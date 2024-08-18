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Новости
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Ситуация на границе с Беларусью – без изменений. Лукашенко продолжает нагнетать информационную обстановку, - ГПСУ

ДПСУ відповіла на заяву Лукашенка про перекидання армії Білорусі до кордону

Украинские пограничники пока не фиксируют увеличения техники или личного состава белорусских подразделений у границы с Украиной.

Об этом заявил спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Он прокомментировал заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы переброске "почти трети своей армии" на границу с Украиной.

Как отметил Демченко, белорусский диктатор продолжает нагнетать информационную обстановку агрессивными заявлениями, которые не соответствуют действительности.

"Ситуация на границе с Республикой Беларусь - без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется, постоянно нагнетая ситуацию с регулярной периодичностью в угоду стране-террористке. Мы не наблюдаем сейчас увеличения техники или личного состава белорусских подразделений у нашей границы", - подчеркнул представитель ГПСУ.

Также читайте: Если войска НАТО введут в Украину – это будет третья мировая война, - Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7888) Госпогранслужба (6389) граница (5260) Лукашенко Александр (3611) Демченко Андрей (279)


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Топ комментарии
+4
Лукашенко продовжує нагнітати інформаційну обстановку

Лєв Толстой любіл іграть на балалайкє.
Но нє умєл. (с)
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18.08.2024 15:18
+3
Ох я й посміюся - коли полк імені Кастуся Калиновського після припинення війни в Україні з розгорнутими біло-червоно-білими стягами перейде кордон БРСР! "Встречай - Маци-Радзина!"
Хтось тут писав - поки дійдуть до Мінська - стануть КОРПУСОМ! І Лука це відчуває своєю задницею!
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18.08.2024 16:28
+2
так я писав так що у бульбофюрера погана карта і на мізері йому такий потяг засунуть що він не разрахуется навіть якщо коленьку у евнухи у ханбалик- пекін продасть
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18.08.2024 16:37
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лука продовжує ******* ротом
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18.08.2024 15:04 Ответить
хай рипнеться в Україну - полк Калиновського стане Народно-визвольною армією Білорусі
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18.08.2024 15:12 Ответить
Лукашенко продовжує нагнітати інформаційну обстановку

Лєв Толстой любіл іграть на балалайкє.
Но нє умєл. (с)
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18.08.2024 15:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PGlexCJDzP0 Пісенька про кулемет / кавер на ірландську народну пісню Whiskey in the jar
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18.08.2024 15:52 Ответить
Сумлінно виконує завдання москальського фюрера
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18.08.2024 16:18 Ответить
Ох я й посміюся - коли полк імені Кастуся Калиновського після припинення війни в Україні з розгорнутими біло-червоно-білими стягами перейде кордон БРСР! "Встречай - Маци-Радзина!"
Хтось тут писав - поки дійдуть до Мінська - стануть КОРПУСОМ! І Лука це відчуває своєю задницею!
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18.08.2024 16:28 Ответить
так я писав так що у бульбофюрера погана карта і на мізері йому такий потяг засунуть що він не разрахуется навіть якщо коленьку у евнухи у ханбалик- пекін продасть
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18.08.2024 16:37 Ответить
Цікаво - у білорусів є виробництво пінобетону і цегли з пустотами? Нам якраз пригодиться - відбудовувать села, які кацапи зруйнували З таких блоків "коробку" будинку можна вивести за день Так що хай Лука вже готує будівельні бригади - "гріхи спокутувать"!
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18.08.2024 16:44 Ответить
Ти бачив - як на мене "вишивата" напосілася сьогодні? За Костенка? Я уже "посіпака зеленої шмарклі боневтіка оманського"!
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18.08.2024 16:51 Ответить
Там ще інформація проскочила,що білораша фарбує шахеди в чорний колір,в єлабузі завод перевантажений.
Велика подяка вам,сябри.Ще один міф про братні народи...
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18.08.2024 16:45 Ответить
Ти сам у сказане віриш? Для того щоб ПОФАРБУВАТЬ "шахєд" - везти у БРСР А потім - назад повертать в Росію? Ти хоч знаєш що ******** метод фарбування - зовсім інший? Збирають корпус Ставлять двигун Можливо - частину апаратури Потім покривають фюзеляж фарбою Потім установлюють рулі закрилки ліхтарі та інше зовнішнє обладнання А тепер подумай - навіщо напівзібрані БПЛА тягать через всю європейську частину Росії?
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18.08.2024 19:08 Ответить
 
 