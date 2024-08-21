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Новости Помощь Украине
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Более 18 тыс. т гумпомощи для энергосектора получила Украина с начала полномасштабного вторжения РФ, - Галущенко

Герман Галущенко

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила более 18 тысяч тонн гуманитарной помощи для нужд энергетики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины в Кропивницком.

"С марта 2022 года в Украину поступило 1370 грузов общим весом около 18 200 тонн от 36 стран мира. Мы искренне благодарны нашим партнерам за постоянную поддержку Украины и ее энергетического сектора", - отметил министр.

Также Галущенко отметил, что работа над привлечением помощи от международных партнеров продолжается непрерывно. Ожидается, что в ближайшее время страны-доноры пришлют еще 251 груз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года можно восстановить 3 ГВт генерации при условии финансирования, - Галущенко

Автор: 

энергетика (2548) гуманитарная помощь (1258) Галущенко (257)


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Топ комментарии
+8
Чому Галущенка ще досі не "розіп'яли" в трусіках,він ж більше змародерив,чим всі буряти,чеченці і дагистанці разом взяті?
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21.08.2024 13:32
+6
Але ціни на електроенергію та податки треба підвищити. Допомогу просто так в офшори не переведеш
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21.08.2024 13:33
+3
І ?
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21.08.2024 13:30
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І ?
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21.08.2024 13:30 Ответить
що І,нее підійшло,то колір не такий,то інструкція не на китайській
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21.08.2024 13:50 Ответить
Чому не підійшло?
Все підійшло.
В епіцентрах продається.
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21.08.2024 14:00 Ответить
https://dumskaya.net/news/odesskie-kommunalshchiki-razdali-gumanitarnye-ge-184798/ua/ Справа «генераторів Труханова».
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21.08.2024 13:30 Ответить
Чому Галущенка ще досі не "розіп'яли" в трусіках,він ж більше змародерив,чим всі буряти,чеченці і дагистанці разом взяті?
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21.08.2024 13:32 Ответить
Але ціни на електроенергію та податки треба підвищити. Допомогу просто так в офшори не переведеш
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21.08.2024 13:33 Ответить
Отож, допомогу на рахунок в банку не покладеш - тому треба обідрати лохторат і насєлєніє...
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21.08.2024 14:05 Ответить
Дивний звіт від самого пана міністра Глущенко про стан енергети яка є наріжним каменем стійкості економіки України яка протистоїть у страшній війні ординцям-русішам.
Чому не в кілограмах або грамах?
Як саме вага гуманітарної допомоги пояснює народу України, що саме було отримане, як розподідлено і де працює аби полегшати стан енергогенуруючої системи по якій вдаоили рашисти?
Цей звіт доволі мутний і аж ніяк не професійний особливо в такі часи.
Цей звіт схожий на звіт продавця борошна, або вати, але яж ніяк міністра енергетики.
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21.08.2024 14:22 Ответить
Галущенко в сізо без права застави і без суду ( в нас його нема) на 20 років з конфіскацією.
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21.08.2024 14:55 Ответить
А хайло скільки вкрав?
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21.08.2024 14:57 Ответить
Треба до чиновників новий метод дізнання застосовувати - або щиросердечне зізнання, або поїздка на нуль на 2-3 дні і там щиросердечне зізнання.
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21.08.2024 15:27 Ответить
Этот глист уже примазался к некоему "Конгресу місцевих та регіональних влад". Что ему там делать? Чует, сволочь, что из кресла министра скоро вышвырнут, так место новое уже присмортрел, сученок
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21.08.2024 16:03 Ответить
 
 