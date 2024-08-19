В Киеве и ряде областей воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики и БПЛА

Вечером 18 августа по Украине распространяется воздушная тревога из-за угрозы применения вражеской баллистики и БПЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

В Сумской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей существует угроза применения БПЛА.

Кроме того, есть угроза баллистики с севера.

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