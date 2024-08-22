РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9499 посетителей онлайн
Новости
3 543 20

Индия поддерживает диалог и дипломатические усилия по скорейшему восстановлению мира и стабильности в Украине, - Моди

моді

В Индии считают, что нет такой проблемы или конфликта, который можно разрешить на поле боя, поэтому Индия поддерживает дипломатические усилия по скорейшему завершению войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на брифинге с главой польского правительства Дональдом Туском в Варшаве.

"Ситуация в Украине и в регионе западной Азии вызывает серьезную обеспокоенность. Мы глубоко убеждены, что нет такой проблемы или конфликта, который можно разрешить на поле боя. Невинные люди теряют жизнь в каждом кризисе, это огромный вызов для всей цивилизации. Поэтому мы поддерживаем диалог, а также дипломатические усилия по скорейшему восстановлению мира и стабильности", - заявил Моди.

Читайте также: Индия может играть важную и положительную роль в быстром прекращении войны - Туск

Кроме того, Моди отметил, что Индия готова сотрудничать с другими дружественными народами ради обеспечения возможной поддержки миротворческих усилий для восстановления мира в Украине.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 августа, Нарендра Моди прибудет в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Госдепе США визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину назвали "очень важным".

Автор: 

Индия (402) Нарендра Моди (43)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Ти з Пакистаном розв"жи миротворець туєв, та пепестань жерти кацапську нафту.
показать весь комментарий
22.08.2024 14:36
+13
Просто нагадую, що в той день, коли ракетами рівняли Охмадит, цей напищений ублюдок обнімався з пуйлом в москві. Воно фінансує третину путінскої війни і припхалося сюди говорити про мир.
показать весь комментарий
22.08.2024 15:25
+8
Главное, чтобы он 24-го был в Киеве и посмотрел, как кацапы будут поздравлять Украину под вой сирен...
Может прозреет !?
показать весь комментарий
22.08.2024 14:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.08.2024 14:06 Ответить
Главное, чтобы он 24-го был в Киеве и посмотрел, как кацапы будут поздравлять Украину под вой сирен...
Может прозреет !?
показать весь комментарий
22.08.2024 14:19 Ответить
Пуйло наказало втікти до 24 го, інакше можна переродитися у корову.
показать весь комментарий
22.08.2024 14:33 Ответить
Нвіщо воно сюди припхалося? Дешева нафта трохи за іншим напрямком.....
показать весь комментарий
22.08.2024 14:32 Ответить
Ти з Пакистаном розв"жи миротворець туєв, та пепестань жерти кацапську нафту.
показать весь комментарий
22.08.2024 14:36 Ответить
Моді просто "жопою чує", що Путін "закусив вудила" і розпалює конфлікт ще більше А це значить, що у Європи все швидше закінчується терпець І тоді країни НАТО знімуть обмеження зі зброї та посилять санкції ще більше - почнуть кацапський "тіньовий флот" зажимать І "річка халявної нафти за копійки" почне перетворюваться на "струмочок з комариного х*я" От ї їде вмовлять нас "притримать коней"- щою і війна не закінчувалася і санкції не посилювалися "Халява, СЕР!"
показать весь комментарий
23.08.2024 07:05 Ответить
Просто нагадую, що в той день, коли ракетами рівняли Охмадит, цей напищений ублюдок обнімався з пуйлом в москві. Воно фінансує третину путінскої війни і припхалося сюди говорити про мир.
показать весь комментарий
22.08.2024 15:25 Ответить
Муді, вже помив писок після лобизань?
показать весь комментарий
22.08.2024 18:24 Ответить
Просто нагадує у той час коли вся країна думала що Бубочка ЗЕ на Різдво катався у Буковелі на лижах. Воно насправді таємно зустрічалося у Омані з Патрушевим....
І цей зрадник і досі президент.... Просто нагадую
показать весь комментарий
22.08.2024 20:48 Ответить
Чтоб на етих чертовых индусов напала епидемия чумы а мы будет призывать их к смирению и стабильности
показать весь комментарий
22.08.2024 15:28 Ответить
"Ситуація в Україні і в регіоні західної Азії викликає серйозне занепокоєння. Ми глибоко переконані, що немає такої проблеми чи конфлікту, який можна розвʼязати на полі бою. Невинні люди втрачають життя у кожній кризі, це є величезним викликом для усієї цивілізації. Тому ми підтримуємо діалог, а також дипломатичні зусилля щодо якомога швидшого відновлення миру і стабільності", - заявив Моді.Лицемірний і фальшивий прорашистський покидьок і ср,аколиз.Ти чому не співав цю "муйню" рашистському вбивці в часи, коли він знищував Грозний і населення Ічкерії, окупація Грузії.в 2014 році окупація українського Криму і Донбасу ???
показать весь комментарий
22.08.2024 16:29 Ответить
Йому досить нагадать : "Джамму і Кашмір" А також Китайсько-індійський прикордонний конфлікт 2020 року - збройні сутички між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Індією та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Китаєм через спірний регіон https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B9-%D0%A7%D0%B8%D0%BD Аксай-Чин .
показать весь комментарий
22.08.2024 17:00 Ответить
По каким линиям этот герой индийского кино нас с парашей "замирять" собрался???
показать весь комментарий
22.08.2024 17:20 Ответить
Говорить нелюд, який спонсорує війну проти України. Щоб бути миротворцем, треба спочатку мати совість та порядність. А ти - хитрожопа потвора, яка хоче і рибку з'їсти, і на ... сісти.
показать весь комментарий
22.08.2024 17:26 Ответить
Якщо не пройдеться по розвалинам Охмадіту, то його обнімання з лисою пліснявою не прощаються.
показать весь комментарий
22.08.2024 18:00 Ответить
какого хереса гребаные хермаки тянут сюда всю эту восточную орду, то китайцы, то индюки, да они спят и видят как нас сожрать и каждые 50 лет лезут в европу, им дают пиз...лей, отползают, зализывают жопу и опять лезут. ну хоть кто-нибудь историю почитайте и остановите этот бред монголотатарскокитайскокацапский раз и навсегда
показать весь комментарий
22.08.2024 18:29 Ответить
расплодилось как тараканов полтора млрд и возомнили себя вяликими потому, что их дохрена, а то, что три четверти зубы чистят там, где и жопу моют (на ряке на паласкалке) то все х...ня, главное нас много и мы все грязные
показать весь комментарий
22.08.2024 18:36 Ответить
думаю, не три чверті а дев'ять з десяти.
показать весь комментарий
22.08.2024 20:50 Ответить
Туди ж і трупи скидають, а потім воду звідти п'ють, бо річка Ганг свята.

Миротворців розвелося як бліх на безхатній собаці
показать весь комментарий
22.08.2024 22:09 Ответить
Моді ввімкнув режим "муді", але все одно не дотягує до сонцесяйного Віслюка за потужністю словесного проносу.
показать весь комментарий
23.08.2024 01:40 Ответить
 
 