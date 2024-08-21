По меньшей мере 46 тыс. компаний с российским участием обнаружено в ЕС

В Евросоюзе насчитали по меньшей мере 46 тыс. компаний с российским участием, которые должны будут отчитываться о своих трансакциях в соответствии с требованиями 12 пакета санкций против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Moody's.

В агентстве сообщили, что по состоянию на июль 2024 года выявлены десятки тысяч таких компаний, больше всего - в Чехии (12 480), Болгарии (9581), Германии (4296), Латвии (3338) и Италии (2539).

Как отмечается, Совет Евросоюза утвердил 12 пакет в декабре 2023 года. Одно из его положений предусматривает введение новой меры, требующей сообщать о переводах от 100 тыс. евро за пределы Евросоюза от юридических лиц из ЕС, которые прямо или косвенно принадлежат не менее чем на 40% россиянам или юридическим лицам, созданным в России.

Сообщается, что лимит в 100 тыс. евро касается как одноразовых трансакций, так и общей суммы за полгода без минимального порога для каждой трансакции. Эти правила направлены на предотвращение потенциальных нарушений санкций, а также отслеживание потоков денег от связанных с Россией европейских компаний.

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