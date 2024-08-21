Россияне увеличили количество проверок гражданского населения на оккупированных территориях юга, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях юга россияне увеличили количество проверок на улицах, в частности разрешили обычным солдатам проводить выборочные проверки гражданского населения.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Оккупационные администрации разрешили обычным солдатам осуществлять выборочные проверки документов и содержимого телефона. Традиционно россиян интересуют те, кто не имеет российского паспорта и каналы информации на телефоне", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также российские правоохранители активно вызывают на допросы лиц, которые вернулись на ВОТ переоформлять имущество.

"Оккупантов интересуют сведения о Силах обороны и наличие родственников в украинской армии, в отдельных случаях россияне проводили обыски имущества", - добавили в ЦНС.

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