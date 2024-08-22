Расследуется более 400 уголовных производств по фактам злоупотреблений должностных лиц ТЦК во время мобилизации, - ГБР

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ГБР расследовало свыше 400 уголовных производств, связанных со злоупотреблениями в ТЦК и СП. Десять человек уже получили приговоры.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передаёт Цензор.НЕТ.

Так, начиная с 24 февраля 2022 года сотрудники ГБР расследовали 408 уголовных производств, связанных с работой территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

По результатам этой работы сообщено о подозрении 73 лицам, в суд направлено 37 обвинений в отношении 61 человека. Обвинительный приговор уже получили 10 человек.

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Как сообщили в ГБР, уже доказанные судом суммы полученной неправомерной выгоды во время махинаций в ТЦК составляют 114 млн. гривен. Установлены убытки на сумму 19 млн гривен, из которых благодаря усилиям ГБР возмещено 6,5 млн гривен.

Также суды арестовали имущество фигурантов расследования ГБР на сумму 264 млн. гривен.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в большинстве случаев обращений было установлено, что в действиях представителей ТЦК и СП не выявлено нарушений прав граждан Украины