Сообщено о подозрении пособнику должностного лица НЭК "Укрэнерго", разоблаченного на растрате 10 млн грн при закупке бронежилетов, - САП
Под процессуальным руководством САП детективы НАБУ сообщили о подозрении пособнику чиновника Национальной энергетической компании "Укрэнерго", которого уличили в растрате государственных средств.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
В рамках досудебного расследования установлено, что в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в марте 2022 года начальник департамента НЭК "Укрэнерго" пролоббировал закупку за средства компании бронежилетов по значительно завышенным ценам. В результате таких умышленных действий предприятию-поставщику излишне уплачено более 10 миллионов гривен.
Следствием установлена причастность к совершению этого преступления доверенного лица должностного лица "Укрэнерго", задачи которого заключались в коммуникации с представителями энергетической компании, других ведомств и занимался непосредственно реализацией бронежилетов.
На сегодня лицу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Поскольку правонарушитель на вызов к детективам не явился и по состоянию на настоящее время скрывается от органа досудебного расследования, о подозрении ему сообщено в порядке ст. 135, 278 УПК Украины. Досудебное расследование по делу продолжается.
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Це означає, що на основних крадуть мільярди.
Зато дипломатический корпус разбух до неприличия!
Кто у нас гарант соблюдения законности?
Или ему некогда за этим следить? Видосики надо пилить с утра и до вечера.
А ведь в таких масштабах воруют либо его назначенцы, либо назначенцы его назначенцев.
Хрен редьки не слаже.
Они пособники врага.
А что с такими делают во время войны? Когда идет борьба за выживание!
Правильно подумали. Но не у нас.
У нас - "підозра" с последующим отпуском на свободу под заставу (читай после взятки).