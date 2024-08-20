Оккупанты готовятся к штурмовым действиям в Волчанске. В районе Глубокого враг проводит воздушную разведку, - ОТГ "Харків"
За минувшие сутки на Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. В течение суток произошло 5 боевых столкновений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ОТГ "Харків".
В районе населенного пункта Глубокое противник активизировал воздушную разведку и проводил межпозиционные перемещения штурмовых отрядов 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии, одновременно эвакуируя свои потери.
В районе населенного пункта Липцы враг пополнял свои силы штурмовыми группами 7-го отдельного мотострелкового полка, осуществляя логистическое обеспечение.
Кроме того, вблизи Старицы российские оккупанты провели внутреннюю ротацию личного состава на передовых позициях, а также осуществляли перемещение личного состава, боекомплекта и продовольствия в районах Бугруватки и Огирцево.
В Волчанске враг усилил воздушную разведку, проводит подготовку к штурмовым действиям. Применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А по району многоэтажной застройки.
Боевые действия и потери врага
За минувшие сутки произошло пять боевых столкновений, один авиаудар из двух управляемых авиабомб. Также оккупанты нанесли 56 ударов дронами-камикадзе и 443 раза обстреляли позиции Сил обороны Украины.
С начала этих суток продолжается еще четыре боевых столкновения в районах Волчанска и Липцев.
Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов, отметили в ОТГ "Харків".
Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 78 человек, одного оккупанта взяли в плен.
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 86 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 танк;
- 10 артиллерийских систем;
- 8 автомобилей;
- 5 единиц специальной техники;
- 57 БПЛА.
Также уничтожено 51 укрытие для личного состава и один пункт управления беспилотниками.
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