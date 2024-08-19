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Новости Война
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Белый дом возразил, что США блокируют запрос Британии на использование Украиной Storm Shadow для ударов по РФ, - The Telegraph

Удари Storm Shadow по РФ: У США не блокують запит Британії

Соединенные Штаты не получали запрос от Великобритании на предоставление разрешения Украине для ударов ракетами Storm Shadow по территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Официальный представитель администрации Байдена сообщил изданию, что Белый дом не получал официального запроса на разрешение для Украины применять дальнобойные британские ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории.

По данным The Telegraph, премьер Великобритании Стармер сейчас находится под новым давлением относительно снятия ограничений на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по России.

Отмечается, что использование Storm Shadow для ударов по территории РФ возможно с согласия Великобритании и Франции, которые совместно их разработали, а также США.

Стармер поддержал запрет консерваторов на использование Storm Shadow для нанесения ударов по целям в глубине России из-за опасений, что это может привести к эскалации с Москвой, которая имеет ядерное оружие.

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания более месяца ожидает от США согласия на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство Британии не против использования Украиной танков Challenger в наступлении на Курщине, - The Sunday Times

Автор: 

Великобритания (4941) США (26506)


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Топ комментарии
+12
хто дуже бреше ! підозрюю що обоє !
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19.08.2024 14:10
+7
Блазні. Як же їх ковбасить від кацапського блефу.
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19.08.2024 14:15
+5
Чувствуется рука саливана.
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19.08.2024 14:55
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хто дуже бреше ! підозрюю що обоє !
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19.08.2024 14:10 Ответить
Там складна ситуація Прем'єр підтримує надання ракет але проти уряд і керівництво партії які в більшості випадків оглядаються за океан...

ну а щодо американців вони своєю позицію не приховувають... що не дозволяють удари західною далекобійною зброєю по оркам
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19.08.2024 14:23 Ответить
"Іван киває на Петра. Петро киває на Івана" (с)

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19.08.2024 16:24 Ответить
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19.08.2024 14:15 Ответить
Блазні. Як же їх ковбасить від кацапського блефу.
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19.08.2024 14:15 Ответить
не знаєшь кому з них і вірити
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19.08.2024 14:16 Ответить
Я сприймаю це як дозвіл. Вперед!
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19.08.2024 14:24 Ответить
ця брехня , має двох родичів. США І АНГЛІЮ."Два чоботи- пара "
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19.08.2024 14:34 Ответить
сцыкуны ((((, кого мы в союзники записали ???(((
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19.08.2024 14:45 Ответить
тих хто нас роззброїв
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20.08.2024 02:17 Ответить
Ігри патріотів?
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19.08.2024 14:50 Ответить
Чувствуется рука саливана.
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19.08.2024 14:55 Ответить
Після путчу 21 липня, коли Байдена "попросили" відмовитися від участі у виборах, функції Саллівана перейшли до Філа Гордона, заступника національної безпеки Камали Харріс.
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19.08.2024 15:07 Ответить
але функції президента залишились у Байдена, якого саливони продовжують полохати на ніч казками
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19.08.2024 15:13 Ответить
Формально так. Насправді він зараз не просто кульгава качка, але качка в яблуках. Фактично відбувся палацовий переворот і влада перейшла до команди Харріс. Але так навіть зручніше, можна займатися виборами і ні за що не відповідати. У Вашингтоні утворився вакуум влади.
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19.08.2024 15:19 Ответить
нікуди влада не перейшла. просто зараз зручний час, коли пів-року можно ***** не робить (тобто не приймать ніяких рішень, які можуть нашкодити ослам).
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19.08.2024 15:36 Ответить
Цей Філ Гордон відомий як затятий прихильник «умиротворення» і «деескалації», порівняно з ним навіть Салліван виглядає як «яструб». І Камала збирається (якщо виграє) це лайно призначити державним секретарем.
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19.08.2024 16:10 Ответить
Но єто не точно.
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20.08.2024 19:58 Ответить
тіпа м'яч на британській стороні поля? Зараз вже поцифістам від лейбаристів прийдеться щось вигадувати. Якійсь *********уімблдонський турнір прямо.
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19.08.2024 15:08 Ответить
2 країни що нас роззброїли. Зброю вони гарно забрали, а зараз починається гра в дурачка. Ми б да, але от сша. А сша: а ми ж тоже за, а чого ви не за. І так по колу
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20.08.2024 02:18 Ответить
 
 