Белый дом возразил, что США блокируют запрос Британии на использование Украиной Storm Shadow для ударов по РФ, - The Telegraph

Соединенные Штаты не получали запрос от Великобритании на предоставление разрешения Украине для ударов ракетами Storm Shadow по территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Официальный представитель администрации Байдена сообщил изданию, что Белый дом не получал официального запроса на разрешение для Украины применять дальнобойные британские ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории.

По данным The Telegraph, премьер Великобритании Стармер сейчас находится под новым давлением относительно снятия ограничений на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по России.

Отмечается, что использование Storm Shadow для ударов по территории РФ возможно с согласия Великобритании и Франции, которые совместно их разработали, а также США.

Стармер поддержал запрет консерваторов на использование Storm Shadow для нанесения ударов по целям в глубине России из-за опасений, что это может привести к эскалации с Москвой, которая имеет ядерное оружие.

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания более месяца ожидает от США согласия на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по РФ.

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