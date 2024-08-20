Сообщено о подозрении пособнику должностного лица НЭК "Укрэнерго", разоблаченного на растрате 10 млн грн при закупке бронежилетов, - САП

Под процессуальным руководством САП детективы НАБУ сообщили о подозрении пособнику чиновника Национальной энергетической компании "Укрэнерго", которого уличили в растрате государственных средств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в марте 2022 года начальник департамента НЭК "Укрэнерго" пролоббировал закупку за средства компании бронежилетов по значительно завышенным ценам. В результате таких умышленных действий предприятию-поставщику излишне уплачено более 10 миллионов гривен.

Следствием установлена причастность к совершению этого преступления доверенного лица должностного лица "Укрэнерго", задачи которого заключались в коммуникации с представителями энергетической компании, других ведомств и занимался непосредственно реализацией бронежилетов.

На сегодня лицу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Поскольку правонарушитель на вызов к детективам не явился и по состоянию на настоящее время скрывается от органа досудебного расследования, о подозрении ему сообщено в порядке ст. 135, 278 УПК Украины. Досудебное расследование по делу продолжается.

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