В армии РФ наблюдается дефицит кадров на фоне ситуации в Курской области, - британская разведка

В разведке Британии рассказали о дефиците кадров в российской армии, что связано с ситуацией в Курской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Как отмечается, согласно расследованию российского издания "Важные истории", одним из подразделений, участвующих в защите от украинского наступления в Курской области, является специализированный мотострелковый полк, сформированный из военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС), что является необычным явлением. Он был сформирован в мае 2024 года и подчинен Северной группировке войск ВС РФ. В его состав вошли лица, ранее занимавшие специальные должности, такие как операторы радаров раннего предупреждения и операторы тяжелых бомбардировочных полков дальней авиации.

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"Отвод личного состава из этих ранее приоритетных сфер, вероятно, свидетельствует о постоянном дефиците кадров. Используя их в качестве пехоты, их используют не по назначению, что может уменьшить способность России снова получить контроль над территорией в Курской области", - говорится в отчете.

Кроме того отмечается, что высокий уровень потерь означает, что Россия нуждается в постоянном пополнении личного состава пехоты на передовой, что и в дальнейшем будет ограничивать способность РФ создавать подразделения с более высоким уровнем боеспособности.

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Операция ВСУ на Курщине

Напомним, по состоянию на вторник, 20 августа, под контролем ВСУ 1263 квадратных километра территории и 93 населенных пункта в Курской области.