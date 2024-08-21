Российский генерал Лапин весной распустил совет обороны Курской области, а это сыграло в пользу ВСУ, - WSJ

Этой весной генерал-полковник армии РФ Александр Лапин, который должен был следить за безопасностью в Курской области, распустил совет по надзору над защитой этого приграничного региона. Из-за этого на границе с Россией образовалась брешь в обороне, которой и воспользовались ВСУ во время операции на Курщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Wall Street Journal.

По данным издания, украинские силы застали россиян врасплох и неподготовленными и во время наступления на Курскую область.

WSJ отмечает, что Лапин не сам "открыл ворота" для наступления на этот регион - на этом направлении возникла критическая нехватка людей. Однако его ошибка является типичной для высшего руководства, которое часто оторвано от реалий поля боя, отмечает издание.

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Неизвестно, помог бы распущенный Лапиным межведомственный совет, в который входили военные офицеры и представители местных и региональных органов безопасности, организовать согласованный ответ со стороны Москвы. Но без централизованного органа, ответственного за реакцию России, усилия Кремля по вытеснению украинских сил до сих пор были хаотичными и неэффективными.

Это привело к тому, что российские силовые ведомства, такие как Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности, а также Министерство обороны России пытаются самостоятельно ответить на прорыв границы.

По словам российских военных корреспондентов, за несколько дней до вторжения Украины в РФ, командование Лапина присылало в Москву доклады, в которых предупреждало, что украинские войска наращивают свою численность на линии фронта. Но этот трюк использовался обеими сторонами ранее как тактика психологической войны, говорят россияне, знакомые с пограничными маневрами. Поэтому Москва отвергла эти предупреждения Лапина.

Когда украинские войска зашли на ничейную территорию между Украиной и РФ, они не встретили никакого сопротивления, а внутри России не было сил территориальной обороны, которые бы помогли их замедлить. Первыми их встретили призывники из 488 мотострелкового полка и 144 мотострелковой бригады, которые не должны были бы воевать.

При нормальных обстоятельствах они имели бы около 120 единиц бронетехники, включая танки и бронетранспортеры. Однако в своем первом вооруженном столкновении призывники, вероятно, имели от 10 до 20 единиц.

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WSJ также упоминает, что такой провал Лапина случается уже не впервые. Именно он возглавлял группировку российских войск на Харьковщине в сентябре 2022 года, когда украинские войска за чуть более чем неделю освободили почти всю область.

Сейчас Лапин возглавляет ленинградский военный округ.

Напомним, по состоянию на вторник, 20 августа, под контролем ВСУ 1263 квадратных километра территории и 93 населенных пункта в Курской области.