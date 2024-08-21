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Новости Война
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Украина и РФ не способны на масштабное наступление. Обе стороны могут зайти в "тупик", - Пентагон

Звіт Пентагону про можливу патову ситуацію на фронті

Украине и России не хватает военных ресурсов для проведения масштабных наступательных операций друг против друга. Это может свидетельствовать о том, что обе стороны приближаются к патовой ситуации.

Об этом говорится в отчете Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Согласно оценкам разведывательного управления, Украина все еще не имеет боеприпасов, которые бы соответствовали возможностям России выпускать около 10 000 артиллерийских снарядов в день, даже после того, как в апреле Конгресс США разблокировал предоставление новой военной помощи.

Угроза патовой ситуации на фронте

Отмечается, что украинские войска остаются способными к оборонительным операциям против противника, но они не смогут начать широкомасштабное контрнаступление по меньшей мере еще полгода.

Читайте также: США все еще обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции ВСУ в Курской области, - представитель Пентагона Райдер

"Россия, с другой стороны, приняла стратегию истощения Украины и сможет удерживать буферную зону, которую захватили ее войска, но не имеет достаточно сил, "чтобы угрожать более глубоким продвижением на удерживаемую Украиной территорию, такую как город Харьков", - говорится в отчете Пентагона.

Это подтверждают слова бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, который также прогнозирует, что "конфликт близок к тому, чтобы зайти в тупик".

Успехи ВСУ в применении ATACMS в Крыму

В отчете отмечается успешное применение Украиной предоставленных США ракетных систем ATACMS, которые поразили несколько ключевых российских военных объектов, в частности - в Севастополе и Крыму.

По данным Пентагона, эти удары заставили российские войска усилить противовоздушную оборону в Крыму современными системами С-500, например, для защиты моста через Керченский мост, однако ПВО еще не продемонстрировала полную боеспособность и значительные успехи, особенно на территории оккупированного полуострова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Курской области не изменила позицию США по дальнобойным ударам вглубь России, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1445) боевые действия (3912)


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Топ комментарии
+35
Просто США не могут нам простить что вместо отведенных нам трех дней мы пистим рашку, от которой у США дрожали всю жизнь колени, уже 3-й год.
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21.08.2024 10:57
+23
Досить декларацій; надайте більше зброї. Фронт на голодному пайку; знов обмеження по б/к.
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21.08.2024 10:38
+13
Про свою боягузливу позицію щодо ударів по аєродромах рф вони, звісно, промовчали.
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21.08.2024 10:39
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Так і я ж про це.
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21.08.2024 22:44 Ответить
И после всего того что указали вы, нам намекают что мы зашли в тупик!? мы не зашли---нас туда загнали! Кто? Дед в ратиновом пальто! А куда зашли кацапы нам и нахер надо. Только вот в Покровск они зайдут быстрее чем в тупик.
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21.08.2024 20:46 Ответить
Ну так - до цього ви й схиляєте , навмисно притримуючи зброю для ЗСУ , та ще й навішавши купу обмежень на ту що вже надали . Думаєте тут ніхто і нічого не розуміє - для чого все це робиться ?
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21.08.2024 10:42 Ответить
це тільки прогнози
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21.08.2024 10:42 Ответить
Ну так надайте нам більше зброї. Ато дрищете на кожному кроці
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21.08.2024 10:44 Ответить
Є вихід !!!
Дайте дозвіл бити по рф, дайте ракети, снаряди, авіацію - глухий кут почне розкриватися у бік оркостану....
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21.08.2024 10:44 Ответить
Бо бити то параші НІЗЯ
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21.08.2024 10:46 Ответить
А вводити українські війська у рашку можна.
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21.08.2024 10:57 Ответить
теж нізя, але Україна забула спитати дозвіл...
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21.08.2024 10:58 Ответить
без нанесення ударів по мацкві та підеру все це пусте
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21.08.2024 11:01 Ответить
Оточити маскву, перекрити всі комунікації і не наносити удари...креативно...
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21.08.2024 11:13 Ответить
і навіщо цій гнійник? для відроження "хороших" руцьких? Нехай в метро живуть і воду з гнілой мацкви п'ють
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21.08.2024 11:59 Ответить
Пентагон теж склоняє нас до переговорів?
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21.08.2024 10:46 Ответить
давно
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22.08.2024 01:59 Ответить
глухий кут це жити під обстрілами парашки і хотіти розмовляти мовою окупанта. все решта від лукавого
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21.08.2024 10:48 Ответить
Ми себе тут відчуваємо не чужими". Розповідь першого евакуйованого з Суджі у Суми

Олег Грищенко та його мати - перші евакуйовані цивільні росіяни із Суджі у Сумах, з якими поспілкувалися журналісти https://suspilne.media/sumy/817793-mi-sebe-tut-vidcuvaemo-ne-cuzimi-rozpovid-persogo-evakujovanogo-z-sudzi-u-sumi/?fbclid=IwY2xjawEyckxleHRuA2FlbQIxMQABHTB9pT_zhuJL2utdETYZCe0SoXI4A-lOy2fSFueZAemZNCn8R5ZYvoNjeQ_aem_d4sBkLz70pzEtnG05asv5w "Суспільне Суми". Разом з матір'ю вони тиждень жили у підвалі у Суджі, доки їх не вивезли у Суми українські військові. Чоловік вважає, що їм пощастило. Мріє повернутися на батьківщину, коли закінчиться війна.

https://konotop.in.ua/mi-sebe-tut-vidchuvayemo-ne-chuzhimi-rozpovid-pershogo-evakuyovanogo-z-sudzhi-u-sumi/

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21.08.2024 10:54 Ответить
Може б краще генерала Ходжеса в Пентагон , бо більш "цинічних "друзів ніж ці, годі шукати.
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21.08.2024 10:56 Ответить
Якщо не виробляти власні ракети - то да.
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21.08.2024 10:58 Ответить
Можуть зайти. А можуть і не зайти. Аби тілько перднути.
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21.08.2024 11:02 Ответить
Так дайте легкие крылатые ракеты на 280 и 900 км которые способен нести Ф16 и разрешите уничтожить военные заводы производящие ракеты и аэродромы с самолетами на территории Параши-и глухой угол закончится. Без ФАБов и без ракет находяшиеся под постаянными обстрелами нашими панирующими авиабомбами ДЖДАМ-которые супердешевые и которых у сша как говна-все российские линии укреплений и линияфронта посыпется. Вопрос только в достаточном количестве ракет. И цена вопроса-это не более 5-10 миллиардов долларов. Но именно в виде вышеперечисленного:пару сотен крылатых ракет на 900 км и десятки тыс дешевых планирующих авиабомб ДЖДАМ
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21.08.2024 11:05 Ответить
оце мене вбиває. Забрали 3ій потенціал зброї в світі за пусті обіцянки. І зараз не дають зброю, щоб роздовбати кацапам те, що ви написали. То чиї вони союзники? потвори
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22.08.2024 02:02 Ответить
Хто забрав? Подивись краще ,хто і при кому військові арсенали розпродали найкраще, теж хтось винен?
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22.08.2024 06:05 Ответить
Наші партнери діють по принципу - ми вам даємо зброю, але трошки,,але стріляти з неї по території ворога не можна!
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21.08.2024 11:06 Ответить
США -це і є патова ситуація.
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21.08.2024 11:06 Ответить
Крапельна допомога від адміністрації Байдена і має на мету завести війну у "глухий кут". 4 місяці непостачання зброї від США під час кацапського наступу при залишках у 8.2 млрд на рахунках Пентагону для України - договорняк путлера з байденом.
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21.08.2024 11:09 Ответить
Та ви шо?!!! Не здатні?! А ота курська НР вже не рахується, коли за тиждень опанували 1250 км2 та 93 містечка?!
Чи повторюємо чергову трампівську методичку: "навіщо їм зброя, коли все одно нічого не змооожуть!"
Пентагон! Тьху!
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21.08.2024 11:09 Ответить
"понтогон" судить по собі як завжди 😂
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21.08.2024 11:10 Ответить
Цинiзм зашкалює...мля
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21.08.2024 11:11 Ответить
Мда...
- "Україна протримається два тижні"(С)
Україна дає кизди кацапам і подсрачами гонить їх з правого берега і київщини.
- "Україна не здатна до великого наступу і находиться в глухому куті" (С)
Україна продовжує захоплювати "канонічну кацапію" і мастирить оточення кількатисячного кацапського угрупування.

Пустобрьохи...
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21.08.2024 11:17 Ответить
Так саме ''союзнички'' такими поставками зброї і ведуть до патової ситуації. Напевне забули що будуть наступними! І жодні домовленності з *уйлом їх не врятують!
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21.08.2024 11:21 Ответить
Ніякого глухого кута немає, Україна відіб'є цсі свої території та вийде на кордони 1991 року!
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21.08.2024 11:26 Ответить
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21.08.2024 13:57 Ответить
Салливан, разлогинься
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21.08.2024 11:27 Ответить
Чего только не придумает западный истеблишмент, чтобы оправдать свое нежелание (неспособность?) форсированно запустить собственный ВПК. Войну на истощение, Запад проиграл РФ всухую! И теперь они придумывают всякие "Украина не способна...", "глухой кут ...", "мирные инициативы ..." и т.п.
Громогласные заявления Трампа о возможном прекращении военной поддержки Европы, заставили Европу ... ненавидеть Трампа. Не запустить собственный ВПК в три смены, не строить новые заводы - нет, такие варианты даже не обсуждаются в парламентах Европы. Исключение составляет только Польша.
А что же США? Конгресс США третий год не может добиться от Пентагона результатов аудита о количестве и РЕАЛЬНОМ состоянии вооружений и боеприпасов, находящихся на балансе Пентагона. И это затягивание с аудитом все больше и больше наводит на подозрение, что там все очень и очень печально. И Пентагон это знает. И именно поэтому, Пентагон пытается создать условия (своей дебильной аналитикой) чтобы не отправлять в Украину вооружение, которого у него нет. Ну как "нет" ... Например тех же Абрамсов числится на балансе Пентагона более 6 000. А те, что хоть завтра в бой (полностью исправны и боеспособны) не более 600.
И что в такой ситуации должен говорить Пентагон? Правду? Но тогда полетят генеральские головы и прощай сытая и богатая пенсия. И поэтому Пентагон говорит про "глухой кут" в войне.
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21.08.2024 11:28 Ответить
"Запад проиграл РФ всухую!"
Заканчивайте свою мысль, потому что продолжение следующее: "А Украина ее выиграла и у т.н. рф, и у Запада и у Америки вместе взятых. Тем что живет, воюеет и работает. И существует, 3 год договрняков и принуждении ее к капитуляции. Так что мировой лидер - это не Штаты, они мировой лузер, а лидер уже один - Украина".
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21.08.2024 11:36 Ответить
А що було б без західної підтримки? Як швидко в українській армії закінчилося б абсолютно все?
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21.08.2024 11:42 Ответить
Почалися б бомбардування радіоактивними відходами (їх більше ніж достатьно), перекриття газо- та нафто- проводів, блокування транспортного сполучення, збиття цивільних літаків, втоплення пасажирських суден, ....
Продовжувати? Чи будеш розповідати про мораль, порядність та іншу х#йню?
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21.08.2024 11:47 Ответить
Чим підривати, бомбити, топити? Асфальтом? І як би це завадило захопити оркам беззбройну Україну?
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21.08.2024 11:51 Ответить
А вы рискните прекратить поддержку Украины... Рискните, тогда увидите. Если успеете.
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21.08.2024 12:21 Ответить
А чого ж все це Зе зараз не робить?
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21.08.2024 12:13 Ответить
Все там є просто американська оборонка дуже корумпована і там все покрито держтаємницею, якщо проведуть аудит вспливуть ціни закупівлі, обслуговування...

Уже по Україні провели аудит і знайшли що оборонні компанії поставляли бу техніку по вартості нової, звідки знайшлись 6 млрд. додаткових.... які потім Байден успішно не використав посилаючись що немає процедури

Про те що вся техніка стара вже давно говорять військові, навіть тут було інтерв'ю з учасником наступу на Запоріжжі то він говорив що пушки Бредлі перестають стріляти під час бою тому що їм по 15 років
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21.08.2024 12:28 Ответить
а по документам зайшли як нові. І вони нам розказують про корупцію.
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22.08.2024 02:04 Ответить
У Бредлі немає пушки.Бредлі не може бути новою,з конвеера, а тільки зі складів, зі зберігання,вона не нова,але без користування і після ТО.
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22.08.2024 06:09 Ответить
25-мм автоматична гармата
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22.08.2024 08:55 Ответить
Їм так хочеться глухого кута, аж всир**ться.
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21.08.2024 11:30 Ответить
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21.08.2024 11:31 Ответить
Раніше блумберг був більш оптимістичним.
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21.08.2024 11:33 Ответить
скільки можна вже пиз...іти, сотня літаків з відповідним озброєнням вирішить усе за місяць, згадайте совєцьку армію саддама і що від неї залишилось через місяць атак з повітря
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21.08.2024 12:24 Ответить
Перечитайте інформацію щодо кількості задіяної проти Іраку авіації союзників , а потім масштабуйте це на розмір наших бойових дій . Ніхто не проти сотні літаків , але для кардинальної зміни цього буде замало (( як приклад - у кацапів та сотня є проти майже нічого у нас .......
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21.08.2024 12:33 Ответить
бомбити треба не окопи а ГТС
тоді на войну не будет грошей
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21.08.2024 12:42 Ответить
І яким боком це до коментаря про сотню літаків ? ((
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21.08.2024 16:08 Ответить
масовий прорив ппо та запуск крилатих ракет з літаків по гтс
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21.08.2024 16:12 Ответить
Що пропонуєте запускати ? ((
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21.08.2024 16:13 Ответить
те шо дадуть з сотнею літаків
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21.08.2024 16:16 Ответить
вони навіть те що дали не дозволяють по параші використовувати , а щоб дістати до газових родовищ трішки інше потрібно , свого такого навіть у проекті немає .
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21.08.2024 16:19 Ответить
родовища нам до сраки, мова про ГТС
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21.08.2024 17:42 Ответить
Ти проспав все (( Єдина діюча гілка у напрямку Європи через Україну проходить , для неї ні літаків , ні ракет не потрібно , просто не транспортуй газ , але тоді і сам точно без нього будеш , а те що у напрямку Китаю та Азербайджану чим збираєшся знищувати ?
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21.08.2024 19:51 Ответить
Генерали Саддама були ним невдоволені, тому там мало хто й воював.
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21.08.2024 12:48 Ответить
обидві сторони наближаються до патової ситуації

Лишилося патюкатися...
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21.08.2024 12:26 Ответить
Взагалі то Залужний про це рік назад ще писав. І з тих пір нічого не змінилось, лише підтвердилось.
У позиційній війні Україна перемелить свої людські ресурси та перетвориться на бананову республіку.
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21.08.2024 12:37 Ответить
"Четвёртые сутки..."


"...для того, чтобы понимать потенциал этого горения, наверное, нужно представлять, сколько там всего этого топлива. Очевидно, что к вечеру там уже горят не 22 резервуара, а больше. Тем не менее, хорошо бы представлять, сколько там ещё резервуаров может «дать шапку». И вот во вражеской прессе появилась информация именно такого характера. Там поясняют, как все это выглядит:

«Общая стоимость топлива, которое хранится на горящей базе Пролетарск, составляет около $200 млн, https://x.com/yarotrof/status/1825529432586543324 подсчитал журналист The Wall Street Journal Ярослав Трофимов на основании внутренней российской цены дизеля (около $500 за тонну). Всего на базе, которая относится к государственном резерву, находятся 74 резервуара с топливом каждый емкостью 5 тысяч тонн. В пересчете на рубли стоимость находящегося в них дизеля составляет около 18 млрд рублей».

Если допустить, что по состоянию на сейчас, там горит 30-35 ёмкостей, то это даже не половина того, что может гореть в принципе. Отсюда понятно, почему пожарные стараются держаться подальше от эпицентра пожара и только лениво поливать те ёмкости, которые ещё не загорелись. Ведь очевидно, что каждая ёмкость, теряя свою герметичность, приводит к разливу 5000 т горящего топлива, и посреди этой волны никто не пожелает оказаться, а тем более этого не захотят те, кто точно понимает, чем это чревато. А далее российская пресса прикидывает масштаб ущерба в том случае, если все топливо, хранящиеся на базе, в конце концов, сгорит.

«По данным российского Минфина, это сравнимо с годовым бюджетом таких городов, как Орел (14,6 млрд рублей), Курск (16,4 млрд рублей) или Ижевск (21,4 млрд рублей), а также в 1,5 раза превышает размер казны, например, Смоленска (12 млрд рублей) или Иваново (11,1 млрд)».

В общем, просто сказать, что наши военные удачно зашли на эту базу, значит, ничего не сказать. Почти четверть миллиарда долларов, сожженные ударами всего двух дронов, это просто высший пилотаж.
https://dl-news.defence-line.org/?p=38898
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21.08.2024 13:03 Ответить
До речі: Ця пісня вкрадена кацапами, загуглить повстанську пісню "мій друже ковалю"
https://youtu.be/1FzpmaE9fe4?si=bNWndibdiD56hfqU

https://dl-news.defence-line.org/?p=38898#comment-62440
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21.08.2024 13:05 Ответить
КАНИСТРА

С тех пор, как была дописана предыдущая статья, в сети появилась https://t.me/novini_zsu/251531 новое видео живописного взрыва очередной цистерны с топливом на нефтебазе «Кавказ», ростовской области. Похоже на то, что события там развиваются в правильном направлении и все 74 ёмкости таки оправдают наши ожидания. По крайней мере, взорвавшаяся пару часов назад ёмкость сделала это живописно и скорее всего, заразительно, для стоящих рядом цистерн. В общем, ночь обещает быть совсем не скучной и уж точно - не тёмной. Там будет достаточно светлячков для освещения местности.
https://dl-news.defence-line.org/?p=38911
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21.08.2024 13:08 Ответить
Побольше, пожалуй: там 1/2 авиационного керосина (он дороже дизтоплива - 877 долларов за тонну).
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22.08.2024 05:28 Ответить
Навіть якщо наш наступ відбудеться через півроку та виб'є кацапів з окупованих територій (хоча би Криму), то це буде дуже добре!
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21.08.2024 13:06 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=38911 Линия обороны
КУРСКА ВОЛОСТЬ


Военные министр лаптей опрометчиво выступил с заявлением о том, что боевые действия в Курской области растянутся на месяцы. Это он рассказал в интервью российской прессе, и на вопрос о том, случится ли это до конца года, ответил уклончиво, мол, мы постараемся. Таким образом он попытался показать, что готов рассказывать правду и тем самым он отличается от своего предшественника - оленевода. И все бы хорошо, но когда он впервые вошёл в кабинет военного министра, видимо, не заметил скромную табличку с надписью «вагон для некурящих». Именно поэтому он и расточал такие речи, не понимая, что нечто подобное можно делать только с разрешения царя, а в результате, он получил нежданчик такого вида:

«Задачу освободить Курскую область от украинских войск до 7 октября - своего дня рождения - путин недавно поставил военным, рассказал наш источник в Минобороны. Этот приказ расстроил и обескуражил Андрея Белоусова. Министр обороны, напомним, считает: на то, чтобы выбить врага из Курской области, нужно несколько месяцев. И опасается, что до 7 октября эту задачу выполнить будет «крайне сложно».

А самое пикантное в этой истории заключается в том, что буквально пару дней назад, на вопрос журналистов о том, что путин поставил задачу выдавить ВСУ из Курской области до 1 октября, он ответил, что это - бред украинской пропаганды, в которой нельзя верить. И что характерно, формально он прав. Всё-таки 1 октября это не 7 октября, как ни крути.
https://dl-news.defence-line.org/?p=38911
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21.08.2024 13:12 Ответить
У 2022 - му ми чули від Остіна, що Україна отримає все (озброєння), а потім побачили, що кожний вид озброєння американці ніби останній кусок хліба передають та й ще в таких обсягах, щоб з голоду не померли (снарядного). А нині вони роблять для себе "дивовижний висновок" - виявляється, якщо не надавати достатньо зброї, то буде глухий кут! Це просто геніально!
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21.08.2024 13:50 Ответить
Что хотел сказать-то Пентагон?
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21.08.2024 15:22 Ответить
нічого. Вони знають що вони гниди
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22.08.2024 02:07 Ответить
У Придністров'ї є великі склади артнабоїв.
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21.08.2024 19:39 Ответить
Ну,так)порівняти всі ваші війни з нашою ,то ви там герої)Ніколи не воювали з більшим за себе чи сильнішим : ані за площею ,ані за розміром ввп,ані за розміром армії чи то в чисельності ,чи в маттехзабезпеченні)))
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21.08.2024 19:42 Ответить
Кончена ляклива мразота - Байден, Саліван, Бьорнс енд Ко. Та й до цієї тупої чорної п...ди - Камали Гаріс є питання. Жодного разу не чув від неї хоч одне слово на підтримку України
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21.08.2024 19:49 Ответить
Проблема нестачі *********** в армії завжди була нерозв'язною, і, схоже, за кілька років ця проблема не вирішиться.
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21.08.2024 22:30 Ответить
Германия под санкциями в ограниченьіх ресурсах,в условиях постоянной бомбежки вьіпустила 30000 крьілатьіх ракет фау-1, что несли 500кг взрьівчатки на 1000 км,и не жаловалась: " Дайте зброї,дайте гроші"
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22.08.2024 06:17 Ответить
Вялікая непереможна я америкососія не здатна зробити ***********. Клоунада якась. Дайте десяту частину своїх f16, і також кількість нормальних ракет до них і десяту частину атакамсів і ми виїбемг рашку до самого зауралья. Бажання у "партнерів" нема... та і у наших також не краще, лише "********" на умі. А гинуть через це найкращі воїни (((
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22.08.2024 09:46 Ответить
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