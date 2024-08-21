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Новости
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В армии РФ наблюдается дефицит кадров на фоне ситуации в Курской области, - британская разведка

Курськ

В разведке Британии рассказали о дефиците кадров в российской армии, что связано с ситуацией в Курской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Как отмечается, согласно расследованию российского издания "Важные истории", одним из подразделений, участвующих в защите от украинского наступления в Курской области, является специализированный мотострелковый полк, сформированный из военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС), что является необычным явлением. Он был сформирован в мае 2024 года и подчинен Северной группировке войск ВС РФ. В его состав вошли лица, ранее занимавшие специальные должности, такие как операторы радаров раннего предупреждения и операторы тяжелых бомбардировочных полков дальней авиации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль готовит россиян к "новой нормальности" относительно боев в Курской области, - росСМИ

"Отвод личного состава из этих ранее приоритетных сфер, вероятно, свидетельствует о постоянном дефиците кадров. Используя их в качестве пехоты, их используют не по назначению, что может уменьшить способность России снова получить контроль над территорией в Курской области", - говорится в отчете.

Кроме того отмечается, что высокий уровень потерь означает, что Россия нуждается в постоянном пополнении личного состава пехоты на передовой, что и в дальнейшем будет ограничивать способность РФ создавать подразделения с более высоким уровнем боеспособности.

Также читайте: РФ увеличила силы в Курской области после первоначального хаоса, - британская разведка

Операция ВСУ на Курщине

Напомним, по состоянию на вторник, 20 августа, под контролем ВСУ 1263 квадратных километра территории и 93 населенных пункта в Курской области.

Автор: 

армия РФ (18994) Великобритания (4912) разведка (4168) Курск (1071)


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Топ комментарии
+3
- Берримор, а що там в Курську ?
- Стріляють, сер.
- Хмм, стріляють, весело там в них. Ну а що там в Воронежі ??
- Нудьга, сер.
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21.08.2024 14:16
+2
А дехто глаголить,що у кацапів
нескінченні ресурси в живій силі..
то де ті ресурси?
І що техніки вистачить ще на два
роки війни....побачим
Всі їхні ресурси кинуті на донбас,
кожного дня минус 1200 орків.
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21.08.2024 14:27
+1
Так бракує кадрів, що ми все втрачаємо населені пункти і втрачаємо. Тепер нам лапшу не тільки генштаб і гавнокомандуючий, а ще і британська розвідка пробує навішати?
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21.08.2024 14:32
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То можна відкорковувати шампанське?
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21.08.2024 14:11 Ответить
Біле світле можна
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21.08.2024 14:16 Ответить
- Берримор, а що там в Курську ?
- Стріляють, сер.
- Хмм, стріляють, весело там в них. Ну а що там в Воронежі ??
- Нудьга, сер.
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21.08.2024 14:16 Ответить
А дехто глаголить,що у кацапів
нескінченні ресурси в живій силі..
то де ті ресурси?
І що техніки вистачить ще на два
роки війни....побачим
Всі їхні ресурси кинуті на донбас,
кожного дня минус 1200 орків.
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21.08.2024 14:27 Ответить
Людські ресурси по суті безлімітні. Техніки також вистачає. Є деякі проблеми у потужностях для її відновлення.
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21.08.2024 14:33 Ответить
повна ахінея
Наступ армії вермахту в 1941 році коли війська входили в оборону противника як гярячий ніж у масло - це приклад достатньої кількості солдат та техніки.
В кацапів - це просто штурм ВСІЄЮ армією ОДНОГО донецького села протягом тижня.
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21.08.2024 14:40 Ответить
Ви помиляєтесь. Атакують вони на багатьох напрямках. Найбільше зусиль просто сконцентровано на певному, там вони зараз мають успіхи. І я б не порівнявав армію Німеччини 40-х років та методи ведення війни тоді і зараз з російською армією зараз. Втрачаючи в день по два батальона піхоти вони у змозі їх постійно поповнювати. Тому ніякої ахінею у цьому не має.
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21.08.2024 14:53 Ответить
Тобто ви вважаєте що ліліпутніу НЕ потрібна швидка повна і безоговорочна перемога на полі бою?
По вашому ліліпутін просто затягує війну? щоб отримати "сексуальне" задоволення як маніяк чікотіло при виді стікаючої крові жертви?
Дайте відповдь - так чи ні - затягує чи просто немає сил щоб "рвонути"?
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21.08.2024 15:55 Ответить
Ми втрати початкову суть розмови. Вони хочуть перемоги не менше ніж ми. У них як і у нас є прорахунки. Тому лінія фронта така яка є. Чи є у нього ресурси щоб вже умовно швидко закінчити війну своєю перемогою. Так, вони у нього є.
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21.08.2024 16:05 Ответить
Умовно швидко це за скільки? Кажіть прямо. Навіть у ліліпутні не знають скільки треба часу - а ви знаєте - щож цікаво буде почитати.
Ну і що що кацапи щось там хочуть? Я, наприклад, хочу мати у ліжку трьох топ моделей разом і що?
Те що у кацапів більше ресурсів чим в Україні - це факт - але це нічого НЕ ДОВОДИТЬ.
Проблема ліліпутна в другому - ЧИ ДОСТАТНЬО у ліліпутіна ресурсів щоб повністю і безобговорень перемогти?
Я кажу - НІ - НЕ ДОСТАТНЬО.
Коли у ліліпутіна "закінчаться" русурси щоб просуватися - він видасть за перемогу ту ситуацію яка складеться - і кацапи це схавають.
Тому - абсурдно обговорювати ТЕ ЩО назве ліліпутін перемогою - він назве "перемогою" любу дічь - а пропаганда переконає кацапів що ця "дічь" і є "перемогою".
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21.08.2024 16:12 Ответить
"Людський ресурс" і "кадри" - це трішки різні речі Перше - це "людина з руками і ногами" А друге - це "навчена людина" Толку з того навіть якщо вони призначать солдата з роти охорони авіаційного батальйону забезпечення на посаду гранатометника мотострілецького взводу? Вони ж навіть окопи копать не навчені! Яка користь від нього на полі бою?
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21.08.2024 14:49 Ответить
Якщови думаєте, що у них погана офіцерська школа чи не достатній рівень підготовки особового складу, мушу вас огорчити, це не так. Тут питання у кількості. Армія більша, тому кількість "довбограїв" у них відповідно більша. А призначення солдат на посади, це вічна проблема, яка стосується і нашої армії.
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21.08.2024 14:56 Ответить
Ти в армії служив? Коли саме? Скільки? На якій посаді? З якими національностями проходив службу? Бо я вчився у військовому училищі ще в радянські часи Служив з різними національностями Багато років - прямо в російських регіонах І знаю ціну російським "кадрам"!
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21.08.2024 15:06 Ответить
Так, звичайно що служив. Ви були в радянській армії. Не знаю де саме. Але, напевно не варто оцінювати тільки по тому навчальному закладу, де ви були. Часи інші. Я б не применшував можливості ворога.
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21.08.2024 15:31 Ответить
У 2008 році було святкування річниці випуску З"їхалися однокурсники Гульнули Ночували в готелі Зі мною в номері був чоловік з сусіднього взводу В доброму "підпитії" він з гіркотою сказав "С уходом из армии "хахлов" мы много утратили в интеллектуальном и профессиональном плане Некого назначать на должности!" А людина знала ЩО казала - він тоді служив начальником управління кадрів ВПС одного з округів
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21.08.2024 15:38 Ответить
Ну будьмо чесні, є у них кому воювати, кому командувати, кому навчати... результати на мапі. Тому не варто їх знецінювати. Вони сильний та підступний ворог. Просто нам потрібно бути сильнішими та підступнішими. Тоді буде результат. А тішитись, що вони наче "тупиє" і т.д. і т.п. Ну більшість тішиться. Потім читаємо новини, там кацапи просунулись, там захопили начелений пункт, там влучили в підприєиство...
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21.08.2024 15:57 Ответить
Залишайся зі своєю "чесністю" там де сидиш Мене бісить те що ти не володієш інформацією - але впевнений у своїй правоті
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21.08.2024 16:03 Ответить
Так, у вас прям мєга ексклюзивна інформація 30-ти річної давності на основі власних висновків та бухої розмови із "однією людиною, що знала, що каже". Також бажаю вам залишатись на тому місці, з якої ви дивитись "марафончик" і "перемагаєте" щодня.
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21.08.2024 16:09 Ответить
Та пішов ти "в даль світлу!" Нема нічого гіршого - коли людина, яка служила в армії строкову службу якимсь "підмітайлом" - корчить з себе "знавця військової справи"!!
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21.08.2024 16:12 Ответить
Шановний, не нервуйтесь, тиск може піднятися, тромб відірватися, а воно вам треба? Ще раз вам раджу увімкнути г+г, подивитися на мосейчук. Одразу "жить станєт лутше, жить станєт вєсєлєй". Ввечері гляньте новий відосик "навеличнішого". Ну, в плані, займітся звичними для вас справами.
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21.08.2024 16:20 Ответить
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21.08.2024 16:34 Ответить
Так бракує кадрів, що ми все втрачаємо населені пункти і втрачаємо. Тепер нам лапшу не тільки генштаб і гавнокомандуючий, а ще і британська розвідка пробує навішати?
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21.08.2024 14:32 Ответить
До його складу увійшли особи, які раніше обіймали спеціальні посади, такі як оператори радарів раннього попередження Джерело:

Мабуть їхні генерали вирішили що вони зможуть здалеку визначати та попереджувати про дрони ЗСУ.
Замість радарів.
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21.08.2024 14:40 Ответить
На болотах сьогодні без інтернету: лягли усі можливі сервіси - і Telegram, і Steam, і Discord, Twitch, Dots 2, Ростелеком та Roblox.

А це, взагалі, кінцева - збій навіть у сервісі з відстеження збоїв.

🍿
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21.08.2024 14:55 Ответить
З Мурманську , командирів підводних човнів погнали на есвео командувати піхотою ...
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21.08.2024 16:53 Ответить
Там 140 млн голів, як може не хватати?
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21.08.2024 19:27 Ответить
 
 