РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10981 посетитель онлайн
Новости
4 951 32

Российская прокуратура запросила 24 года колонии для пленных украинских военных полка "Азов"

Російська прокуратура запросила до 24 років колонії для полонених українських військових полку «Азов»

Прокуратура России запросила до 24 лет колонии для 23 пленных украинских военных полка "Азов".

Об этом пишет российское издание "Медиазона", сообщает Цензор.НЕТ.

Российская прокуратура просит осудить:

  • на 16 лет лишения свободы - Нину Бондаренко, Наталью Гольфинер, Ирину Могитич и Владиславу Майбороду;
  • на 16,5 лет - Марину Текину;
  • на 17 лет - Елену Аврамову, Елену Бондарчук и Лилию Паврианидис;
  • на 19 лет - Лилию Руденко;
  • на 19,5 лет - Олега Жаркова;
  • на 21 год - Александра Ирха;
  • на 22 года - Анатолия Грицика, Олега Межгородского, Александра Мухина и Никиту Тимонина;
  • на 23 года - Артема Гребешкова, Артура Грецкого, Алексея Смыкова, Ярослава Ждамарова и Александра Мероченца;
  • на 24 года - Олега Тишкула.

Для уже обменянных военных Дмитрия Лабинского и Давида Касаткина обвинение заочно запросило 23 и 24 года колонии соответственно. В отношении погибшего в российском СИЗО Александра Ищенко дело закрыли, поэтому срок ему не запрашивали.

Издание пишет, что поскольку женских колоний строгого режима в России нет, для пленных украинок прокуратура просит отбывания срока в колонии общего режима, для мужчин - строгий режим. В случае осуждения первые несколько лет мужчины проведут в тюрьме, только потом их переведут в колонию.

Всего в этом деле фигурируют 24 украинца. Все они в разное время служили в "Азове". Некоторые участвовали в обороне Мариуполя и "Азовстали", другие на момент российского вторжения уже оставили службу - их задержали дома или во время "фильтрации". Большинство задержанных женщин - повара, которые готовили для военных.

Читайте также: Офис Генпрокурора расследует убийство в российском плену "азовца" Ищенко

Автор: 

россия (95326) Азов (790) пленные (2124)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+32
Але ж ,,минекацапи,, так, толєрасти наші українці? Ми будемо годувати в санаторних умовах російських полонених, ми будемо їх культурно виховувати замість використання на будовах оборони чи чогось подібного. Бо минєтакіє, курва мать!
показать весь комментарий
21.08.2024 20:23
+21
А як уявляла майбутнє азовців влада, яка відправила їх у росію?...
показать весь комментарий
21.08.2024 20:25
+17
Зеля збрехав, що поручителями були ООН, та Міжнародний Червоний Хрест. Була тільки вимога Кацапії - здати.

показать весь комментарий
21.08.2024 20:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але ж ,,минекацапи,, так, толєрасти наші українці? Ми будемо годувати в санаторних умовах російських полонених, ми будемо їх культурно виховувати замість використання на будовах оборони чи чогось подібного. Бо минєтакіє, курва мать!
показать весь комментарий
21.08.2024 20:23 Ответить
к тем кацапам, которые сдались без боя ещё и целыми подразделениями должно быть наилучшее отношение и санаторные условия содержания.
а ко всем остальным отношение предельно жесткое.
показать весь комментарий
21.08.2024 20:44 Ответить
Відношення не має бути матеріально ліпше ніж відношення до пересічного українця. Ці російські військові не герої для нас. Вони здалися, бо не мали змоги вбивати наших хлопців. Вони абсолютно рівновідповідальні з усіма іншими російськими солдатами. Вони мають відповідати за дії свого керівництва. Не потрібно розділяти строковик чи мобілізований, чи доброволець. Надів форму-ти противник ЗСУ.
показать весь комментарий
21.08.2024 20:50 Ответить
это наши друзья среди кацапов, и фактически они обычные гражданские, ошибочно одевшие форму.
чем больше кацапов сделают правильный выбор - не умирать за своего хозяина, тем у нас будет меньше потерь.
показать весь комментарий
21.08.2024 21:22 Ответить
Це не наші друзі. Ніразу. Це ситуативні невбивці українських військових. Просто їм не вдалося цього зробити.
показать весь комментарий
21.08.2024 21:31 Ответить
Они "могут" стать друзьями (или, хотя бы, перестать быть вам врагами). Но для этого с ними в плену "работать" надо (например, чтобы доказать военнослужащему, что он пойдя на войну стал преступником по его же, российским законам (ст.353 УК РФ - от 10 до 20 лет), дело 1 часа: объяснил; объяснил последствия; дал расписаться в том, что объяснил; простил на первый раз). А этого совершенно не делается.
показать весь комментарий
22.08.2024 05:13 Ответить
які здалися - на розмінування, хай виправляють шкоду, захоплених примусово - калічити та повертати
показать весь комментарий
21.08.2024 21:16 Ответить
А як уявляла майбутнє азовців влада, яка відправила їх у росію?...
показать весь комментарий
21.08.2024 20:25 Ответить
Рідні азовців нагадують Зєлі, що він обіцяв їм 3 місяці "в евакуації".
показать весь комментарий
21.08.2024 20:50 Ответить
Прекрасно уявляла і тому спонукала АЗОВ до здачі в полон щоб руками кацапів розправитися з патріотами
показать весь комментарий
22.08.2024 00:40 Ответить
Отже,треба мальчікам-срочнікам в полоні різати добову норму харчування і так,щоб обмін якомого швидше відбувся.
показать весь комментарий
21.08.2024 20:29 Ответить
Або попереднім оркам, за військ.злочини - пожиттєве
показать весь комментарий
21.08.2024 20:30 Ответить
операція "Екстрадикція"
показать весь комментарий
21.08.2024 20:30 Ответить
а яке майбутнє уявлялося для англійців, полонених у Сінгапурі, чи американців на Філіппінах (Друга Світова війна)?
показать весь комментарий
21.08.2024 20:30 Ответить
Зеля збрехав, що поручителями були ООН, та Міжнародний Червоний Хрест. Була тільки вимога Кацапії - здати.

показать весь комментарий
21.08.2024 20:31 Ответить
Злочинці - терористи прийшли в Україну від імені злочинної терористичної держави для завоювання територіії суверенної держави, всупереч міжнародному праву , ігноруючи державний кордон України, взяли в полон азовців, які захищали державний суверенітет України і тепер судять їх згідно своїх терористичних законів колоніальної держави ХІХ століття. Не зважаючи на те, що на календарі вже ХХІ століття. Тисячолітній рашизм виповз із своїх холодних печер часів андрія боголюбського і продовжує свою ходу по українській землі спопеляючи все на своєму шляху, не жаліючи власний народ і полонених азовців. Де ж міжнародна солідарність для порятунку незаконно ув'язнених азовців? Її не видно. Рашизм безперешкодно чинить міжнародне свавілля...
показать весь комментарий
21.08.2024 20:46 Ответить
Я б із задоволенням після війни поїхав по паРаші з автоматом для винищення родичів цих кацапських прокурорів і суддів. Тільки безжалісне винищення спадкоємців цих осіб зможе привести їх до тями і не творити злочини проти людей
показать весь комментарий
22.08.2024 00:44 Ответить
"для полонених українок прокуратура просить відбування терміну в колонії загального режиму, "
"Більшість затриманих жінок - кухарі"

Тобто кацапи просто намагаються у своїй людоїдський манері умовну "вартість" полонених. Типу як за одну дурепу Савченко вони виміняли завдяки розголосу аж 2х офіцерів ГРУ.
показать весь комментарий
21.08.2024 20:49 Ответить
Треба заборонити міняти чеченців поки не віддадуть азовців
показать весь комментарий
21.08.2024 20:54 Ответить
Пыня как бубочка действует - с.ыкло боится девок.
показать весь комментарий
21.08.2024 20:54 Ответить
Жодного кадировця не допускати до списків обміну крім наших хлопців з Азову.
показать весь комментарий
21.08.2024 20:54 Ответить
Сорвались твари военнопленных в статус заключённых переводить под скорый суд загоняя. И скорее без права на удо и аппеляцию, пересмотр. Тогда мы их почти не вернём никогда. Только через помилование и конечно не этой властью что там сейчас. Надо чеченов ловить---тут иного выхода не будет.
показать весь комментарий
21.08.2024 20:59 Ответить
Ну то вони для того й осудили дівчат-кухарок, щоб тепер на них кадирівців виміняти, а не віддавати бійців.
показать весь комментарий
21.08.2024 22:41 Ответить
Цензор пише з помилками. Правильно буде "Свинособача прокурватура"
показать весь комментарий
21.08.2024 21:00 Ответить
i курвська о *****...
показать весь комментарий
21.08.2024 22:42 Ответить
Не питання.
Даваймо пожиттєве на уранових копальнях російським строковикам.

Скілтки їх там зараз? 3 тисячі чи шо...
показать весь комментарий
21.08.2024 21:05 Ответить
А ми кацапів наче хряків відгодовуємо, пилинки здуваємо. Аби не дай боже якусь ''конвенцію'' не порушити. Чому оті різні ''гамнесті'' мовчать на порушення кацапами? Може і нам їх послати до кацапів!
показать весь комментарий
21.08.2024 22:22 Ответить
Как бы решение напрашивается само собой - проверка на вшивость все пленных козломордых, и при малейшем подозрении - суд и те же 24 года по рогам. Потом равноценный обмен.
показать весь комментарий
21.08.2024 22:59 Ответить
Дати всім кадирківським вівцейопам пожиттєве та ще й офіцерів до купи. Кацапня сама тоді благатиме, щоб їх на азовців поміняти. Але ж зелена пNздота боїться українських націоналістів ще більше, ніж москальня.
показать весь комментарий
22.08.2024 00:05 Ответить
А полонених кацапів зелена влада не судить - вони 'хорошиє рускіє', після договорняка ще будуть дружить з зеленими і торгувать
показать весь комментарий
22.08.2024 00:56 Ответить
То є показова екзекуція. Москалі то *******:
Штоп другім нєпавадна била.
Цього слідувало очікувати. Я не маю цифр по кількості в полоні і звільнених, але складається враження, що москалі поставили за завдання поступову страту всіх полонених. В цьому разі здаватися в полон було шаленою помилкою, бо при прориві кількість живих була би більшою.
показать весь комментарий
22.08.2024 10:07 Ответить
 
 