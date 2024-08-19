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Упрощенный въезд для россиян и белорусов не представляет риска для Шенгенской зоны, - глава МИД Венгрии Сийярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Включение граждан России и Беларуси в программу "Национальная карта" не представляет никакого риска для безопасности Шенгенской зоны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал на своей Facebook-странице.

"Правда заключается в том, что включение граждан России и Беларуси в программу "Национальная карта" не представляет никакого риска для безопасности Шенгенской зоны, поскольку они и в дальнейшем будут подлежать тщательным проверкам при въезде и пребывании в Венгрии", - утверждает Сийярто.

Также читайте: Россияне и белорусы по-прежнему будут подвергаться тщательным проверкам при въезде и пребывании в Венгрии, - Сийярто

Автор: 

Беларусь (7888) россия (95413) Шенген (185) Сийярто Петер (320)


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Топ комментарии
+8
А чого це якмйсь мадярський огризок вирішує за Шенгенську зону?
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19.08.2024 09:06
+7
козел...
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19.08.2024 09:00
+7
Чорна діра Європи - запускаите рашкованів
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19.08.2024 09:03
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козел...
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19.08.2024 09:00 Ответить
Нехай звіздує в Ямало-Ненецький автономний округ. На історічєскую родіну. І там візи чукчам видає.
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19.08.2024 09:05 Ответить
В Ханти-Мансійський! "Ханти" і "мансі" - прямі сибірські родичі мадяр І колишні їх сусіди
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19.08.2024 09:19 Ответить
Чорна діра Європи - запускаите рашкованів
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19.08.2024 09:03 Ответить
Угорщина - п'ята колона кацапів у ЄЕС.
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19.08.2024 09:06 Ответить
А чого це якмйсь мадярський огризок вирішує за Шенгенську зону?
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19.08.2024 09:06 Ответить
Ізолюйте ''оте'' від Європи і нехай вони там засмердяться.
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19.08.2024 09:07 Ответить
Куплений кацапами недоумок продовжує нести маячню. Мабуть ФСБ-шна агентура вже міцно тримає його за яйки. 😊
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19.08.2024 09:08 Ответить
Вони все "поставили на карту" На "російську карту" Бо Росія їм будує атомну електростанцію А враховуючи що договір на будівництво вони засекретили - там скоріш всього Орбану з Сійярто гарантований "особистий шматок" від доходів
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19.08.2024 09:22 Ответить
****** пітараси, пора вже крани закручувати десь біля ужгорода
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19.08.2024 09:13 Ответить
одна, не дуже велика країна, поставила раком більше двох десятків країн і трахає їх як хоче. і спереду, і ззаду, а ті у відповідь тільки кращу позу приймають, щоб ******** зручніше було...щось не те з ЄС та в ЄС відбувається.
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19.08.2024 09:17 Ответить
Мнения (у)******* никто не спрашивал...
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19.08.2024 09:23 Ответить
Танцуй Россия и плачь Европа

А у меня самая, самая, самая красивая жопа
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19.08.2024 09:27 Ответить
Міністри восьми країн Європейського Союзу написали листа до Єврокомісії, в якому повідомили про незадоволення рішенням про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі. Скаргу підписали очільники МЗС, міністри внутрішніх справ та юстиції Латвії, Естонії, Швеції, Литви, Норвегії, Фінляндії, Ісландії та Данії.
Джерело:
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Цікаво, що серед цих вісьми нема поляків, румун, чехів - сусідів мад'ярів. Те, що нема словаків та австріяк - не дивно.
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19.08.2024 09:28 Ответить
Ну звісно! Шашель не зашкодить деревині, ага
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19.08.2024 09:30 Ответить
Опасности - нет, а УГРОЗУ - да и ещё какую...
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19.08.2024 09:38 Ответить
Угорщина -запускає в ЄС російський фашизм .

Країни ЄС ,схаменіться . Геть Угорщину з ЄС !
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19.08.2024 09:41 Ответить
 
 