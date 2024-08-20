Оккупанты готовятся к штурмовым действиям в Волчанске. В районе Глубокого враг проводит воздушную разведку, - ОТГ "Харків"

За минувшие сутки на Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. В течение суток произошло 5 боевых столкновений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ОТГ "Харків".

В районе населенного пункта Глубокое противник активизировал воздушную разведку и проводил межпозиционные перемещения штурмовых отрядов 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии, одновременно эвакуируя свои потери.

В районе населенного пункта Липцы враг пополнял свои силы штурмовыми группами 7-го отдельного мотострелкового полка, осуществляя логистическое обеспечение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты не эвакуируют тела своих солдат на Харьковском направлении, - ОТГ "Харків"

Кроме того, вблизи Старицы российские оккупанты провели внутреннюю ротацию личного состава на передовых позициях, а также осуществляли перемещение личного состава, боекомплекта и продовольствия в районах Бугруватки и Огирцево.

В Волчанске враг усилил воздушную разведку, проводит подготовку к штурмовым действиям. Применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А по району многоэтажной застройки.

Боевые действия и потери врага

За минувшие сутки произошло пять боевых столкновений, один авиаудар из двух управляемых авиабомб. Также оккупанты нанесли 56 ударов дронами-камикадзе и 443 раза обстреляли позиции Сил обороны Украины.

С начала этих суток продолжается еще четыре боевых столкновения в районах Волчанска и Липцев.

Читайте также: Рашисты из танка обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине: Ранены двое гражданских

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов, отметили в ОТГ "Харків".

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 78 человек, одного оккупанта взяли в плен.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 86 единиц вооружения и военной техники, в частности:

1 танк;

10 артиллерийских систем;

8 автомобилей;

5 единиц специальной техники;

57 БПЛА.





Также уничтожено 51 укрытие для личного состава и один пункт управления беспилотниками.

Читайте также: На востоке с начала суток уже произошло 45 боевых столкновений с врагом, - ОСГВ "Хортиця"