Ситуация на границе с Беларусью – без изменений. Лукашенко продолжает нагнетать информационную обстановку, - ГПСУ
Украинские пограничники пока не фиксируют увеличения техники или личного состава белорусских подразделений у границы с Украиной.
Об этом заявил спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Он прокомментировал заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы переброске "почти трети своей армии" на границу с Украиной.
Как отметил Демченко, белорусский диктатор продолжает нагнетать информационную обстановку агрессивными заявлениями, которые не соответствуют действительности.
"Ситуация на границе с Республикой Беларусь - без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется, постоянно нагнетая ситуацию с регулярной периодичностью в угоду стране-террористке. Мы не наблюдаем сейчас увеличения техники или личного состава белорусских подразделений у нашей границы", - подчеркнул представитель ГПСУ.
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Лєв Толстой любіл іграть на балалайкє.
Но нє умєл. (с)
Хтось тут писав - поки дійдуть до Мінська - стануть КОРПУСОМ! І Лука це відчуває своєю задницею!
Велика подяка вам,сябри.Ще один міф про братні народи...