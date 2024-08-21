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Новости
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Удар РФ по детскому кафе на Запорожье: Шесть детей находятся в больнице, двое - в тяжелом состоянии

Удар по дитячому кафе на Запоріжжі

После российского удара по детскому кафе в поселке Малокатериновка Запорожской области в больнице находятся шесть детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщили в больнице.

"Трое детей средней тяжести с акубаротравмой без минно-взрывных повреждений. Одна девочка с минно-взрывным повреждениями мягких тканей левого плеча. На сегодня она уже прооперирована, в сознании, разговаривает. Один ребенок - нейро-хирургическая операция, сейчас в операционной", - рассказал главный врач Запорожской детской больницы Юрий Борзенко.

Кроме того, он сообщил, что два мальчика находятся в тяжелом состоянии - есть подозрение на повреждение спинного мозга.

"Мы сейчас не можем сказать это повреждение спинного мозга - или это ушиб. Были вынуты осколки и это только покажет время, как зафункционирует спинной мозг", - пояснил врач.

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Напомним, вчера, 20 августа, в результате российских обстрелов Запорожской области погиб 15-летний мальчик и мужчина, еще 6 детей травмированы - это ребята 17, 16, 15, 14 лет и девочки 10 и 11 лет. Ранения получили и 28-летний мужчина и три женщины.

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дети (6463) обстрел (26835) Запорожская область (3031)


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Ну що ще треба нашим партнерам, щоб дозволити давити цю міль?
Скільки має загинути дітей, щоб нам дали зброю у повному обсязі?
США та Європа, так прокиньтеся ви!
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21.08.2024 16:29 Ответить
так, США, Англія давали гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння України, та знищення крилатих ракет разом з бомбардувальниками.
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21.08.2024 16:46 Ответить
ти карту бачив?
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21.08.2024 16:44 Ответить
шо там, гарно поводяться з кацапами в курській обл? ну добре, це тільки українців можна як худобу катувать.
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21.08.2024 16:43 Ответить
це ж якась падла навела!
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21.08.2024 19:45 Ответить
 
 