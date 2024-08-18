Ситуация на границе с Беларусью – без изменений. Лукашенко продолжает нагнетать информационную обстановку, - ГПСУ

Украинские пограничники пока не фиксируют увеличения техники или личного состава белорусских подразделений у границы с Украиной.

Об этом заявил спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Он прокомментировал заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы переброске "почти трети своей армии" на границу с Украиной.

Как отметил Демченко, белорусский диктатор продолжает нагнетать информационную обстановку агрессивными заявлениями, которые не соответствуют действительности.

"Ситуация на границе с Республикой Беларусь - без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется, постоянно нагнетая ситуацию с регулярной периодичностью в угоду стране-террористке. Мы не наблюдаем сейчас увеличения техники или личного состава белорусских подразделений у нашей границы", - подчеркнул представитель ГПСУ.

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