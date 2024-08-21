Украина и РФ не способны на масштабное наступление. Обе стороны могут зайти в "тупик", - Пентагон
Украине и России не хватает военных ресурсов для проведения масштабных наступательных операций друг против друга. Это может свидетельствовать о том, что обе стороны приближаются к патовой ситуации.
Об этом говорится в отчете Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Согласно оценкам разведывательного управления, Украина все еще не имеет боеприпасов, которые бы соответствовали возможностям России выпускать около 10 000 артиллерийских снарядов в день, даже после того, как в апреле Конгресс США разблокировал предоставление новой военной помощи.
Угроза патовой ситуации на фронте
Отмечается, что украинские войска остаются способными к оборонительным операциям против противника, но они не смогут начать широкомасштабное контрнаступление по меньшей мере еще полгода.
"Россия, с другой стороны, приняла стратегию истощения Украины и сможет удерживать буферную зону, которую захватили ее войска, но не имеет достаточно сил, "чтобы угрожать более глубоким продвижением на удерживаемую Украиной территорию, такую как город Харьков", - говорится в отчете Пентагона.
Это подтверждают слова бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, который также прогнозирует, что "конфликт близок к тому, чтобы зайти в тупик".
Успехи ВСУ в применении ATACMS в Крыму
В отчете отмечается успешное применение Украиной предоставленных США ракетных систем ATACMS, которые поразили несколько ключевых российских военных объектов, в частности - в Севастополе и Крыму.
По данным Пентагона, эти удары заставили российские войска усилить противовоздушную оборону в Крыму современными системами С-500, например, для защиты моста через Керченский мост, однако ПВО еще не продемонстрировала полную боеспособность и значительные успехи, особенно на территории оккупированного полуострова.
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Дайте дозвіл бити по рф, дайте ракети, снаряди, авіацію - глухий кут почне розкриватися у бік оркостану....
Олег Грищенко та його мати - перші евакуйовані цивільні росіяни із Суджі у Сумах, з якими поспілкувалися журналісти https://suspilne.media/sumy/817793-mi-sebe-tut-vidcuvaemo-ne-cuzimi-rozpovid-persogo-evakujovanogo-z-sudzi-u-sumi/?fbclid=IwY2xjawEyckxleHRuA2FlbQIxMQABHTB9pT_zhuJL2utdETYZCe0SoXI4A-lOy2fSFueZAemZNCn8R5ZYvoNjeQ_aem_d4sBkLz70pzEtnG05asv5w "Суспільне Суми". Разом з матір'ю вони тиждень жили у підвалі у Суджі, доки їх не вивезли у Суми українські військові. Чоловік вважає, що їм пощастило. Мріє повернутися на батьківщину, коли закінчиться війна.
https://konotop.in.ua/mi-sebe-tut-vidchuvayemo-ne-chuzhimi-rozpovid-pershogo-evakuyovanogo-z-sudzhi-u-sumi/
Чи повторюємо чергову трампівську методичку: "навіщо їм зброя, коли все одно нічого не змооожуть!"
Пентагон! Тьху!
- "Україна протримається два тижні"(С)
Україна дає кизди кацапам і подсрачами гонить їх з правого берега і київщини.
- "Україна не здатна до великого наступу і находиться в глухому куті" (С)
Україна продовжує захоплювати "канонічну кацапію" і мастирить оточення кількатисячного кацапського угрупування.
Пустобрьохи...
Громогласные заявления Трампа о возможном прекращении военной поддержки Европы, заставили Европу ... ненавидеть Трампа. Не запустить собственный ВПК в три смены, не строить новые заводы - нет, такие варианты даже не обсуждаются в парламентах Европы. Исключение составляет только Польша.
А что же США? Конгресс США третий год не может добиться от Пентагона результатов аудита о количестве и РЕАЛЬНОМ состоянии вооружений и боеприпасов, находящихся на балансе Пентагона. И это затягивание с аудитом все больше и больше наводит на подозрение, что там все очень и очень печально. И Пентагон это знает. И именно поэтому, Пентагон пытается создать условия (своей дебильной аналитикой) чтобы не отправлять в Украину вооружение, которого у него нет. Ну как "нет" ... Например тех же Абрамсов числится на балансе Пентагона более 6 000. А те, что хоть завтра в бой (полностью исправны и боеспособны) не более 600.
И что в такой ситуации должен говорить Пентагон? Правду? Но тогда полетят генеральские головы и прощай сытая и богатая пенсия. И поэтому Пентагон говорит про "глухой кут" в войне.
Заканчивайте свою мысль, потому что продолжение следующее: "А Украина ее выиграла и у т.н. рф, и у Запада и у Америки вместе взятых. Тем что живет, воюеет и работает. И существует, 3 год договрняков и принуждении ее к капитуляции. Так что мировой лидер - это не Штаты, они мировой лузер, а лидер уже один - Украина".
Продовжувати? Чи будеш розповідати про мораль, порядність та іншу х#йню?
Уже по Україні провели аудит і знайшли що оборонні компанії поставляли бу техніку по вартості нової, звідки знайшлись 6 млрд. додаткових.... які потім Байден успішно не використав посилаючись що немає процедури
Про те що вся техніка стара вже давно говорять військові, навіть тут було інтерв'ю з учасником наступу на Запоріжжі то він говорив що пушки Бредлі перестають стріляти під час бою тому що їм по 15 років
тоді на войну не будет грошей
Лишилося патюкатися...
У позиційній війні Україна перемелить свої людські ресурси та перетвориться на бананову республіку.
"...для того, чтобы понимать потенциал этого горения, наверное, нужно представлять, сколько там всего этого топлива. Очевидно, что к вечеру там уже горят не 22 резервуара, а больше. Тем не менее, хорошо бы представлять, сколько там ещё резервуаров может «дать шапку». И вот во вражеской прессе появилась информация именно такого характера. Там поясняют, как все это выглядит:
«Общая стоимость топлива, которое хранится на горящей базе Пролетарск, составляет около $200 млн, https://x.com/yarotrof/status/1825529432586543324 подсчитал журналист The Wall Street Journal Ярослав Трофимов на основании внутренней российской цены дизеля (около $500 за тонну). Всего на базе, которая относится к государственном резерву, находятся 74 резервуара с топливом каждый емкостью 5 тысяч тонн. В пересчете на рубли стоимость находящегося в них дизеля составляет около 18 млрд рублей».
Если допустить, что по состоянию на сейчас, там горит 30-35 ёмкостей, то это даже не половина того, что может гореть в принципе. Отсюда понятно, почему пожарные стараются держаться подальше от эпицентра пожара и только лениво поливать те ёмкости, которые ещё не загорелись. Ведь очевидно, что каждая ёмкость, теряя свою герметичность, приводит к разливу 5000 т горящего топлива, и посреди этой волны никто не пожелает оказаться, а тем более этого не захотят те, кто точно понимает, чем это чревато. А далее российская пресса прикидывает масштаб ущерба в том случае, если все топливо, хранящиеся на базе, в конце концов, сгорит.
«По данным российского Минфина, это сравнимо с годовым бюджетом таких городов, как Орел (14,6 млрд рублей), Курск (16,4 млрд рублей) или Ижевск (21,4 млрд рублей), а также в 1,5 раза превышает размер казны, например, Смоленска (12 млрд рублей) или Иваново (11,1 млрд)».
В общем, просто сказать, что наши военные удачно зашли на эту базу, значит, ничего не сказать. Почти четверть миллиарда долларов, сожженные ударами всего двух дронов, это просто высший пилотаж.
https://dl-news.defence-line.org/?p=38898
https://youtu.be/1FzpmaE9fe4?si=bNWndibdiD56hfqU
https://dl-news.defence-line.org/?p=38898#comment-62440
С тех пор, как была дописана предыдущая статья, в сети появилась https://t.me/novini_zsu/251531 новое видео живописного взрыва очередной цистерны с топливом на нефтебазе «Кавказ», ростовской области. Похоже на то, что события там развиваются в правильном направлении и все 74 ёмкости таки оправдают наши ожидания. По крайней мере, взорвавшаяся пару часов назад ёмкость сделала это живописно и скорее всего, заразительно, для стоящих рядом цистерн. В общем, ночь обещает быть совсем не скучной и уж точно - не тёмной. Там будет достаточно светлячков для освещения местности.
https://dl-news.defence-line.org/?p=38911
КУРСКА ВОЛОСТЬ
Военные министр лаптей опрометчиво выступил с заявлением о том, что боевые действия в Курской области растянутся на месяцы. Это он рассказал в интервью российской прессе, и на вопрос о том, случится ли это до конца года, ответил уклончиво, мол, мы постараемся. Таким образом он попытался показать, что готов рассказывать правду и тем самым он отличается от своего предшественника - оленевода. И все бы хорошо, но когда он впервые вошёл в кабинет военного министра, видимо, не заметил скромную табличку с надписью «вагон для некурящих». Именно поэтому он и расточал такие речи, не понимая, что нечто подобное можно делать только с разрешения царя, а в результате, он получил нежданчик такого вида:
«Задачу освободить Курскую область от украинских войск до 7 октября - своего дня рождения - путин недавно поставил военным, рассказал наш источник в Минобороны. Этот приказ расстроил и обескуражил Андрея Белоусова. Министр обороны, напомним, считает: на то, чтобы выбить врага из Курской области, нужно несколько месяцев. И опасается, что до 7 октября эту задачу выполнить будет «крайне сложно».
А самое пикантное в этой истории заключается в том, что буквально пару дней назад, на вопрос журналистов о том, что путин поставил задачу выдавить ВСУ из Курской области до 1 октября, он ответил, что это - бред украинской пропаганды, в которой нельзя верить. И что характерно, формально он прав. Всё-таки 1 октября это не 7 октября, как ни крути.
https://dl-news.defence-line.org/?p=38911