РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9500 посетителей онлайн
Новости
2 119 13

Расследуется более 400 уголовных производств по фактам злоупотреблений должностных лиц ТЦК во время мобилизации, - ГБР

мобілізація,тцк

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ГБР расследовало свыше 400 уголовных производств, связанных со злоупотреблениями в ТЦК и СП. Десять человек уже получили приговоры.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передаёт Цензор.НЕТ.

Так, начиная с 24 февраля 2022 года сотрудники ГБР расследовали 408 уголовных производств, связанных с работой территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Зловживання працівників ТЦК

По результатам этой работы сообщено о подозрении 73 лицам, в суд направлено 37 обвинений в отношении 61 человека. Обвинительный приговор уже получили 10 человек.

Читайте также: Угрожал пистолетом военным ТЦК: В Одессе задержали мужчину. ФОТОрепортаж

Как сообщили в ГБР, уже доказанные судом суммы полученной неправомерной выгоды во время махинаций в ТЦК составляют 114 млн. гривен. Установлены убытки на сумму 19 млн гривен, из которых благодаря усилиям ГБР возмещено 6,5 млн гривен.

Также суды арестовали имущество фигурантов расследования ГБР на сумму 264 млн. гривен.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в большинстве случаев обращений было установлено, что в действиях представителей ТЦК и СП не выявлено нарушений прав граждан Украины

Автор: 

ГБР (2968) ТЦК (517)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Це тільки про корупцію дані. І все це не без відома начальства, і навіть за їз вимогою. А про те, як ******* людей руками і ногами провадження ***** не відкриваються. Ось це і є маніпуляція
показать весь комментарий
22.08.2024 15:07
+7
Так в ТЦК ж працюють ветерани, ось тільки но прийшовши з фронту, хіба не так?
показать весь комментарий
22.08.2024 15:02
+7
Я бачив цих поранених. Махають руками, ногами і стіолами на раз два. Крисить, що від з-під Бахмута, а ща діа тижні його ловлять на хабарі
показать весь комментарий
22.08.2024 15:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ладно?Не може бути такого-це все російське ІПСО).
показать весь комментарий
22.08.2024 14:45 Ответить
"За даними Міністерства оборони, в Україні нині працює 178 ТЦК. "
"Розслідується понад 400 кримінальних проваджень за фактами зловживань посадовців ТЦК"

Це просто якесь іпсо....
показать весь комментарий
22.08.2024 14:45 Ответить
Маніпуляція. Порівнюйте до кількості працівників. Їх 5500-8500 осіб.
показать весь комментарий
22.08.2024 15:01 Ответить
Це тільки про корупцію дані. І все це не без відома начальства, і навіть за їз вимогою. А про те, як ******* людей руками і ногами провадження ***** не відкриваються. Ось це і є маніпуляція
показать весь комментарий
22.08.2024 15:07 Ответить
"Розслідується понад 400 кримінальних проваджень за фактами зловживань посадовців ТЦК"
показать весь комментарий
22.08.2024 15:44 Ответить
Всіх НАГОРОДИТИ та на ПІДВИЩЕННЯ!
показать весь комментарий
22.08.2024 14:45 Ответить
Так в ТЦК ж працюють ветерани, ось тільки но прийшовши з фронту, хіба не так?
показать весь комментарий
22.08.2024 15:02 Ответить
не вір очам своїм,вір в телемарахфон,там точно не збрешуть
показать весь комментарий
22.08.2024 15:08 Ответить
Я бачив цих поранених. Махають руками, ногами і стіолами на раз два. Крисить, що від з-під Бахмута, а ща діа тижні його ловлять на хабарі
показать весь комментарий
22.08.2024 15:08 Ответить
Аж 400 іпсо!!
показать весь комментарий
22.08.2024 15:42 Ответить
Та у одного Борисова більше грошей було знайдено.
Але ж знайдено і повернуто - різні речі...
Доречі, де Борисов? Чому його родичі ще досі не під церквою?
показать весь комментарий
22.08.2024 19:43 Ответить
 
 