Удар РФ по детскому кафе на Запорожье: Шесть детей находятся в больнице, двое - в тяжелом состоянии

После российского удара по детскому кафе в поселке Малокатериновка Запорожской области в больнице находятся шесть детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщили в больнице.

"Трое детей средней тяжести с акубаротравмой без минно-взрывных повреждений. Одна девочка с минно-взрывным повреждениями мягких тканей левого плеча. На сегодня она уже прооперирована, в сознании, разговаривает. Один ребенок - нейро-хирургическая операция, сейчас в операционной", - рассказал главный врач Запорожской детской больницы Юрий Борзенко.

Кроме того, он сообщил, что два мальчика находятся в тяжелом состоянии - есть подозрение на повреждение спинного мозга.

"Мы сейчас не можем сказать это повреждение спинного мозга - или это ушиб. Были вынуты осколки и это только покажет время, как зафункционирует спинной мозг", - пояснил врач.

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Напомним, вчера, 20 августа, в результате российских обстрелов Запорожской области погиб 15-летний мальчик и мужчина, еще 6 детей травмированы - это ребята 17, 16, 15, 14 лет и девочки 10 и 11 лет. Ранения получили и 28-летний мужчина и три женщины.