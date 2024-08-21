Атака дронов в Тернополе 20 августа: До сих пор фиксируют превышение содержания хлора в воздухе

В Тернополе продолжают проводить замеры атмосферного воздуха на границе загрязнения в определенных точках. В городе до сих пор фиксируют повышенное содержание хлора и соляной кислоты в воздухе после атаки РФ на промышленный объект 20 августа.

Об этом сообщает ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины", передает Цензор.НЕТ.

"На 10.30 21.08.2024 г. по результатам расчетов до сих пор наблюдается превышение ПДК содержания хлора и соляной кислоты в атмосферном воздухе на территории г. Тернополь, согласно требованиям приказа Минздрава № 813 от 10.05.2024 года "Об утверждении государственных медико-санитарных нормативов допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе населенных мест", - говорится в сообщении.

В частности в микрорайоне Новый Свет содержание соляной кислоты составляет 0,52 мг/м3 при норме - 0,2 мг/м3. На улице Белецкой хлор - 0,6 мг/м3 при норме 0,1 мг/м3; соляная кислота - 0,52 мг/м3. На улице Объездной содержание хлора составило 0,3 мг/м3; соляная кислота - 0,21 мг/м3.

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Содержание пыли, оксида углерода, формальдегида, фенола в воздухе составляло количество, ниже чувствительности прибора.

Жителей Тернополя призывают придерживаться рекомендаций: без надобности не выходить из дома, максимально ограничить пребывание детей, пожилых людей, больных с хроническими заболеваниями легких на улице, закрыть окна в помещениях, тщательно мыть продукты, принесенные со двора.

Напомним, в ночь на 20 августа 2024 года российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. Во время воздушной тревоги в некоторых регионах, в том числе и на Тернопольщине, слышали звуки взрывов. Утром городской голова Тернополя Сергей Надал призвал жителей закрыть окна, ведь в воздухе может быть ощутимый запах горелости.

Впоследствии стало известно, что россияне нанесли удар беспилотниками по промышленному объекту в Тернополе.

После ночной атаки РФ на промышленный объект Тернопольщины содержание хлора в воздухе превышено в 4-10 раз.

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