Корея прокоментувала наступ ЗСУ на Курську область РФ

В Северной Корее заявили, что будут расценивать вторжение Украины на территорию Курской области РФ как "недопустимый акт террора, поддержанный Вашингтоном и Западом".

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

В КНДР отметили, что Пхеньян всегда будет стоять на стороне России, которая стремится защитить свой суверенитет.

Как заявили государственные СМИ КНДР, ссылаясь на министерство иностранных дел Северной Кореи, стремление Украины вторгнуться в Россию является результатом "антироссийской конфронтационной политики Соединенных Штатов, которая подталкивает ситуацию на грань Третьей мировой войны".

Читайте: Лидер Южной Кореи предложил переговоры КНДР

В Северной Корее также заявили, что США якобы передали президенту Украины Владимиру Зеленскому "астрономическое" количество летального оружия.

"Мы решительно осуждаем вооруженное нападение на российскую территорию со стороны марионеточного режима Зеленского под контролем и при поддержке США и Запада как непростительный акт агрессии и террора", - говорится в заявлении МИД Северной Кореи.

Также читайте: Операция Украины на Курщине – попытка толкнуть РФ на применение ядерного оружия, - Лукашенко

Автор: 

КНДР (1190) россия (95402) Курск (1085)


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Топ комментарии
+43
Думка вгодованого школяра з личком дебіла є дуже важливою!
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18.08.2024 14:00
+27
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18.08.2024 14:02
+24
Собак ножами режете,
а это бандитизм.

В.Высоцкий
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18.08.2024 14:00
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Правила форума Совет форумчан
Собак ножами режете,
а это бандитизм.

В.Высоцкий
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18.08.2024 14:00 Ответить
Думка вгодованого школяра з личком дебіла є дуже важливою!
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18.08.2024 14:00 Ответить
Просто у крємлєбздуна діарея від страху. І по його заказу відкрили свої брудні пащі всі його подільники. Бульбафюрер...оцей уї@ан ин...завтра Іран щось пи₴доне 100%...Венесуела ще пробздиться .
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18.08.2024 14:34 Ответить
У Венесуелі свої проблеми! "Американці підняли "п"яту колону" проти "найнароднішого президента" Він уже збирається виводить війська на вулиці - демонстрантів розганять!
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18.08.2024 14:37 Ответить
У цього негідника, дуже гарна освіта. Хай личико, не вводить вас в оману
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18.08.2024 14:41 Ответить
З нетерпінням очікуємо повідомлення від телебачення КНДР.
Це фрагмент https://www.youtube.com/watch?v=WmjkX9wFIYA офіційного повідомлення . Там і звуковий супровід теж доставляє...

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18.08.2024 15:12 Ответить
"Не верю." (с)
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18.08.2024 19:30 Ответить
Мені особливо сподобалося, як корейські солдати лобами ледь не завалили дерево. )))

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18.08.2024 19:42 Ответить
Та ти шооо! 😲 А вторгнення кацапів на українські території у 2014-му і особливо у 3022-му - це що?
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18.08.2024 14:01 Ответить
"захист національих інтересів".
Якої адекватості ви чекали від режима ******** Кімів?
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18.08.2024 14:03 Ответить
А що буде у 3022-м?
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18.08.2024 15:02 Ответить
На мацковскіх болотаз бцдуть квакати жаби.
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18.08.2024 17:59 Ответить
Пролунав голос з дирки в туалеті
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18.08.2024 14:01 Ответить
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18.08.2024 14:02 Ответить
Ох, их уже двое. Асад и Ын, последний правда долго думал, скорее всего с Пу торговался - что он получит за такие заявления. Пару жд составов пшеницы - точно. Асад тот совсем дешевая марионетка - торговаться у него политических полномочий нету.
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18.08.2024 14:03 Ответить
Трое, ещё бульбатаракан
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18.08.2024 14:04 Ответить
О, цікаво, а корейськи песики жруть вгодованих хом"яків.?
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18.08.2024 14:03 Ответить
Таки надо возрадить Р-36М, и скинуть Пухляшу 8 тонн взрывчатки на голову.
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18.08.2024 14:03 Ответить
ще одна козляра, поцілована в пупець ******, вирішила випорожнитись.
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18.08.2024 14:04 Ответить
Треба ж комусь вчергове пуйлу дупу підлизнути, бо щось друзі по ОДКБ у нього швидко закінчуються.
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18.08.2024 14:14 Ответить
То ще питання хто кому підлизнув .
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18.08.2024 15:14 Ответить
Кого цікавить думка відгодованого хряка? А за передачу ракет, які лупасять по Україні, прийдеться відповісти!
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18.08.2024 14:04 Ответить
Хіба когось турбує думка маленького але товстого людожера???
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18.08.2024 14:05 Ответить
зверхцинізм зашкалює жиртреста, лукашеску і *****.
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18.08.2024 14:07 Ответить
А наше МЗС що?
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18.08.2024 14:09 Ответить
А перед ким заперечувати? Перед цими недолюдками?
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18.08.2024 14:30 Ответить
Та повинно ж МЗС якось своє утримання відбивати..он хоча б вякнули у відповідь..
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18.08.2024 14:32 Ответить
Ніби у нас дипломатичний зв'язок з Ином є?
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18.08.2024 14:48 Ответить
А напад *уйла підтриманий китайцями що тоді?
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18.08.2024 14:11 Ответить
О, хворі прокинулися!
Саме час ліки прийняти.
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18.08.2024 14:11 Ответить
Хто це там заявляє?Країна,котра за рівнем життя,економіки...входить в 10ку лідерів світу?А, це карєйци)))
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18.08.2024 14:13 Ответить
воно висирає те що йому напишуть... За харчі ще й не таке скаже кон чен ий
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18.08.2024 14:16 Ответить
ця пародія на людину, міг би ще й тупнути ніжкою, і оголосити похід на всесвіт, чого дрібнитись
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18.08.2024 14:17 Ответить
Не суй носа туди,куди собака свій х....віст не засуне. Сидиш там в своїй кореї, і сам ножа на сусідів точиш.
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18.08.2024 14:18 Ответить
А кацапсяче повномасштабне вторгнення та анексія земель України це шо тоді?
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18.08.2024 14:19 Ответить
А кому цікава думка цих травоїдів?🤔
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18.08.2024 14:29 Ответить
Підтягуються потроху. Ще Іран і Венесуела лишились. Ну і Талібан.
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18.08.2024 14:33 Ответить
Биологический вырожденец. И все кучкуются возле. Х....пыни.
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18.08.2024 14:40 Ответить
Скажи мне, кто твой друг... Классика.
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18.08.2024 14:42 Ответить
А от і реакція китайських шакалів під'їхала)
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18.08.2024 14:48 Ответить
Корейських. Китай просто"народна республіка", а Корея ще й "демократична"
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18.08.2024 14:52 Ответить
Саме китайських бо це проксі Китаю. Корейська версія ДНР
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18.08.2024 14:54 Ответить
А як же його ракети, які рашка пуляє по Україні?
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18.08.2024 14:50 Ответить
Коли будуть ******* тупе КНДР по повній, Україна повинна буде долучитися теж по повній
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18.08.2024 14:52 Ответить
пуйло підключив до скиглиння про "терор" на його думку "важку артилерію" насправді ж усіх світових ізгоїв - асада, кимчина, таргана луку, мабуть ще хамяйні підтягнеться з бораном.Ну і хто буде до них дослухатися, разі що "срущий в чімодан" трохи взбодриться і почне енергійніше наповнювати валізу .
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18.08.2024 14:55 Ответить
А Борату подобається. )))

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18.08.2024 15:22 Ответить
А ми тожи https://www.youtube.com/watch?v=jYvcdhCbzJw іврапєйца!
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18.08.2024 15:19 Ответить
Емменталю обʼївся. Мордяку розпирає вже.
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18.08.2024 15:40 Ответить
Собака гавкає,а караван іде...
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18.08.2024 15:55 Ответить
Бандит виправдовує бандита. А напад на Україну-це що? Де заява з цього приводу? Амеби.
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18.08.2024 16:03 Ответить
єто какойто валюнтарізьм
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18.08.2024 16:12 Ответить
Хто б ще підтримав московську орду, як не чучхейські криси
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18.08.2024 16:21 Ответить
Редкий экземпляр с редкими ожиревшими мозгами
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18.08.2024 16:29 Ответить
Що кажуть ці брехливі огидні нелюди-людожери діти Сатани як *****, КНДР та іньші всім пох7й.
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18.08.2024 17:09 Ответить
А вхід російський військ на суверенну територію держави Україна, по корейському Кіму, це акт сусідського миролюбства.
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18.08.2024 17:13 Ответить
Татишо?!
Ну фсьо, тепер лишилось тільки знайти тих, кому не всеодно, що там каже кімчепух...
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18.08.2024 18:50 Ответить
Наступ расєї на Україну є актом терору, підтриманий КНР і КНДР
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18.08.2024 21:32 Ответить
Мразіш
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18.08.2024 21:44 Ответить
У КНДР тимчасово окупованій частині Республіка Корея зазначили, що Пхеньян завжди стоятиме на боці Росії, яка прагне захистити свій суверенітет
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19.08.2024 00:54 Ответить
 
 