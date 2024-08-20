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Новости Борьба с коррупцией
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Сообщено о подозрении пособнику должностного лица НЭК "Укрэнерго", разоблаченного на растрате 10 млн грн при закупке бронежилетов, - САП

бронежилет

Под процессуальным руководством САП детективы НАБУ сообщили о подозрении пособнику чиновника Национальной энергетической компании "Укрэнерго", которого уличили в растрате государственных средств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в марте 2022 года начальник департамента НЭК "Укрэнерго" пролоббировал закупку за средства компании бронежилетов по значительно завышенным ценам. В результате таких умышленных действий предприятию-поставщику излишне уплачено более 10 миллионов гривен.

Следствием установлена причастность к совершению этого преступления доверенного лица должностного лица "Укрэнерго", задачи которого заключались в коммуникации с представителями энергетической компании, других ведомств и занимался непосредственно реализацией бронежилетов.

На сегодня лицу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Поскольку правонарушитель на вызов к детективам не явился и по состоянию на настоящее время скрывается от органа досудебного расследования, о подозрении ему сообщено в порядке ст. 135, 278 УПК Украины. Досудебное расследование по делу продолжается.

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Автор: 

НАБУ (4219) Укрэнерго (658) САП (2062) Бронежилет (131) закупки (750)


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Топ комментарии
+4
НЕК "Укренерго" займається чим завгодно, тільки не енергетикою.
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20.08.2024 18:15
+3
Крадуть мільйони на другорядних закупівлях.
Це означає, що на основних крадуть мільярди.
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20.08.2024 18:23
+3
То, что не успевает уничтожить пуйло своими искандерами и кинжалами, уничтожают наши чиновники на высшем уровне, путем кражи миллиардов, и тем самым наша армия недополучает (считай пупкин уничтожил) на сумму украденных денег технику, оружие, боеприпасы, зарплату воинов.
Они пособники врага.
А что с такими делают во время войны? Когда идет борьба за выживание!
Правильно подумали. Но не у нас.
У нас - "підозра" с последующим отпуском на свободу под заставу (читай после взятки).
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20.08.2024 19:27
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Ніколи такого не було і знову.
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20.08.2024 18:08 Ответить
НЕК "Укренерго" займається чим завгодно, тільки не енергетикою.
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20.08.2024 18:15 Ответить
Та не скажіть.Хтось таки залишився біля "рубільніка" -світло вимикати.
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20.08.2024 18:40 Ответить
Крадуть мільйони на другорядних закупівлях.
Це означає, що на основних крадуть мільярди.
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20.08.2024 18:23 Ответить
Кудрицькому на зарплату не вистачало,мусіли десь зекономити
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20.08.2024 18:51 Ответить
Третий год идет война, третий год воруют миллионами и миллиардами и никто не осужден и не сидит!
Зато дипломатический корпус разбух до неприличия!
Кто у нас гарант соблюдения законности?
Или ему некогда за этим следить? Видосики надо пилить с утра и до вечера.
А ведь в таких масштабах воруют либо его назначенцы, либо назначенцы его назначенцев.
Хрен редьки не слаже.
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20.08.2024 19:20 Ответить
А яким боком "Укренерго", до закупівлі бронежелетів?
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20.08.2024 19:25 Ответить
В 2022 году бронежилеты и прочее покупали все, у кого были деньги и желание, а также находились и те, кто хотел "погреть руки" на этом благом деле.
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20.08.2024 19:30 Ответить
В 2022 году, когда у армии почти ничего не было
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20.08.2024 19:31 Ответить
То, что не успевает уничтожить пуйло своими искандерами и кинжалами, уничтожают наши чиновники на высшем уровне, путем кражи миллиардов, и тем самым наша армия недополучает (считай пупкин уничтожил) на сумму украденных денег технику, оружие, боеприпасы, зарплату воинов.
Они пособники врага.
А что с такими делают во время войны? Когда идет борьба за выживание!
Правильно подумали. Но не у нас.
У нас - "підозра" с последующим отпуском на свободу под заставу (читай после взятки).
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20.08.2024 19:27 Ответить
Вже одних зловили і що ? А на волі вольній
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20.08.2024 22:52 Ответить
 
 