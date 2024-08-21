Российский генерал Лапин весной распустил совет обороны Курской области, а это сыграло в пользу ВСУ, - WSJ
Этой весной генерал-полковник армии РФ Александр Лапин, который должен был следить за безопасностью в Курской области, распустил совет по надзору над защитой этого приграничного региона. Из-за этого на границе с Россией образовалась брешь в обороне, которой и воспользовались ВСУ во время операции на Курщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Wall Street Journal.
По данным издания, украинские силы застали россиян врасплох и неподготовленными и во время наступления на Курскую область.
WSJ отмечает, что Лапин не сам "открыл ворота" для наступления на этот регион - на этом направлении возникла критическая нехватка людей. Однако его ошибка является типичной для высшего руководства, которое часто оторвано от реалий поля боя, отмечает издание.
Неизвестно, помог бы распущенный Лапиным межведомственный совет, в который входили военные офицеры и представители местных и региональных органов безопасности, организовать согласованный ответ со стороны Москвы. Но без централизованного органа, ответственного за реакцию России, усилия Кремля по вытеснению украинских сил до сих пор были хаотичными и неэффективными.
Это привело к тому, что российские силовые ведомства, такие как Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности, а также Министерство обороны России пытаются самостоятельно ответить на прорыв границы.
По словам российских военных корреспондентов, за несколько дней до вторжения Украины в РФ, командование Лапина присылало в Москву доклады, в которых предупреждало, что украинские войска наращивают свою численность на линии фронта. Но этот трюк использовался обеими сторонами ранее как тактика психологической войны, говорят россияне, знакомые с пограничными маневрами. Поэтому Москва отвергла эти предупреждения Лапина.
Когда украинские войска зашли на ничейную территорию между Украиной и РФ, они не встретили никакого сопротивления, а внутри России не было сил территориальной обороны, которые бы помогли их замедлить. Первыми их встретили призывники из 488 мотострелкового полка и 144 мотострелковой бригады, которые не должны были бы воевать.
При нормальных обстоятельствах они имели бы около 120 единиц бронетехники, включая танки и бронетранспортеры. Однако в своем первом вооруженном столкновении призывники, вероятно, имели от 10 до 20 единиц.
WSJ также упоминает, что такой провал Лапина случается уже не впервые. Именно он возглавлял группировку российских войск на Харьковщине в сентябре 2022 года, когда украинские войска за чуть более чем неделю освободили почти всю область.
Сейчас Лапин возглавляет ленинградский военный округ.
Напомним, по состоянию на вторник, 20 августа, под контролем ВСУ 1263 квадратных километра территории и 93 населенных пункта в Курской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у кацапів не було і не має головного -
бажання спротиву.
кацапстан це купа 140 мл. піска.
Те що на Курщині кацапи виділяли кошти на укріплення а їх розікрали - суцільне іпсо.
Ніхто нічого не крав - бо кошти НЕ ВИДІЛЯЛИСЯ - бо їх немає в ліліпутіна.
Це так працює.
Робиться іпсо-вкид що виділено - будується - насправді нічого не виділено і не будується
А коли виявляється що немає - робиться черговий іпсо-вкид - розікрали - мол бояре злодії а ліліпутін - кароший бо давав дєнгі.
Насправід - 80% подібної інфи - іпсо - ліліпутін НЕ виділяє бо немає.
Чи просто мізків не вистачило подумати?
За наказом ліліпутна - раду розпустили бо НЕМАЄ коштів на її фінансування...
... также як і НЕ БУЛО коштів будувати укріплення
ІПСО - що ліліпутін виділяв а бояре крали - неможна вкрасти те, чтого немає в природі
Чому цього вже не сталося , та тому що ***** завжди витримує паузу перед тим як зносити голови . Така вже в нього фішка .
Наш президент півроку ігнорував попередження про напад кацапів та готував країну до шашликів.
Оце кацапам зіграло на руку, так зіграло...
але на захист України стали українці.
в рашці цього й близько немає
"діп ЗСУ" - стійкий до інфекцій організм
================
Я би ще ордена дав, публічно. Лапіну, як викритому агенту з призвищем, а останні 12 по Позивних. Щоб ніто не догадався.
Моль
Пряность
Косолапий
Оленевод
Бухая.
Конорейкин
Саламат
Ми їм здаємо остаточно Донеччину з найбільшими покладами літію в Європі (не рахуючи вже окупованого Запоріждя) а натомість, для відводу очей в задуренного піпла, нам "дозволяють" взяти кілька сіл на Курщині, де три хати та два бобра.
І справа ж не лише в літії (літій, в підсумку, отримає Китай, який вже прибрав до рук, наприклад, всі родовища літію в Південній Америці, з мовчазної згоди неомарксистів-"демократів"). За одно ми здаємо під окупацію й все інше: людей, міста, промислову та логістичну інфраструктуру, стратегічні рубежі оборони і так далі. Підриваємо економічну і промислову потугу України в довгостроковій перспективі.
Бо, наприклад, те ж таки коксівне вугілля, для виплавки сталі (яка є однією з основ українського експорту, а отже й економіки) ми отримаємо саме з Донецького вугільного басейну.
Втрата лише цього ресурсу вже критично відобразиться на економіці України, на суміжних галузях, металургії, машинобудування, ВПК тощо, а отже й на надходженнях до бюджету, а, відповідно й на соціальних програмах, можливостях для економічного зростання, проведення реформ і т.д.
Все це робиться з метою максимально послабити Україну в довгостроковій перспективі та зробити її максимально вразливою щодо чергового нападу росії надалі.
Окрім того, що ми вже, замість сконцентрувати ресурси й резерви для оборони, максимально розпорошуємо їх та "зточуємо" впусту на Курщині та залишає без належного захисту Донеччину, та підставляємо під наступний удар росіян відповідно, Дніпропетровщину, Запоріжжя, Харківщині, Полтавщину тощо.