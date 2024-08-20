США все еще обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции ВСУ в Курской области, - представитель Пентагона Райдер
Долгосрочные цели операции ВСУ в Курской области РФ все еще являются предметом обсуждений Вашингтона с Киевом.
Об этом во время брифинга сказал представитель Пентагона Патрик Райдер, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Райдер отметил, что наступление Сил обороны Украины на Курскую область России показало креативность и боевую доблесть украинцев.
По словам представителя Пентагона, долгосрочные цели этой операции являются предметом обсуждений Вашингтона с Киевом. Он сказал, что США ведут эти разговоры, чтобы узнать больше о целях Украины.
"Что касается их операции в Курске, то, как я уже упоминал, они явно вынудили россиян к ответной борьбе. Это, безусловно, продемонстрировало креативность и боевую доблесть украинцев. Но когда речь идет о том, какие их долгосрочные цели здесь, то мы это с ними все еще обсуждаем... Мы продолжаем дискуссии с украинцами относительно того, на чем они сосредоточены. Вы слышали, как президент Зеленский сказал, что это было для создания буферной зоны, поэтому мы ведем эти разговоры, чтобы узнать больше об их целях", - заявил Райдер.
Кроме этого, Райдер прокомментировал возможность применения дальнобойных ракет ATACMS по территории России, отметив, что политика США пока остается неизменной.
"Наша политика остается неизменной в плане использования ударных сил и средств дальнего радиуса действия для нанесения глубоких ударов. Как мы уже говорили, проведение оборонительных операций через границу разрешено. И я на этом остановлюсь", - сказал спикер оборонного ведомства США.
Он также подчеркнул, что США сосредоточены на том, чтобы Украина была свободной и суверенной страной, способной сдерживать российскую агрессию в будущем.
Среди прочего во время брифинга Райдер подтвердил, что в следующем месяце состоится заседание Контактной группы "Рамштайн", но не уточнил даты и места.
Ранее сообщалось, что следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 6 сентября.
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Я вважаю, що це скоріше союзник росії, і вони перед амерами мають на колінах стояти, бо майже всі успіхи що має росія - то завдяки сша.
ОблігаціяБезумна?
американці своїм тупим педантизмом у військовій справі виганяють в ступор !
Українці в черговий раз показали США і Заходу як витирати червоні лінії буйла і множити на ноль його хвальону ядрьону єлду
https://us.yahoo.com/news/russian-military-says-takes-control-114014951.html
Ну как вы собираетесь вести информационную войну, если вы один в один копируете у кремлёвских пабликов их контент и даже не смотрите, что копируете?
Ладно, допустим вы взяли видео в кремлёвском паблике с их ватермаркой, хрен с ним. Но вы ж послушайте хотя бы, что говорит генерал Райдер!
А говорит он следующее:
💬"Мы ведём дискуссии с украинцами насчёт их фокуса, вы слышали, что президент Зеленский сказал, что [цель] - создать буферную зону. Мы ведём дискуссии, чтобы узнать больше о целях.
Но опять же, с перспективы США наш фокус - дать Украине возможность быть свободной и суверенной страной, которая сможет сдержать российскую агрессию в будущем.
Что касается их операции в Курске, они совершенно ясно заставили россиян испытать трудности с их ответом, продемонстрировали креативность и доблесть на поле боя, но что касается их долгосрочных целей - мы всё ещё это обсуждаем с ними".
Дайте цитату целиком тогда! Вы же просто процитировали вырванную из контекста подводку и донесли искажённый нарратив на 800-тысячную аудиторию. Я понимаю, когда это делают такие, как Шарий - давно понятно, на кого они работают. Но украинские государственные СМИ...