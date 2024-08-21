Патриарх Болгарии Даниил пожаловался послу США Мертену на "ограничения" относительно УПЦ МП в Украине

Глава Болгарской православной церкви Даниил в разговоре с американским дипломатом Кеннетом Мертеном рассказывал ему о "притеснениях" УПЦ МП в Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте Православной церкви Болгарии, передает Цензор.НЕТ.

Так Даниил заявил, что в отношении "канонической" Украинской православной церкви Московского патриархата, которую возглавляет митрополит Онуфрий, "вводят различные ограничения". По его словам, речь идет об ограничении свободы вероисповедания, принудительном изъятии церковного имущества и пропаганде на языке ненависти.

"Патриарх Даниил подчеркнул, что УПЦ, с которой все поместные православные церкви находятся в евхаристическом общении, испытывает серьезные фактические и правовые ограничения в своей пастырской деятельности вследствие дискриминационной политики отдельных факторов в Украине", - отмечается в сообщении на сайте.

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Он также выразил уверенность, что "демократические силы мира", которые наблюдают за религиозными процессами, примут во внимание "эти тревожные тенденции" в Украине и будут способствовать гарантированию свободы вероисповедания, права вероисповедания и неприкосновенности собственности УПЦ МП.

Напомним, 20 августа 2024 года Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.

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