Российская прокуратура запросила 24 года колонии для пленных украинских военных полка "Азов"

Прокуратура России запросила до 24 лет колонии для 23 пленных украинских военных полка "Азов".

Об этом пишет российское издание "Медиазона", сообщает Цензор.НЕТ.

Российская прокуратура просит осудить:

на 16 лет лишения свободы - Нину Бондаренко, Наталью Гольфинер, Ирину Могитич и Владиславу Майбороду;

на 16,5 лет - Марину Текину;

на 17 лет - Елену Аврамову, Елену Бондарчук и Лилию Паврианидис;

на 19 лет - Лилию Руденко;

на 19,5 лет - Олега Жаркова;

на 21 год - Александра Ирха;

на 22 года - Анатолия Грицика, Олега Межгородского, Александра Мухина и Никиту Тимонина;

на 23 года - Артема Гребешкова, Артура Грецкого, Алексея Смыкова, Ярослава Ждамарова и Александра Мероченца;

на 24 года - Олега Тишкула.

Для уже обменянных военных Дмитрия Лабинского и Давида Касаткина обвинение заочно запросило 23 и 24 года колонии соответственно. В отношении погибшего в российском СИЗО Александра Ищенко дело закрыли, поэтому срок ему не запрашивали.

Издание пишет, что поскольку женских колоний строгого режима в России нет, для пленных украинок прокуратура просит отбывания срока в колонии общего режима, для мужчин - строгий режим. В случае осуждения первые несколько лет мужчины проведут в тюрьме, только потом их переведут в колонию.

Всего в этом деле фигурируют 24 украинца. Все они в разное время служили в "Азове". Некоторые участвовали в обороне Мариуполя и "Азовстали", другие на момент российского вторжения уже оставили службу - их задержали дома или во время "фильтрации". Большинство задержанных женщин - повара, которые готовили для военных.

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