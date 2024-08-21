Украина и РФ не способны на масштабное наступление. Обе стороны могут зайти в "тупик", - Пентагон

Украине и России не хватает военных ресурсов для проведения масштабных наступательных операций друг против друга. Это может свидетельствовать о том, что обе стороны приближаются к патовой ситуации.

Об этом говорится в отчете Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Согласно оценкам разведывательного управления, Украина все еще не имеет боеприпасов, которые бы соответствовали возможностям России выпускать около 10 000 артиллерийских снарядов в день, даже после того, как в апреле Конгресс США разблокировал предоставление новой военной помощи.

Угроза патовой ситуации на фронте

Отмечается, что украинские войска остаются способными к оборонительным операциям против противника, но они не смогут начать широкомасштабное контрнаступление по меньшей мере еще полгода.

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"Россия, с другой стороны, приняла стратегию истощения Украины и сможет удерживать буферную зону, которую захватили ее войска, но не имеет достаточно сил, "чтобы угрожать более глубоким продвижением на удерживаемую Украиной территорию, такую как город Харьков", - говорится в отчете Пентагона.

Это подтверждают слова бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, который также прогнозирует, что "конфликт близок к тому, чтобы зайти в тупик".

Успехи ВСУ в применении ATACMS в Крыму

В отчете отмечается успешное применение Украиной предоставленных США ракетных систем ATACMS, которые поразили несколько ключевых российских военных объектов, в частности - в Севастополе и Крыму.

По данным Пентагона, эти удары заставили российские войска усилить противовоздушную оборону в Крыму современными системами С-500, например, для защиты моста через Керченский мост, однако ПВО еще не продемонстрировала полную боеспособность и значительные успехи, особенно на территории оккупированного полуострова.

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