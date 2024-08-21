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Боррель на фоне операции ВСУ в Курской области призвал снять ограничения на использование Украиной западного оружия

Боррель на тлі операції ЗСУ в Курській області закликав зняти обмеження на використання Україною західної зброї

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал западные государства отменить ограничения для Украины на использование их оружия по российским военным целям.

Соответствующее заявление главный дипломат ЕС сделал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Боррель отметил, что наступление ВСУ на Курскую область РФ "нанесло серьезный удар по нарративу" российского диктатора Владимира Путина.

На этом фоне дипломат призвал западные страны снять ограничения для Украины на использование переданного ими вооружения.

"Снятие ограничений на использование сил и средств против российских военных, участвующих в агрессии против Украины, в соответствии с международным правом, имело бы несколько важных последствий", - заявил Боррель.

Среди этих последствий он назвал усиление самообороны Украины, в частности относительно российских бомбардировок инфраструктуры, спасение жизни украинцев и уменьшение разрушений, а также содействие мирным усилиям.

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Глава европейской дипломатии также вспомнил о своем недавнем разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, во время которого заверил в поддержке Евросоюзом борьбы Украины против российской агрессии.

"С нетерпением жду встречи с ним в Брюсселе и дискуссии с министрами иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе, чтобы продвинуться вперед в нашей поддержке Украины", - написал шеф европейской дипломатии.

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21.08.2024 18:52 Ответить
Боррель
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21.08.2024 18:53 Ответить
?...а якщо Захід надасть Україні зброї без обмежень, то сама лише Українська Армія зможе розвалити цю Тюрму Народів?...
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21.08.2024 18:53 Ответить
можливо...можливо, але все-одно потрібні люди, піхота, проста піхота, нема ресурсу на жаль. спробуй утримувати навіть зайняті нами території...
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21.08.2024 18:59 Ответить
обєспокоєнность
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21.08.2024 19:00 Ответить
В нас люди сотнями в день гинуть , а в них приступи мудозвонства. Байден зміни памперси та скажи своє слово.
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21.08.2024 19:06 Ответить
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21.08.2024 19:09 Ответить
Початок дозволу перенесено на кінець війни?
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21.08.2024 19:11 Ответить
 
 