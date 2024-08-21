В армии РФ наблюдается дефицит кадров на фоне ситуации в Курской области, - британская разведка
В разведке Британии рассказали о дефиците кадров в российской армии, что связано с ситуацией в Курской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.
Как отмечается, согласно расследованию российского издания "Важные истории", одним из подразделений, участвующих в защите от украинского наступления в Курской области, является специализированный мотострелковый полк, сформированный из военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС), что является необычным явлением. Он был сформирован в мае 2024 года и подчинен Северной группировке войск ВС РФ. В его состав вошли лица, ранее занимавшие специальные должности, такие как операторы радаров раннего предупреждения и операторы тяжелых бомбардировочных полков дальней авиации.
"Отвод личного состава из этих ранее приоритетных сфер, вероятно, свидетельствует о постоянном дефиците кадров. Используя их в качестве пехоты, их используют не по назначению, что может уменьшить способность России снова получить контроль над территорией в Курской области", - говорится в отчете.
Кроме того отмечается, что высокий уровень потерь означает, что Россия нуждается в постоянном пополнении личного состава пехоты на передовой, что и в дальнейшем будет ограничивать способность РФ создавать подразделения с более высоким уровнем боеспособности.
Операция ВСУ на Курщине
Напомним, по состоянию на вторник, 20 августа, под контролем ВСУ 1263 квадратных километра территории и 93 населенных пункта в Курской области.
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- Стріляють, сер.
- Хмм, стріляють, весело там в них. Ну а що там в Воронежі ??
- Нудьга, сер.
нескінченні ресурси в живій силі..
то де ті ресурси?
І що техніки вистачить ще на два
роки війни....побачим
Всі їхні ресурси кинуті на донбас,
кожного дня минус 1200 орків.
Наступ армії вермахту в 1941 році коли війська входили в оборону противника як гярячий ніж у масло - це приклад достатньої кількості солдат та техніки.
В кацапів - це просто штурм ВСІЄЮ армією ОДНОГО донецького села протягом тижня.
По вашому ліліпутін просто затягує війну? щоб отримати "сексуальне" задоволення як маніяк чікотіло при виді стікаючої крові жертви?
Дайте відповдь - так чи ні - затягує чи просто немає сил щоб "рвонути"?
Ну і що що кацапи щось там хочуть? Я, наприклад, хочу мати у ліжку трьох топ моделей разом і що?
Те що у кацапів більше ресурсів чим в Україні - це факт - але це нічого НЕ ДОВОДИТЬ.
Проблема ліліпутна в другому - ЧИ ДОСТАТНЬО у ліліпутіна ресурсів щоб повністю і безобговорень перемогти?
Я кажу - НІ - НЕ ДОСТАТНЬО.
Коли у ліліпутіна "закінчаться" русурси щоб просуватися - він видасть за перемогу ту ситуацію яка складеться - і кацапи це схавають.
Тому - абсурдно обговорювати ТЕ ЩО назве ліліпутін перемогою - він назве "перемогою" любу дічь - а пропаганда переконає кацапів що ця "дічь" і є "перемогою".
Мабуть їхні генерали вирішили що вони зможуть здалеку визначати та попереджувати про дрони ЗСУ.
Замість радарів.
А це, взагалі, кінцева - збій навіть у сервісі з відстеження збоїв.
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