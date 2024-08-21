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Более 18 тыс. т гумпомощи для энергосектора получила Украина с начала полномасштабного вторжения РФ, - Галущенко
С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила более 18 тысяч тонн гуманитарной помощи для нужд энергетики.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины в Кропивницком.
"С марта 2022 года в Украину поступило 1370 грузов общим весом около 18 200 тонн от 36 стран мира. Мы искренне благодарны нашим партнерам за постоянную поддержку Украины и ее энергетического сектора", - отметил министр.
Также Галущенко отметил, что работа над привлечением помощи от международных партнеров продолжается непрерывно. Ожидается, что в ближайшее время страны-доноры пришлют еще 251 груз.
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+8 Лис Микита #575773
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+6 Валерій Кваша
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+3 ed ed #485201
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Все підійшло.
В епіцентрах продається.
Чому не в кілограмах або грамах?
Як саме вага гуманітарної допомоги пояснює народу України, що саме було отримане, як розподідлено і де працює аби полегшати стан енергогенуруючої системи по якій вдаоили рашисти?
Цей звіт доволі мутний і аж ніяк не професійний особливо в такі часи.
Цей звіт схожий на звіт продавця борошна, або вати, але яж ніяк міністра енергетики.