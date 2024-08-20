США все еще обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции ВСУ в Курской области, - представитель Пентагона Райдер

Долгосрочные цели операции ВСУ в Курской области РФ все еще являются предметом обсуждений Вашингтона с Киевом.

Об этом во время брифинга сказал представитель Пентагона Патрик Райдер, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Райдер отметил, что наступление Сил обороны Украины на Курскую область России показало креативность и боевую доблесть украинцев.

По словам представителя Пентагона, долгосрочные цели этой операции являются предметом обсуждений Вашингтона с Киевом. Он сказал, что США ведут эти разговоры, чтобы узнать больше о целях Украины.

"Что касается их операции в Курске, то, как я уже упоминал, они явно вынудили россиян к ответной борьбе. Это, безусловно, продемонстрировало креативность и боевую доблесть украинцев. Но когда речь идет о том, какие их долгосрочные цели здесь, то мы это с ними все еще обсуждаем... Мы продолжаем дискуссии с украинцами относительно того, на чем они сосредоточены. Вы слышали, как президент Зеленский сказал, что это было для создания буферной зоны, поэтому мы ведем эти разговоры, чтобы узнать больше об их целях", - заявил Райдер.

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Кроме этого, Райдер прокомментировал возможность применения дальнобойных ракет ATACMS по территории России, отметив, что политика США пока остается неизменной.

"Наша политика остается неизменной в плане использования ударных сил и средств дальнего радиуса действия для нанесения глубоких ударов. Как мы уже говорили, проведение оборонительных операций через границу разрешено. И я на этом остановлюсь", - сказал спикер оборонного ведомства США.

Он также подчеркнул, что США сосредоточены на том, чтобы Украина была свободной и суверенной страной, способной сдерживать российскую агрессию в будущем.

Среди прочего во время брифинга Райдер подтвердил, что в следующем месяце состоится заседание Контактной группы "Рамштайн", но не уточнил даты и места.

Ранее сообщалось, что следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 6 сентября.

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