Индия поддерживает диалог и дипломатические усилия по скорейшему восстановлению мира и стабильности в Украине, - Моди

В Индии считают, что нет такой проблемы или конфликта, который можно разрешить на поле боя, поэтому Индия поддерживает дипломатические усилия по скорейшему завершению войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на брифинге с главой польского правительства Дональдом Туском в Варшаве.

"Ситуация в Украине и в регионе западной Азии вызывает серьезную обеспокоенность. Мы глубоко убеждены, что нет такой проблемы или конфликта, который можно разрешить на поле боя. Невинные люди теряют жизнь в каждом кризисе, это огромный вызов для всей цивилизации. Поэтому мы поддерживаем диалог, а также дипломатические усилия по скорейшему восстановлению мира и стабильности", - заявил Моди.

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Кроме того, Моди отметил, что Индия готова сотрудничать с другими дружественными народами ради обеспечения возможной поддержки миротворческих усилий для восстановления мира в Украине.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 августа, Нарендра Моди прибудет в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Госдепе США визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину назвали "очень важным".