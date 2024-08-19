Упрощенный въезд для россиян и белорусов не представляет риска для Шенгенской зоны, - глава МИД Венгрии Сийярто
Включение граждан России и Беларуси в программу "Национальная карта" не представляет никакого риска для безопасности Шенгенской зоны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал на своей Facebook-странице.
"Правда заключается в том, что включение граждан России и Беларуси в программу "Национальная карта" не представляет никакого риска для безопасности Шенгенской зоны, поскольку они и в дальнейшем будут подлежать тщательным проверкам при въезде и пребывании в Венгрии", - утверждает Сийярто.
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А у меня самая, самая, самая красивая жопа
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Цікаво, що серед цих вісьми нема поляків, румун, чехів - сусідів мад'ярів. Те, що нема словаків та австріяк - не дивно.
Країни ЄС ,схаменіться . Геть Угорщину з ЄС !